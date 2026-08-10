Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

La 'bicolor' se impuso 3-1 en sets a la filipinas y puso su nombre en la siguiente etapa del certamen - Crédito: Latina

Perú venció 3 sets a 1 a Filipinas en San Felipe (Chile) por la cuarta jornada del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Con este gran resultado, la ‘bicolor’ logró su clasificación a octavos de final del certamen a falta de una fecha para el final de la fase de grupos. Tremendo momento.

El equipo de todos fue de menos a más y logró remontar el marcador que terminó de la siguiente manera: 26-28, 25-22, 25-23 y 25-20. Ahora, con el primer objetivo cumplido, debe cerrar la primera etapa midiéndose con China, líder invicto del certamen.