Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

Perú venció 3 sets a 1 a Filipinas en San Felipe (Chile) por la cuarta jornada del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Con este gran resultado, la ‘bicolor’ logró su clasificación a octavos de final del certamen a falta de una fecha para el final de la fase de grupos. Tremendo momento.
El equipo de todos fue de menos a más y logró remontar el marcador que terminó de la siguiente manera: 26-28, 25-22, 25-23 y 25-20. Ahora, con el primer objetivo cumplido, debe cerrar la primera etapa midiéndose con China, líder invicto del certamen.
¡Perú ganó el cuarto set! La selección peruana se impuso 25-20 ante Filipinas y marcó su clasificación a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Logró un 3-1 en sets por la penúltima fecha del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Cuarto set: Perú volvió a ponerse arriba en el marcador. Ahora supera 21-20 ante Filipinas.
Cuarto set: Perú tuvo un par de errores no forzados y dejó que Filipinas se acerque. 19-19. Es por ello que el DT nacional pidió tiempo técnico.
Cuarto set: El entrenador de Filipinas pidió tiempo. Perú se impone 18-13 y no piensa ceder terreno.
Cuarto set: Mate cruzado de Perú y consigue el punto 16 ante los 12 de Filipinas. La ‘bicolor’ sigue manteniendo su ventaja.
Cuarto set: Violento mate de Quispe y Perú llega al punto 13 sobre los 9 de Filipinas. Buen momento de la selección peruana.
Cuarto set: ‘Hueco’ de Perú ante Filipinas y las peruanas llegan al punto 10 sobre los 8 de su rival.
Cuarto set: Perú logra sacar ventaja sobre Filipinas. La ‘bicolor’ se impone 7-4 en tierras chilenas.
Cuarto set: Error no forzado de Filipinas y Perú se pone arriba en el marcador. Supera 4-3 a su rival de turno por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
¡Arrancó el cuarto set! Perú está obligado a ganar este juego para sellar el triunfo ante Filipinas, que seguro se jugará la vida. Cualquier cosa puede pasar. La ‘bicolor’ viene ganando 2-1 en sets.