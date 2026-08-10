Terremoto en Colombia: ¿Cómo verificar si tu vuelo a Bogotá, Medellín o Cartagena fue afectado desde Lima?

Varias salidas hacia Bogotá, Medellín y Cartagena sufren retrasos o requieren consulta en puerta, mientras la mayoría de los vuelos internacionales mantienen sus horarios según los reportes del aeropuerto limeño| Foto: ANDINA

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El terremoto de 7,4 grados registrado en Colombia dejó al menos 20 fallecidos por derrumbes en Pereira, Manizales, Chocó y Valle del Cauca. La emergencia también impacta el tráfico aéreo internacional, ya que varios vuelos con salida desde Lima presentan demoras, cambios de estado y recomendaciones especiales para los pasajeros.

De acuerdo con la información oficial del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, algunos vuelos con destino a Bogotá y Medellín muestran retrasos o requieren que los pasajeros consulten directamente en la puerta de embarque.

El vuelo de Avianca con destino a Bogotá (AV 050), que tenía prevista su salida a las 11:45, fue reprogramado para las 12:35, indicando un ajuste por la situación de emergencia.

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Otros vuelos de LATAM Airlines hacia Medellín (LA 2392 y LA 2396) y Cartagena (LA 2390) aparecen como “confirmados” y continúan según lo programado, aunque las autoridades recomiendan monitorear posibles cambios de último minuto ante la emergencia.

Terremoto en Colombia provoca demoras y cambios en vuelos que parten de Lima | Foto: LAP

La pantalla de salidas del aeropuerto detalla que, además de los vuelos a Colombia, rutas hacia Guayaquil (LA 1429), San José (LA 2408) y Santiago (LA 651) figuran con la observación “llamada”, lo que significa que los pasajeros están abordando.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros que mantengan contacto permanente con las aerolíneas, ya que la situación podría cambiar con poca anticipación dependiendo de la evolución de la emergencia en Colombia.

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¿Cómo visualizar mi vuelo?

Para revisar en qué estado se encuentra tu vuelo, lo puedes hacer de estas maneras.

Ingresa a la página oficial de tu aerolínea y coloca tu código de vuelo para conocer los detalles o si existe alguna reprogramación.

También puedes ingresar al siguiente enlace y visualizar el estado de vuelos de todas las aerolíneas.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Camilo Rodríguez

Terremoto en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del 10 de agosto generó una fuerte alarma en todo el país. El epicentro se localizó en el departamento del Chocó, aunque los efectos se sintieron en buena parte del territorio nacional y causaron daños graves en infraestructuras de ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Valle del Cauca.

La sacudida, que superó el minuto de duración, provocó el colapso de múltiples edificaciones, el despliegue inmediato de equipos de rescate y la declaratoria de “desastre nacional” por parte del presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno colombiano pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un balance detallado de la emergencia para coordinar la ayuda y movilizar recursos.

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En Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó al menos 111 víctimas mortales en diez municipios, con afectaciones estructurales que en algunos puntos alcanzan hasta el 80% de las construcciones. Hospitales de municipios como El Águila, Zarzal y Cartago resultaron dañados o colapsados, obligando a evacuar pacientes y suspender servicios.

Asimismo, se han reportado daños en los aeropuertos. La infraestructura pública y privada quedó gravemente afectada en varias localidades, mientras continúan las labores de búsqueda y evaluación de daños. En el transcurso de las horas, también se registraron réplicas en las diversas zonas.