Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, celebra el baby shower de su primera hija Tezza

Gianella Marquina, vestida con un vestido de lunares, celebra su baby shower junto a su pareja, esperando la llegada de su hija Tezza.

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La familia de Melissa Klug sumó una nueva celebración este fin de semana, cuando su hija mayor, Gianella Marquina, mostró a sus seguidores cómo vivió el baby shower de su primera hija, Tezza. La joven organizó un encuentro especial rodeada de familiares y amigos cercanos, en el que predominó el ambiente íntimo y la expectativa ante la inminente llegada de la bebé.

En sus redes sociales, la abogada compartió imágenes y detalles de la decoración, así como mensajes que reflejaron la emoción y los preparativos en esta etapa de su vida. En una de las publicaciones más comentadas, Klug expresó: “Hermosa mi bebé llevando en su pancita a mi bebé Las amo”, dejando claro que la noticia movilizó a toda la familia.

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La hija de Melissa Klug y Raúl Marquina usó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores cómo fue este evento | Instagram

La reunión se realizó en un espacio decorado especialmente para la ocasión, con arreglos florales y tonos suaves que resaltaron el carácter familiar del evento. Entre los asistentes estuvieron presentes las hermanas de Marquina, sus sobrinos y amigos cercanos a la pareja, quienes acompañaron a la futura madre en una jornada marcada por los buenos deseos y la cercanía.

En los últimos meses, Gianella Marquina ha mantenido informados a sus seguidores sobre el proceso de su embarazo y el avance de los preparativos para recibir a Tezza.

Las publicaciones incluyeron desde imágenes del crecimiento de su vientre hasta momentos compartidos con su pareja, lo que permitió a sus seguidores acompañarla de cerca en este proceso. La hija mayor de Klug y Raúl Marquina también ha respondido a mensajes de apoyo y felicitaciones, agradeciendo el cariño recibido en redes sociales.

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Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, asiste al baby shower de su primera hija Tezza, posando en un jardín con sombrillas y mobiliario blanco.

Así fue el anuncio de embarazo de Gianella Marquina

La noticia sobre el embarazo de Gianella Marquina se conoció a inicios de junio, cuando la abogada optó por compartir un extenso mensaje dirigido a sus seguidores. En ese post, la joven relató cómo vivió los primeros meses de gestación y la decisión de hacer pública esta nueva etapa.

“Después de tantas emociones, nervios y momentos que siempre atesoraré, por fin les comparto nuestro pequeño y más lindo secreto”, escribió para acompañar una serie de fotografías junto a su pareja.

El mensaje, que tuvo amplia repercusión, mostró la felicidad de la familia ante la llegada de un nuevo integrante. “Ahora en casita seremos tres, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, compartió Marquina en esa publicación, que recibió cientos de comentarios y reacciones positivas.

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Melissa Klug será abuela nuevamente: su hija Gianella Marquina confirma embarazo. Captura: IG @gianemarquina.

A pesar de la alegría, la joven reconoció que enfrenta sentimientos encontrados. Admitió sentir miedo frente a los cambios que implica la maternidad, aunque remarcó que su ilusión y deseo de convertirse en madre es más fuerte. Esta sinceridad generó empatía entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento y experiencias personales sobre la maternidad.

El embarazo de Gianella Marquina se suma a la historia pública de la familia Klug, conocida por compartir diferentes etapas personales a través de las redes sociales. La empresaria, madre de cinco hijos, celebró públicamente la noticia y acompañó a su hija mayor durante la organización del baby shower, tal como lo mostró en sus publicaciones.

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Con la llegada de Tezza, la familia amplía su círculo y recibe una nueva generación. La expectativa por el nacimiento se refleja en cada publicación de Marquina, quien en todo momento destacó la importancia del apoyo familiar y el acompañamiento de sus seres queridos en el proceso.