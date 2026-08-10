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Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

El defensor ‘blanquiazul’ sufrió un esguince de segundo grado en el partido contra los chalacos. Pasará varias semanas de recuperación antes de volver a jugar

Marco Huamán – Alianza Lima – Sport Boys - Luciano Nequecaur – Liga 1 – Perú – deportes – 10 agosto
El lateral derecho sufrió un esguince de segundo grado tras un pisotón ante Sport Boys y su ausencia obliga a Pablo Guede a reorganizar una zona clave en pleno Clausura 2026 (Alianza Lima)
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Alianza Lima sufrió una baja sensible tras el choque ante Sport Boys por el Torneo Clausura 2026: Marco Huamán estará fuera tres semanas por un esguince de tobillo de segundo grado, una lesión que lo obligará a pausar su actividad competitiva en un tramo clave del calendario.

El lateral derecho se lesionó en los primeros instantes del partido disputado en el estadio Nacional, en una jugada con Luciano Nequecaur. Durante la disputa, el atacante del conjunto rosado pisó el tobillo izquierdo del futbolista, lo que provocó una torsión marcada y una inflamación inmediata. Huamán quedó tendido varios minutos y recibió atención del cuerpo médico de Alianza Lima, mientras sus compañeros reclamaban por la acción.

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Aunque el defensor intentó seguir, no pudo sostenerse por el dolor y debió salir del campo. Ya en el banco de suplentes, se lo vio con una bota ortopédica que inmovilizó la zona afectada, una señal que incrementó la preocupación del comando técnico encabezado por Pablo Guede, que perdió a un jugador considerado dentro de su planificación para los próximos compromisos.

El diagnóstico y el tiempo de recuperación

Marco Huamán – Alianza Lima – Sport Boys - Luciano Nequecaur – Liga 1 – Perú – deportes – 10 agosto
Marco Huamán fue diagnosticado con un esguince de tobillo de segundo grado y permanecerá fuera de las canchas durante tres semanas, según informó el periodista José Varela. (Alianza Lima)

Con el correr de las horas se conoció el resultado de las evaluaciones médicas. El periodista José Varela informó que los exámenes determinaron un esguince de tobillo de segundo grado y fijó el periodo estimado de inactividad.

Marco Huamán estará fuera tres semanas por una dura lesión (esguince de tobillo grado 2) durante el duelo con el cuadro rosado”, detalló el comunicador.

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La situación representó un contratiempo para Alianza Lima, que deberá administrar el regreso del futbolista en función de la evolución clínica. El club, por el momento, no difundió un parte médico oficial en los textos de referencia, aunque la estimación de tres semanas delimitó el horizonte de la ausencia.

El episodio se originó en una acción sancionada con tarjeta amarilla por el árbitro Bruno Pérez, decisión que se mantuvo pese al reclamo de los visitantes, que pretendieron una revisión en el monitor del Sistema de Videoarbitraje. La amonestación, sin embargo, quedó en segundo plano frente al impacto deportivo de la lesión.

La jugada que lo sacó del partido y la respuesta del banco

Marco Huamán – Alianza Lima – Sport Boys - Luciano Nequecaur – Liga 1 – Perú – deportes – 10 agosto
Un pisotón de Luciano Nequecaur provocó la lesión de Marco Huamán y obligó a Alianza Lima a realizar un cambio temprano, con Nicolás Díaz ingresando para ocupar su lugar. (Alianza Lima)

El incidente se produjo apenas iniciado el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Huamán había superado a Erustes cuando Nequecaur lo frenó con un pisotón que lo dejó muy adolorido. La reacción del plantel blanquiazul fue inmediata, con pedidos de asistencia y gestos de preocupación alrededor del jugador.

La inflamación se presentó en cuestión de segundos. Con los servicios médicos ya en el campo, Huamán evidenció un golpe anímico visible y el entrenador aliancista tomó una decisión rápida al mover el banco.

Guede autorizó el ingreso de Nicolás Díaz, refuerzo que en la jornada anterior había sumado sus primeros minutos como futbolista del equipo íntimo. El cambio se ejecutó por la imposibilidad del lateral de continuar, en un contexto en el que Alianza Lima afrontó el resto del partido sin una pieza prevista para el sector derecho de la última línea.

Tras su reemplazo, Huamán permaneció como suplente con la bota ortopédica, bajo observación del personal de salud del club. Esa imagen se instaló como uno de los focos del partido, por lo que significaba de cara a la agenda inmediata del equipo.

Los partidos que coinciden con su baja

Marco Huamán – Alianza Lima – Sport Boys - Luciano Nequecaur – Liga 1 – Perú – deportes – 10 agosto
Alianza Lima deberá afrontar una parte importante del Clausura sin Marco Huamán, quien se perdería los duelos ante UTC, Melgar y Deportivo Garcilaso mientras completa su recuperación. (Alianza Lima)

El plazo de recuperación indicado para Marco Huamán coincidió con una serie de encuentros relevantes en la Liga 1, según el calendario mencionado en los textos proporcionados. Durante esas tres semanas, el entrenador deberá resolver quién ocupará su función en la defensa, con ajustes que pueden modificar la estructura prevista.

El primer compromiso señalado en ese tramo fue ante UTC de Cajamarca en Matute. Luego apareció una salida exigente frente a FBC Melgar en Arequipa. El listado incluido en la información base también contempló el cruce con Deportivo Garcilaso dentro del periodo en el que el lateral quedaría al margen.

En paralelo al panorama médico, el partido ante Sport Boys se desarrolló con pasajes de tensión. El equipo rosado se adelantó en el marcador tras una secuencia que incluyó una salida de Diego Melián, un envío largo de Mathias Llontop, la intervención de Luis Urruti y la definición de Jostin Alarcón frente a Alejandro Duarte.

En la reanudación se produjeron acciones anuladas que alimentaron la polémica: un gol de Urruti invalidado por mano de apoyo tras una caída y otro de Pablo Erustes por posición adelantada. Alianza Lima encontró la igualdad parcial mediante un tiro directo de Federico Girotti, en un encuentro que lo tuvo como uno de los líderes del Torneo Clausura 2026 al momento de la visita al Nacional.

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