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Keiko Fujimori envía mensaje a Colombia por terremoto de magnitud 7.4: “Les hago llegar nuestra disposición para ayudar”

La presidenta del Perú expresó su apoyo al mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, para ayudar a los afectados por el sismo producido esta mañana

Keiko Fujimori
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La presidenta Keiko Fujimori expresó su apoyo al pueblo colombiano luego de que se produjera un sismo de magnitud 7.4 que afectó a la ciudad de Cali y otros puntos en el departamento del Chocó.

En su cuenta oficial de X, la mandataria comunicó su solidaridad con las personas afectadas y envió sus condolencias a las familias que perdieron a algunos de sus integrantes. Hasta el momento se han registrado al menos 82 víctimas mortales a causa de colapsos de estructuras durante el sismo.

“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”, escribió la presidenta Fujimori en redes sociales.

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Consulados ofrecen contactos de emergencia a peruanos en Colombia

En comunicados oficiales, los Consulados Generales del Perú instalados en las ciudades de Medellín y Bogotá activaron sus líneas de emergencias y contactos para facilitar la atención de ciudadanos peruanos en Colombia que podrían requerir la asistencia de representantes de la Cancillería.

Consulados Generales del Perú en Colombia recibirán pedidos de ayuda de peruanos en el extranjero.
Consulados Generales del Perú en Colombia recibirán pedidos de ayuda de peruanos en el extranjero.

“Ante el fuerte sismo de hoy, el Consulado General del Perú en Bogotá informa a la comunidad peruana y público en general que, hasta el momento, no se reportan fallecidos ni heridos peruanos”, se indica en el comunicado del Consulado del Perú en Bogotá.

Además, se indicó que cualquier ciudadano peruano que requiera asistencia urgente, puede hacerlo por medio de los siguientes números y correos de contacto:

  • Celular de Emergencias Bogotá: +57 316 831 6843
  • Celular Consulado Honorario Cali: +57 310231 6045
  • Teléfono Central - Bogotá: (601) 746 0295
  • Correo electrónicos: asistenciahumanitaria@consuladodelperu.org.co y peruconsuladocali@gmail.com

Por otro lado, el Consulado General del Perú en Medellín hizo un llamado a los ciudadanos peruanos a quienes pidió “mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones e información que emitan las autoridades colombianas competentes”.

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“Asimismo, recomendamos tomar las precauciones necesarias y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales. El Consulado se encuentra atento ante cualquier situación que pudiera afectar a ciudadanos peruanos en nuestra jurisdicción”, se indica.

En caso de que los peruanos en Colombia requieran de asistencia urgente, se indicó que pueden comunicarse al número de emergencia +57 318 716 6116.

Simulacro Nacional de Sismo-Perú

Perú alista nuevo simulacro nacional multipeligro

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) convocó a la ciudadanía a participar en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que se realizará el viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m., con el objetivo de fortalecer la preparación y la respuesta ante emergencias y desastres, en una jornada que además conmemora los 19 años del sismo de magnitud 7.9 ocurrido en 2007 frente a la ciudad de Pisco.

El 15 de agosto de 2007, un sismo de magnitud 7.9 afectó principalmente a Pisco y otras localidades de la región Ica. El desastre dejó 596 fallecidos, 434.614 personas damnificadas, 221.060 afectadas y 93.708 viviendas destruidas o inhabitables, con daños registrados en cinco departamentos.

La finalidad del ejercicio, en el que se espera la participación de la población a nivel nacional, es mejorar las capacidades de preparación y respuesta tanto de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como de la ciudadanía ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.

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