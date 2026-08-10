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Los Olivos: sujeto agrede e insulta a policía durante intervención y queda grabado

Kevin Héctor Flores Gil resultó aprehendido luego de una serie de agresiones en la vía pública y de lanzar acusaciones y ofensas contra un agente en el trayecto a la comisaría

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Un hombre identificado como Kevin Héctor Flores Gil fue detenido tras protagonizar un violento episodio en calles de Los Olivos, donde agredió física y verbalmente a un agente policial durante su intervención, según reportó Panamericana Noticias.

Las imágenes difundidas en redes sociales generaron molestias por el comportamiento del intervenido contra el agente.

Hombre agrede a policía en Los Olivos tras atacar a dos mujeres| Foto: Panamericana Noticias
Hombre agrede a policía en Los Olivos tras atacar a dos mujeres| Foto: Panamericana Noticias

Policía grabó intervención

El hecho ocurrió cuando Kevin Héctor Flores Gil, en aparente estado de ebriedad, caminaba por una calle de Los Olivos y agredió a una madre de familia y a su hijo de 11 años. La mujer y el menor buscaron refugio en su vivienda, mientras el sujeto persiguió y atacó a una segunda mujer en la puerta del mismo domicilio, a pesar de no tener vínculo alguno con estas personas.

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La situación llevó a los vecinos a solicitar la intervención de las autoridades. Una patrulla de serenazgo de Los Olivos y personal de la División de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar, logrando detener a Flores Gil.

La secuencia de la intervención fue grabada con un teléfono celular, donde se observa el momento en que el detenido insulta y escupe al efectivo policial.

Un individuo fue capturado luego de protagonizar un altercado en Lima, donde insultó y golpeó a un agente durante su detención por agredir a dos vecinas y a un menor en la vía pública
Un individuo fue capturado luego de protagonizar un altercado en Lima, donde insultó y golpeó a un agente durante su detención por agredir a dos vecinas y a un menor en la vía pública| Foto: Panamericana Noticias

“Me va a decir amiguito, ¿cómo arreglamos? ¿O no, babosón? Mírame la cara, idiota, estúpido, te estoy hablando a ti”, y luego agrega:“Sí, graba lo que tú quieras. Ojalá grabes cuando tú me digas amiguito, un sol. ¿Ciento cincuenta soles? ¿Cien soles? ¿Doscientos soles? No tengo ningún problema. Lamentablemente, así es el paseo en la comisaría de Independencia”.

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Sin embargo, los insultos no fueron lo único que propinó este sujeto, debido a que escupió y le tiró un cachetada cuando la móvil lo estaba trasladando a la comisaría.

Permanece detenido

Flores Gil permanece detenido en la sede policial, donde se realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades tanto por los hechos de violencia contra las mujeres y el menor como por la agresión al agente policial.

Las cámaras de seguridad y los testimonios de los afectados están siendo revisados como parte del proceso.

Agredir a un policía configura un delito

En el Perú, agredir físicamente a una autoridad, como un efectivo policial, constituye un delito sancionado severamente por el Código Penal. Según la magistrada Yavari Villanueva Portella, si una persona golpea a un funcionario público durante una intervención y le ocasiona lesiones que generan hasta diez días de incapacidad, la conducta deja de ser considerada una falta y adquiere el carácter de delito de lesiones leves, con penas que oscilan entre tres y seis años de prisión.

El Código Penal establece que, aunque en general este tipo de lesiones serían una falta, la situación se agrava cuando la víctima es una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuando la agresión resulta en la muerte del funcionario, el artículo 108A prevé penas de 25 a 35 años de prisión, o cadena perpetua en casos de sicariato. La normativa busca proteger la integridad de quienes cumplen funciones públicas y garantizar el respeto a la autoridad.

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