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Hildemaro manda mensaje a Perú y anuncia su gira en nuestro país

El cantante venezolano anunció su llegada a nuestro país para una nueva gira en diversas ciudades

Hildemaro - música salsa - salsa - venezolanos - Perú - historias - 24 febrero
El tiempo no ha apagado su pasión. Hildemaro continúa vigente, manteniendo viva la esencia de la salsa romántica y demostrando que su conexión con el público sigue más fuerte que nunca. (Andina)
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Hildemaro, uno de los referentes de la salsa romántica, vuelve a Perú para celebrar sus “45 años en la salsa” con una gira nacional que irá del 26 de agosto al 7 de setiembre. El anuncio ha generado gran expectativa entre fanáticos y seguidores del género, quienes esperan con entusiasmo la oportunidad de volver a escuchar en vivo los temas que han marcado distintas generaciones.

A lo largo de su carrera, Hildemaro ha consolidado una relación cercana con el público peruano. Sus canciones han acompañado momentos de celebración y reuniones familiares, y su estilo particular ha hecho que tanto jóvenes como adultos se identifiquen con su música. Esta visita representa un reencuentro para quienes han seguido su trayectoria y una oportunidad para que nuevas generaciones descubran su repertorio.

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El cantante, conocido como el Sonero del Amor, compartió un mensaje directo a sus seguidores en el país.

Hombre sonriente, vestido con camiseta negra, pantalones blancos y gorra, sostiene una botella negra y una toalla blanca frente a un escenario al aire libre con personas
Hildemaro sonríe mientras posa con una botella y una toalla, frente a un escenario al aire libre y personas, previo a su anunciada gira en Perú.
En un video difundido por canales oficiales, afirmó: “Hola, mi gente hermosa del Perú. Soy Hildemaro, el Sonero del Amor, para informarles que mi gira 2026 está al 100% confirmada, estaré por allá cantándoles mis éxitos que han marcado muchas vidas y los cuales voy a cantar con mucho amor. Pronto van a tener noticias, en qué parte estaremos haciendo show y los espero para cantar todos ustedes”.

La gira incluye una selección de temas emblemáticos. Canciones como “Agua caliente”, “Desde el fondo de mi corazón”, “Amanecí contigo”, “La primera vez” y “Apago la luz” forman parte del repertorio que el cantante presentará en escenarios del país. Además, la organización adelantó que habrá sorpresas preparadas especialmente para esta ocasión.

Velsalsa Producciones, la empresa encargada de la gira, informó que todas las fechas y lugares serán anunciados a través de sus redes sociales. Esta productora se ha encargado de traer al país a figuras internacionales de la música y ha destacado la importancia de este tour para los seguidores de la salsa en Perú.

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Hombre calvo, traje negro, corbata negra, cadena con cruz, reloj, anillo, sonriendo, sosteniendo un micrófono plateado, logo Hildemaro
El cantante Hildemaro, vestido con un traje oscuro y sosteniendo un micrófono, aparece en una imagen promocional de su gira por Perú.

Fechas y ciudades confirmadas

Hasta el momento, Velsalsa Producciones ha confirmado dos presentaciones principales: el 29 de agosto en la ciudad de Chiclayo, en la discoteca Aventura, y el 5 de setiembre en Trujillo, en la discoteca La Fama. Para quienes buscan información sobre entradas o detalles adicionales, el número habilitado es el 915 175 505, donde se atenderán todas las consultas relacionadas con la gira.

El calendario completo incluirá otras ciudades y provincias, permitiendo que el público de distintas regiones del país pueda asistir a los conciertos. La organización señaló que próximamente se revelarán más detalles y sorpresas que acompañarán este recorrido nacional.

Un hombre sonriente en traje sostiene un micrófono. En el fondo, luces y un patrón dorado. Texto promocional del artista Hildemaro con fechas de gira
El cantante Hildemaro promociona su gira '45 años en la salsa' que llegará a Perú del 26 de agosto al 7 de septiembre con sus éxitos.

La gira “45 años en la salsa” no solo representa una celebración de la trayectoria de Hildemaro, sino también una oportunidad para que la salsa romántica siga vigente en la escena musical peruana. El repertorio promete reunir éxitos de siempre y nuevas propuestas, creando un punto de encuentro para seguidores de todas las edades.

La expectativa crece entre quienes desean revivir la experiencia de escuchar al Sonero del Amor en vivo. El regreso de Hildemaro reafirma la conexión entre el artista y el público peruano, en un contexto donde la música sigue ocupando un lugar central en la vida cultural del país.

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