Perú
Agregar Infobae enGoogle

Ocho días camino al trabajo: congestión vehicular en Lima hace perder casi 200 horas al año

Las horas de trabajo perdidas por la congestión equivalen a cerca de 20.000 millones de soles, según estimaciones de la AAP. En 2025, el parque automotor de Lima creció más rápido que la infraestructura vial

Vista aérea de una ciudad con rascacielos modernos, una avenida con vehículos y peatones, y un gran sitio de construcción con varias grúas operando.
La velocidad promedio en Lima cae a 14,74 km/h en la hora punta de la mañana y baja a 12,62 km/h por la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La congestión vehicular en Lima representa un desafío estructural para la movilidad urbana y la competitividad de la ciudad. Según cifras de la firma privada TomTom, Lima se mantiene entre las capitales latinoamericanas con menor velocidad de circulación vehicular, una situación que impacta de manera directa en la productividad y en la calidad de vida de los habitantes.

Durante los días laborables, la velocidad promedio de desplazamiento en Lima cae a 14,74 km/h en la hora punta de la mañana, ubicándose por debajo de otras grandes urbes como Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile. Por la tarde, la situación se agrava, alcanzando apenas 12,62 km/h en la hora punta nocturna, e incluso registrando mínimos de 11,3 km/h durante el año.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el TomTom Traffic Index 2025, Lima es la ciudad con mayor cantidad de horas perdidas en el tráfico a nivel mundial, con cerca de 195 horas anuales por conductor, equivalentes a más de ocho días completos al año. Este tiempo perdido afecta tanto a individuos como a empresas y a la economía nacional.

Primer plano de un semáforo en rojo en un poste metálico, con un coche plateado borroso moviéndose rápidamente debajo en una calle oscura.
La congestión en Lima ubica a la capital por debajo de Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile en circulación vehicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico y causas estructurales

El costo anual de la congestión en Lima asciende al 2,4% del PBI nacional, según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De este total, aproximadamente 0,4% del PBI corresponde al gasto adicional en combustible, mientras que cerca de S/ 20,000 millones se atribuyen al valor económico de las horas de trabajo perdidas.

PUBLICIDAD

Estudios regionales advierten que la congestión en ciudades latinoamericanas y caribeñas puede representar entre 0,5% y 1,1% del PBI, y que reducir el exceso de tiempo de viaje podría incrementar la productividad de las ciudades en un 0,5% del PBI.

Entre los factores que explican esta situación figura el desfase entre el crecimiento del parque automotor y el desarrollo de la infraestructura vial. En Lima, la densidad vehicular por kilómetro aumentó de 1,113 vehículos en 2015 a 1,387 en 2023. A esto se suman problemas de planificación urbana, semáforos poco sincronizados, limitada integración en el transporte público, informalidad en los servicios y un parque vehicular antiguo.

Trafico en Lima
El Banco Central de Reserva del Perú calcula que el costo anual de la congestión en Lima incluye 0,4% del PBI en gasto adicional de combustible.

Medidas urgentes y visión integral

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) plantea que revertir esta tendencia requiere una estrategia integral de movilidad. Entre las principales medidas figuran la implementación de semáforos inteligentes y mejor sincronización, el reordenamiento de rutas y paraderos del transporte público, y la ampliación de los sistemas tipo BRT, como el Metropolitano.

También se destaca la importancia de fiscalizar el uso de carriles exclusivos, combatir la informalidad, y ordenar los servicios de transporte de tramos cortos, especialmente los mototaxis en zonas periféricas.

La AAP considera fundamental una política de chatarreo que incentive la renovación del parque vehicular y un fortalecimiento del sistema de inspecciones técnicas. Para el gremio, no basta con construir más infraestructura; es necesario gestionar mejor la existente, desarrollar un transporte público eficiente y formal, y fortalecer la fiscalización para conseguir resultados sostenibles.

AAP - trafico en Lima
El parque automotor en Lima creció más rápido que la infraestructura vial y elevó la densidad de 1.113 vehículos por kilómetro en 2015 a 1.387 en 2023, según la AAP.

El desafío para Lima y lecciones regionales

La experiencia de ciudades como Bogotá y Santiago de Chile demuestra que la inversión sostenida en sistemas BRT, la integración del transporte y una mayor fiscalización pueden contener el deterioro de la velocidad de circulación.

Para la AAP, Lima enfrenta un problema estructural de movilidad que afecta la productividad, la logística y la calidad de vida de su población. Dar respuesta a este desafío implica dejar atrás intervenciones aisladas y avanzar hacia una política de movilidad urbana sostenida, con objetivos claros y resultados medibles.

Temas Relacionados

tráfico vehicularvehículosAsociación Automotriz del Perútráfico en Limaempresasperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

La directora del Cerceu de la UNMSM recomendó evaluar las condiciones estructurales de las viviendas y preparar una mochila de emergencia ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre los movimientos sísmicos registrados este lunes 10 de agosto en distintas regiones del país; en esta nota se detallan las características de cada evento reportado

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

El exjugador explicó la exigencia competitiva del sistema formativo argentino frente al panorama peruano. También relacionó esa estructura con roles internos, conducción profesional y el efecto del dinero actual

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

El defensor ‘blanquiazul’ sufrió un esguince de segundo grado en el partido contra los chalacos. Pasará varias semanas de recuperación antes de volver a jugar

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

La influencer colombiana, pareja de Ignacio Baladán, relató que su condición neurológica agravó el miedo y su mayor preocupación era el pequeño Lucca. Llegada la calma, busca apoyar a las víctimas

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Cecilia Chacón sobre robos dentro del Congreso: “Hay que tener paciencia; lamentablemente pasan por remodelaciones”

“Le encantan las cámaras”: Javier Cipriani acusa a Harvey Colchado de obstaculizar la Comisión de Ética con su renuncia

Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes hacían Consejos de Ministros y reuniones empresariales en Barbadillo

Harvey Colchado renunció a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y se frustró elección de Mesa Directiva

ENTRETENIMIENTO

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Stephanie Cayo pasa sus primeras vacaciones con los cuatro hijos de Alejandro Sanz a bordo de un yate en Mallorca

Mayra Couto se sincera sobre Juan Camilo y confirma que quiere una boda, hijos y una casa con jardín: “Es el amor de mi vida”

Milena Zárate comparte el dramático mensaje de su mamá tras el terremoto de 7,4 en Colombia: "La gente salió a llorar"

Armonía 10 descarta atentado en su contra tras ataque en concierto en Manchay y seguirán con sus presentaciones

DEPORTES

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4