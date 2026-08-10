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Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

La ‘bicolor’ fue de menos a más y logró una remontada histórica frente a su rival de turno para conseguir el pase a la siguiente etapa del torneo. Pero antes debe jugar con el líder, China

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La 'bicolor' se impuso 3-1 en sets a la filipinas y puso su nombre en la siguiente etapa del certamen - Crédito: Latina

Perú venció 3 sets a 1 a Filipinas en San Felipe (Chile) por la cuarta jornada del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Con este gran resultado, la ‘bicolor’ logró su clasificación a octavos de final del certamen a falta de una fecha para el final de la fase de grupos. Tremendo momento.

El equipo de todos fue de menos a más y logró remontar el marcador que terminó de la siguiente manera: 26-28, 25-22, 25-23 y 25-20. Ahora, con el primer objetivo cumplido, debe cerrar la primera etapa midiéndose con China, líder invicto del certamen.

23:11 hsAyer

¡Perú ganó el cuarto set! La selección peruana se impuso 25-20 ante Filipinas y marcó su clasificación a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Logró un 3-1 en sets por la penúltima fecha del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

23:07 hsAyer

Cuarto set: Perú volvió a ponerse arriba en el marcador. Ahora supera 21-20 ante Filipinas.

23:05 hsAyer

Cuarto set: Perú tuvo un par de errores no forzados y dejó que Filipinas se acerque. 19-19. Es por ello que el DT nacional pidió tiempo técnico.

23:01 hsAyer

Cuarto set: El entrenador de Filipinas pidió tiempo. Perú se impone 18-13 y no piensa ceder terreno.

22:59 hsAyer

Cuarto set: Mate cruzado de Perú y consigue el punto 16 ante los 12 de Filipinas. La ‘bicolor’ sigue manteniendo su ventaja.

22:55 hsAyer

Cuarto set: Violento mate de Quispe y Perú llega al punto 13 sobre los 9 de Filipinas. Buen momento de la selección peruana.

22:52 hsAyer

Cuarto set: ‘Hueco’ de Perú ante Filipinas y las peruanas llegan al punto 10 sobre los 8 de su rival.

22:48 hsAyer

Cuarto set: Perú logra sacar ventaja sobre Filipinas. La ‘bicolor’ se impone 7-4 en tierras chilenas.

22:46 hsAyer

Cuarto set: Error no forzado de Filipinas y Perú se pone arriba en el marcador. Supera 4-3 a su rival de turno por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

22:42 hsAyer

¡Arrancó el cuarto set! Perú está obligado a ganar este juego para sellar el triunfo ante Filipinas, que seguro se jugará la vida. Cualquier cosa puede pasar. La ‘bicolor’ viene ganando 2-1 en sets.

El cuadro peruano superó 25-23 a su rival de turno, que venía con hasta 10 puntos de ventaja - Crédito: Latina.

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