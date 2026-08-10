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Stephanie Cayo pasa sus primeras vacaciones con los cuatro hijos de Alejandro Sanz a bordo de un yate en Mallorca

La actriz peruana se sumó a una escapada en yate por las costas baleares junto a Manuela, Alexander, Dylan y Alma, en una reunión poco habitual que deja ver lo afianzada que está la relación

Dos imágenes. Izquierda: hombre de camisa amarilla y mujer con sombrero en la cubierta de un barco. Derecha: mujer en bañador sentada en el borde de un yate con los pies en el mar
Stephanie Cayo y Alejandro Sanz disfrutan de un día en yate junto a sus hijos durante sus vacaciones familiares en el mar Mediterráneo, cerca de Mallorca. (Instagram Stephanie Cayo)
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Stephanie Cayo y Alejandro Sanz protagonizaron este fin de semana uno de los gestos más reveladores de su relación: sus primeras vacaciones en familia junto a los cuatro hijos del cantante en las aguas de Mallorca. Las imágenes, publicadas en exclusiva por la revista ¡Hola!, muestran a la actriz peruana de 37 años integrada con naturalidad en los planes del artista madrileño de 57, a bordo del yate El Macann, una embarcación de 24 metros de eslora con cuatro camarotes.

La jornada tuvo lugar el viernes pasado frente a la costa mallorquina y reunió, en un mismo espacio, a Sanz, a Cayo y a sus cuatro hijos: Manuela (25 años), fruto de su relación con la modelo Jaydy Michel; Alexander (23), nacido de su vínculo con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera; y Dylan (15) y Alma (12), hijos de su matrimonio con la psicóloga Raquel Perera. Reunir a los cuatro en un mismo viaje, dadas sus distintas edades y agendas, no es algo que ocurra con frecuencia.

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La familia al completo en el Mediterráneo: kayaks, motos de agua y playa

La embarcación puso a disposición del grupo una variedad de actividades acuáticas: kayaks, scooters subacuáticos, equipamiento para esnórquel y motos de agua. Uno de los momentos más comentados de la jornada fue cuando Sanz, Cayo y la pequeña Alma se subieron juntos a una moto de agua, equipados con sus chalecos salvavidas, para recorrer el Mediterráneo.

Más tarde, el grupo tomó una lancha auxiliar para desplazarse hasta una playa cercana, donde se bañaron y tomaron el sol antes de regresar al yate. Las fotografías captadas por la agencia Gtres muestran a la actriz peruana cómoda entre los jóvenes, participando en los juegos y compartiendo momentos de distensión.

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Primer plano de hombre con camisa amarilla y barba con brazo de mujer sobre su hombro. Recuadro: mujer con sombrero, top naranja y shorts, en selfie en barco
El cantante Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo disfrutan de sus vacaciones familiares en Mallorca, con un retrato de la actriz a bordo del yate. (Instagram Stephanie Cayo)

Según informó ¡Hola!, la pareja se mostró relajada y sonriente durante toda la jornada, sin rehuir las cámaras. La propia Cayo compartió en sus redes sociales un álbum con imágenes del viaje, entre las que aparece besándose con el cantante, una de las pocas muestras de afecto que la pareja ha publicado de forma abierta.

Estas vacaciones en Mallorca representan el primer verano que la pareja vive junta. Antes de recalar en las Baleares, también pasaron días en Ibiza y realizaron una escapada a Cádiz, además de una jornada en barco por la Bahía de Algeciras con el círculo de amigos del cantante.

De los rumores de 2023 a la primera foto oficial: ¿cómo nació el romance?

La historia entre Sanz y Cayo tiene un recorrido más largo de lo que aparenta. Los primeros rumores de un posible romance surgieron en octubre de 2023, cuando el cantante publicó una fotografía de ambos cocinando juntos en Los Ángeles. En ese momento, Sanz acababa de terminar su relación con la artista cubana Rachel Valdés, y Cayo había roto meses antes con el actor Maxi Iglesias.

La actriz, no obstante, fue categórica al desmentir cualquier vínculo sentimental. “No, para nada, en absoluto. Somos amigos”, declaró entonces ante las especulaciones. La relación comenzó a hacerse pública a comienzos de 2026, durante la gira latinoamericana del cantante. Stephanie fue vista en el backstage de varios conciertos: primero en Bogotá, el día de San Valentín; luego en Guayaquil.

Díptico. Izquierda: Mujer rubia sonriente sosteniendo una taza, con su reflejo tomando una foto en un celular en un paisaje marino. Derecha: Dos hombres posando frente a un mural colorido
Stephanie Cayo se fotografía en un yate frente a la costa de Mallorca mientras Alejandro Sanz y un acompañante posan junto a un mural artístico durante sus vacaciones en la isla. (Instagram Stephanie Cayo)

El momento que terminó de disparar los rumores llegó en febrero, al cierre del segundo concierto de Sanz en el Estadio Nacional de Lima, cuando la actriz salió del backstage y ambos se fundieron en un abrazo ante el público. Poco después, en marzo, Cayo habló por primera vez sobre su situación sentimental en una entrevista.

“Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo. Es algo que quiero cuidar por lo bonito que es”, expresó la actriz. Y añadió: “He tenido dos relaciones de 10 y 8 años en mi vida. 18 años en pareja, y luego relaciones más cortas, pero nunca habían sido del medio, con excepción de la anterior, y me he dado cuenta de que es delicado”.

La oficialización del noviazgo llegó en abril, cuando Sanz publicó la primera fotografía de la pareja: una captura de una videollamada en la que ambos aparecían sonrientes. “Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor. Donde no hace falta mucho pero todo se entiende”, escribió el cantante junto a la imagen.

Ese mismo mes, en una entrevista con el periodista Jordi Évole, Sanz se sinceró sobre lo que vivía: “Es muy bonito estar enamorado, y yo estoy muy enamorado. Cuando se siente algo especial hay que apostar por ello y lucharlo”, afirmó. Y agregó: “Estoy convencido de que el amor es para siempre, más que nunca”.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz sonríen, él recostado sobre el hombro de ella, quien sostiene una taza negra. Él lleva una camisa estampada
Alejandro Sanz oficializó el noviazgo con Stephanie Cayo en abril y después dijo en una entrevista con Jordi Évole que estaba muy enamorado. (Instagram Stephanie Cayo)

Cayo en el escenario de Las Vegas y los mensajes que lo dicen todo

La integración de Stephanie Cayo en la vida pública y profesional de Sanz tuvo su momento más llamativo el 17 de mayo, cuando la actriz irrumpió en el concierto que el artista ofrecía en Las Vegas y ambos interpretaron juntos Corazón partío ante miles de espectadores. La escena se convirtió en una de las imágenes más comentadas de su relación.

En las redes sociales, la pareja también ha dejado constancia de sus sentimientos. Mientras bailaba y cantaba Cuéntame, uno de los temas del artista, Cayo escribió: “¿Qué sería de mí sin su arte, sin su risa, sin sus locuras? Perfectamente imperfectos”. Y añadió: “Mi amor se queda habitando estos instantes, los estiro en silencio… hasta que vuelvan a encontrarse con nosotros”.

Por su parte, Sanz le ha dedicado comentarios como “No te puedo amar más” y “Espectacular, gordita bella” en publicaciones de la actriz. Los 20 años de diferencia entre ambos —él con 57, ella con 37— no han sido un obstáculo visible para la relación. Ahora, el ambiente distendido de las vacaciones en Mallorca refleja lo consolidada que se encuentra la pareja, apenas meses después de que su historia saliera a la luz.

Alejandro Sanz se muestra más romántico que nunca y afirma que el amor es para siempre. Segundos después, recibe una llamada de Stephanie Cayo que confirma la magia del momento. Video: TikTok @social_pass_peru

Para Sanz, estos días de descanso llegan tras el cierre del tramo español de su gira, cuya última fecha fue el 24 de julio en Fuengirola, Málaga. El cantante retomará sus compromisos el 3 de octubre, cuando arranque la etapa latinoamericana de su tour en Guadalajara, México, para concluirla el 21 de noviembre en Guatemala.

Dos días antes del inicio de esa gira, el 1 de octubre, estrena en Madrid el musical ‘El alma al aire’, un proyecto teatral basado en su universo musical. Cayo, por su parte, aguarda el estreno de la serie ‘La ecuación de Dios’ y confía en grabar una nueva temporada de la ficción mexicana ‘DOC’, cuya primera entrega tuvo amplia acogida en Netflix.

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