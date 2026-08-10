Mininter activa un “Plan Escudo” con policías y militares para dar protección a transportistas luego de atentados a conductores

Ante la creciente ola de extorsión y ataques violentos, las Fuerzas Armadas de Perú han sido desplegadas para resguardar los paraderos y patios de maniobras de las empresas de transporte en Villa El Salvador. Este es el inicio del 'Plan Escudo', una estrategia conjunta con la Policía Nacional para devolver la seguridad a los transportistas. | Panamericana / Buenos Días Perú

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Luego de un ataque armado de criminales contra el paradero inicial de la empresa de transporte ETUPSA, línea 73 A, el Ministerio del Interior (Mininter) activó un “Plan Escudo” para ofrecer vigilancia de agentes de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas en estas zonas para intentar aumentar la seguridad a los transportistas amenazados por extorsionadores y sicarios.

El Plan Escudo comenzó a desplegarse esta semana en Lima con un cambio de enfoque: la vigilancia pasará de los patios de maniobras a las rutas de los buses. El operativo ya alcanza cerca de 14 patios y suma un reclamo adicional por la atención de choferes heridos.

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El operativo ya se extiende sobre cerca de 14 patios de empresas de transportes con sede en en Lima Sur, entre ellos los de Santa Catalina y ETUPSA, ambas empresas que ya fueron víctimas de atentados criminales.

Policía ejecuta operativo en Lima Norte ante ataques a transportistas. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: referencia/Agencia Andina)

Según Julio Bretonoche, dirigente de transporte de Lima Este, “anteriormente había efectivos policiales resguardando los distintos patios. Ellos van a pasar ahora a las rutas, ya sea uniformados o de civil, para dar seguridad a los buses en ruta y los militares van a tomar el control de los patios”, indicó a Panamericana.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, explicó que el Plan Escudo incluye policías uniformados y personal de inteligencia dentro de los buses, mientras las Fuerzas Armadas asumirán acciones en otros puntos y las comisarías mantendrán labores de apoyo.

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“No solamente va un policía uniformado, van elementos de inteligencia también, que es lo que más estamos empleando en este plan. Toda la cobertura de la ruta de los vehículos, las Fuerzas Armadas son los que están tomando acción en diferentes puntos, y a eso acompaña el trabajo que vienen realizando las comisarías”, aseguró el titular del Mininter.

Transportistas desean vigilancia en sus rutas

La principal objeción de los transportistas no estuvo dirigida contra la presencia policial en los patios, sino contra su alcance. “La seguridad debe ser en la ruta”, afirmo debido a que considera que dentro de sus terminales hay resguardo, pero el peligro aparece durante el recorrido.

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Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Otro conductor fue más explícito sobre el tipo de protección que reclaman. “Tienen que salir con nosotros toda la ruta, porque acá no, acá nos cuidan y más allá agarra y nos atacan, nos matan, nos meten balas”, afirmó.

Julio Bretonoche, dirigente de transporte de Lima Este, confirmó que ese pedido derivó en un reordenamiento del despliegue. Según indicó, los efectivos policiales que antes custodiaban distintos patios pasarán ahora a las rutas, ya sea uniformados o de civil, y los militares tomarán el control de los terminales.

Presencia militar en varios patios de la capital

Durante un recorrido por distintos patios de maniobras, entre ellos ETS, Salvador y Etuchiza, el equipo periodístico constató el inicio del resguardo. En Villa El Salvador, en el patio de la empresa Etuchiza, ya había presencia de las Fuerzas Armadas.

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Miles de buses dejan de circular en Lima y Callao por protesta contra la violencia y la extorsión| Andina

Entre algunos conductores, la llegada de militares y policías fue recibida como una señal de alivio. Un trabajador señaló que está bien que ambas fuerzas resguarden a los conductores y a las empresas.

Los conductores también describieron el miedo con el que abordan las unidades. Uno de ellos sostuvo que la medida puede dar “un poquito más de seguridad” y remarcó que ellos también corren riesgo; incluso relató que antes evitaba sentarse cerca del chofer por considerar que ese lugar era peligroso.

El despliegue del Plan Escudo abarcará toda la capital y también contempla incorporar cámaras de videovigilancia integradas en los buses, además de sistemas de comunicación entre las municipalidades y centros conectados con la central 105, aunque de momento no se conoce cuándo se implementarán estas medidas.

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PNP destinó 400 agentes entre escoltas y vigilancia

En marzo de este año, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó 400 agentes para resguardar los buses de la empresa Santa Catalina en el tramo Villa El Salvador–Cercado de Lima, las ruta más corta de la empresa de transportes y que contó con vigilancia por medio de un sistema de relevos durante el transcurso de la ruta.

Policías escoltan a buses de la empresa Santa Catalina por amenazas de extorsiones. América TV

En aquel momento, según lo dispuesto por el Ministerio del Interior, el operativo de vigilancia incluyó la presencia de dos policías dentro de los vehículos, además de patrullaje constante a lo largo del recorrido, como parte de un plan operativo destinado a prevenir extorsiones y brindar seguridad tanto a conductores como a pasajeros.

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Según América Noticias, la estrategia también involucró la participación del Escuadrón Los Halcones, cuyos efectivos acompañaron a las unidades desde el inicio hasta el final de su trayecto por medio de relevos distribuidos en diferentes tramos de la ruta.

La medida fue adoptada por el Ministerio del Interior como parte de su estrategia Pasajero Seguro, en un intento por combatir la ola de extorsiones y sicariato que tiene su foco principal en el transporte urbano de Lima Metropolitana, aunque no se ha indicado cuándo se aplicará la misma estrategia a otras empresas que también son extorsionadas.