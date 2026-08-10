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Alerta roja en la costa peruana: 12 regiones tendrán incremento de temperatura desde mañana, según el Senamhi

La advertencia regirá desde las 00:00 del martes 11 de agosto hasta las 23:59 del miércoles 12 e incluye más de una decena de departamentos

Senamhi advierte del incremento de la temperatura en la costa peruana. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)
El Senamhi emitió un aviso rojo por el incremento de la temperatura diurna en la costa peruana entre el 11 y el 12 de agosto. (Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de nivel rojo que advierte sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa peruana, fenómeno que comenzará mañana, martes 11 de agosto, y se extenderá hasta el miércoles 12.

La alerta implica a 12 regiones del país, donde se prevén temperaturas de moderada a extrema intensidad y condiciones que podrían comprometer la salud y el bienestar de la población. El Senamhi indicó que el periodo de vigencia del Aviso Meteorológico N.º 311 será de 47 horas, desde las 00:00 del martes 11 hasta las 23:59 del miércoles 12 de agosto.

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Según el comunicado, los departamentos afectados incluyen Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, así como la Provincia Constitucional del Callao. El fenómeno se produce por la persistencia de condiciones cálidas en el mar, lo que propicia temperaturas inusualmente altas en la región costera.

El Senamhi indicó que el Anticiclón del Pacífico Sur atraveserá un debilitamiento y esto tendrá afectación en la costa peruana.
La alerta del Senamhi tendrá una vigencia de 47 horas y alcanzará a 12 regiones de la costa del Perú, incluido el Callao. (Senamhi)

Zonas y valores previstos

De acuerdo con el Senamhi, los valores más altos se proyectan en la costa norte, donde se esperan temperaturas máximas entre 28 °C y 36 °C (82,4 °F y 96,8 °F). En la costa central, los termómetros marcarán entre 24 °C y 30 °C (75,2 °F y 86 °F), mientras que en la costa sur las máximas oscilarán entre 23 °C y 34 °C (73,4 °F y 93,2 °F) durante los dos días de la alerta. La nubosidad será reducida al mediodía, situación que incrementará la exposición a radiación ultravioleta (UV) y aumentará el riesgo de daños a la salud.

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En el reporte oficial, el Senamhi subrayó: “Se esperan ráfagas de viento con velocidades por encima de los 30 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”. Esta combinación de altas temperaturas y vientos intensos puede exacerbar el impacto del evento meteorológico en las áreas identificadas.

Medidas de preparación del INDECI

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de un comunicado, recomendó a la población adoptar medidas de preparación ante el incremento de la temperatura diurna. Entre las sugerencias más destacadas figuran:

  • Aplicar bloqueador o protector solar si se va a estar expuesto a la radiación solar directa.
  • Usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.
  • Beber abundante líquido y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.
  • Mantener una adecuada ventilación tanto en viviendas como en centros de trabajo.
  • Utilizar ropa de colores claros para contribuir a una mejor regulación térmica y protegerse de los efectos del calor.
  • Aumentar el consumo de líquidos para asegurar una correcta hidratación.
El Senamhi atribuyó el aumento de la temperatura diurna en la costa peruana a la persistencia de condiciones cálidas en el mar. (Senamhi)
El Senamhi atribuyó el aumento de la temperatura diurna en la costa peruana a la persistencia de condiciones cálidas en el mar. (Senamhi)

El INDECI enfatizó la importancia de seguir estas recomendaciones y estar atentos a las instrucciones de las autoridades regionales y locales. El comunicado añade: “El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico”.

Peligro de gran magnitud

En la cartografía oficial incluida en el aviso, se resalta en color rojo la franja costera que abarca los departamentos sujetos a mayor riesgo. El nivel de peligro ha sido clasificado como ROJO, lo que implica la previsión de “fenómenos meteorológicos de gran magnitud”. La entidad recomienda a la ciudadanía “ser extremadamente precavida”, mantenerse informada sobre el desarrollo de la situación y cumplir los consejos e instrucciones difundidos por las autoridades.

Durante los días martes y miércoles, el Senamhi anticipa que la intensidad de la radiación UV será particularmente elevada debido a la escasa nubosidad. Esto demanda especial atención para sectores vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes.

La disipación de la nubosidad y el aumento de la humedad han favorecido el incremento de temperaturas extremas en los distritos alejados del mar en Lima. Foto: Senamhi
La disipación de la nubosidad y el aumento de la humedad han favorecido el incremento de temperaturas extremas en los distritos alejados del mar en Lima. Foto: Senamhi

Pronóstico detallado por zonas

Para el martes 11 de agosto, se prevén las siguientes temperaturas máximas:

Costa norte: entre 28 °C y 36 °C (82,4 °F y 96,8 °F)

Costa central: entre 24 °C y 30 °C (75,2 °F y 86 °F)

Costa sur: entre 23 °C y 34 °C (73,4 °F y 93,2 °F)

El miércoles 12 de agosto, las proyecciones de temperatura se mantienen similares en las tres zonas, con leves variaciones locales, según el Senamhi.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), dependiente del INDECI, mantiene el monitoreo permanente de las áreas afectadas, coordinando acciones preventivas junto a las autoridades regionales y municipales. El objetivo principal es mitigar los efectos del evento climático y resguardar la integridad de la población.

El llamado de alerta máxima busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía de las regiones involucradas para adoptar medidas inmediatas ante el incremento de las temperaturas y el riesgo asociado a la exposición solar y la radiación ultravioleta.

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