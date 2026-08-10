“Le encantan las cámaras”: Javier Cipriani acusa a Harvey Colchado de obstaculizar la Comisión de Ética con su renuncia

El diputado cuestionó que su homólogo de Ahora Nación haya puesto su cargo a disposición y planteó que su bancada designe a un reemplazo

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El presidente encargado de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Javier Cipriani (Renovación Popular), consideró este lunes que su homólogo Harvey Colchado (Ahora Nación) debe ser reemplazado por otro integrante de su bancada, tras poner su cargo a disposición.

En declaraciones recogidas por Epicentro TV, Cipriani explicó que Colchado deberá aclarar su situación ante los órganos correspondientes y señaló que la Junta de Portavoces tendrá que determinar los pasos a seguir.

“Lo primero que tiene que hacer Harvey es aclarar ante el oficial y ante el presidente de la Cámara de Diputados esta renuncia de su partido”, declaró.

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El legislador precisó que su interpretación responde a un criterio personal y no necesariamente al procedimiento establecido en el reglamento. “Voy a darte mi criterio, no el reglamento. Mi criterio es que el partido de ellos reemplace a Harvey Colchado”, señaló.

Insistió en que la permanencia del coronel en retiro de la Policía Nacional (PNP) podría extender la definición durante varios días. “Con eso nos demoraríamos una semana, creo”, afirmó antes de referirse a la posibilidad de que busque permanecer en la comisión mediante una ratificación del pleno.

El presidente encargado del grupo señaló que la Junta de Portavoces deberá definir los pasos a seguir y aclaró que su propuesta de reemplazo responde a un criterio personal, no necesariamente al reglamento

“A él lo que le gusta son las cámaras. A mí no me gustan tanto, pero a él le encantan las cámaras”, ironizó.

El parlamentario también confirmó en el mismo diálogo que tiene interés en asumir la presidencia del grupo de trabajo, aunque remarcó que su eventual elección dependerá de la decisión correspondiente.

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“No sé es si me van a elegir, no depende de mí. Claro que estoy interesado, pero lo vamos a ver mañana, yo no leo el futuro”, dijo.

Colchado explicó que su decisión responde al pedido fiscal de nueve años de cárcel en su contra por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica, aunque sostuvo que esta situación no le impide integrar este bloque.

“En aras de que se pueda trabajar con tranquilidad, en un buen clima, pongo mi nombramiento como integrante a disposición del pleno para que sean ustedes los que decidan mi continuidad como integrante de esta comisión”, anunció durante su intervención.

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Cipriani cuestionó la permanencia de Colchado y afirmó que su situación podría retrasar durante varios días la definición de la Comisión de Ética

Infobae conoció que el caso se origina por el alquiler de un inmueble ubicado en Comas utilizado por la Policía. La Fiscalía sostiene que, cuando aún era coronel en actividad, se convirtió en copropietario del predio que su institución arrendaba y habría intervenido para que el contrato continuara pese a la restricción legal existente.

Según la acusación fiscal, Colchado otorgó un poder a su madre para administrar el inmueble y habría consignado una ocupación diferente a su condición de oficial policial. Asimismo, señala que funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Direicaj) autorizaron la contratación del local por S/ 6.100 mensuales, pese a que tenían conocimiento de la copropiedad del entonces integrante de la PNP.

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El requerimiento ahora deberá pasar por control judicial para establecer si el proceso avanza a juicio. Además de la pena solicitada, el Ministerio Público pide una inhabilitación de 543 días para ejercer cargos públicos y el pago de S/ 150.000 por concepto de reparación civil.