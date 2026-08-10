Perú
Agregar Infobae enGoogle

Terremoto en Colombia: ¿Cómo verificar si tu vuelo a Bogotá, Medellín o Cartagena fue afectado desde Lima?

Tras el sismo de 7,4 grados, vuelos programados desde la capital peruana experimentan modificaciones de hasta una hora de retraso

Varias salidas hacia Bogotá, Medellín y Cartagena sufren retrasos o requieren consulta en puerta, mientras la mayoría de los vuelos internacionales mantienen sus horarios según los reportes del aeropuerto limeño
Varias salidas hacia Bogotá, Medellín y Cartagena sufren retrasos o requieren consulta en puerta, mientras la mayoría de los vuelos internacionales mantienen sus horarios según los reportes del aeropuerto limeño| Foto: ANDINA
Guardar

El terremoto de 7,4 grados registrado en Colombia dejó al menos 20 fallecidos por derrumbes en Pereira, Manizales, Chocó y Valle del Cauca. La emergencia también impacta el tráfico aéreo internacional, ya que varios vuelos con salida desde Lima presentan demoras, cambios de estado y recomendaciones especiales para los pasajeros.

De acuerdo con la información oficial del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, algunos vuelos con destino a Bogotá y Medellín muestran retrasos o requieren que los pasajeros consulten directamente en la puerta de embarque.

El vuelo de Avianca con destino a Bogotá (AV 050), que tenía prevista su salida a las 11:45, fue reprogramado para las 12:35, indicando un ajuste por la situación de emergencia.

PUBLICIDAD

Otros vuelos de LATAM Airlines hacia Medellín (LA 2392 y LA 2396) y Cartagena (LA 2390) aparecen como “confirmados” y continúan según lo programado, aunque las autoridades recomiendan monitorear posibles cambios de último minuto ante la emergencia.

Terremoto en Colombia provoca demoras y cambios en vuelos que parten de Lima
Terremoto en Colombia provoca demoras y cambios en vuelos que parten de Lima | Foto: LAP

La pantalla de salidas del aeropuerto detalla que, además de los vuelos a Colombia, rutas hacia Guayaquil (LA 1429), San José (LA 2408) y Santiago (LA 651) figuran con la observación “llamada”, lo que significa que los pasajeros están abordando.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros que mantengan contacto permanente con las aerolíneas, ya que la situación podría cambiar con poca anticipación dependiendo de la evolución de la emergencia en Colombia.

PUBLICIDAD

¿Cómo visualizar mi vuelo?

Para revisar en qué estado se encuentra tu vuelo, lo puedes hacer de estas maneras.

  • Ingresa a la página oficial de tu aerolínea y coloca tu código de vuelo para conocer los detalles o si existe alguna reprogramación.
  • También puedes ingresar al siguiente enlace y visualizar el estado de vuelos de todas las aerolíneas.
Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Camilo Rodríguez
Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Camilo Rodríguez

Terremoto en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del 10 de agosto generó una fuerte alarma en todo el país. El epicentro se localizó en el departamento del Chocó, aunque los efectos se sintieron en buena parte del territorio nacional y causaron daños graves en infraestructuras de ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Valle del Cauca.

La sacudida, que superó el minuto de duración, provocó el colapso de múltiples edificaciones, el despliegue inmediato de equipos de rescate y la declaratoria de “desastre nacional” por parte del presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno colombiano pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un balance detallado de la emergencia para coordinar la ayuda y movilizar recursos.

En Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó al menos 111 víctimas mortales en diez municipios, con afectaciones estructurales que en algunos puntos alcanzan hasta el 80% de las construcciones. Hospitales de municipios como El Águila, Zarzal y Cartago resultaron dañados o colapsados, obligando a evacuar pacientes y suspender servicios.

Asimismo, se han reportado daños en los aeropuertos. La infraestructura pública y privada quedó gravemente afectada en varias localidades, mientras continúan las labores de búsqueda y evaluación de daños. En el transcurso de las horas, también se registraron réplicas en las diversas zonas.

Temas Relacionados

peru-noticiasTemblor en ColombiaSismos en ColombiaLAP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre los movimientos sísmicos registrados este lunes 10 de agosto en distintas regiones del país; en esta nota se detallan las características de cada evento reportado

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

La directora del Cerceu de la UNMSM recomendó evaluar las condiciones estructurales de las viviendas y preparar una mochila de emergencia ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

El exjugador explicó la exigencia competitiva del sistema formativo argentino frente al panorama peruano. También relacionó esa estructura con roles internos, conducción profesional y el efecto del dinero actual

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

El defensor ‘blanquiazul’ sufrió un esguince de segundo grado en el partido contra los chalacos. Pasará varias semanas de recuperación antes de volver a jugar

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

La influencer colombiana, pareja de Ignacio Baladán, relató que su condición neurológica agravó el miedo y su mayor preocupación era el pequeño Lucca. Llegada la calma, busca apoyar a las víctimas

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Cecilia Chacón sobre robos dentro del Congreso: “Hay que tener paciencia; lamentablemente pasan por remodelaciones”

“Le encantan las cámaras”: Javier Cipriani acusa a Harvey Colchado de obstaculizar la Comisión de Ética con su renuncia

Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes hacían Consejos de Ministros y reuniones empresariales en Barbadillo

Harvey Colchado renunció a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y se frustró elección de Mesa Directiva

ENTRETENIMIENTO

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Stephanie Cayo pasa sus primeras vacaciones con los cuatro hijos de Alejandro Sanz a bordo de un yate en Mallorca

Mayra Couto se sincera sobre Juan Camilo y confirma que quiere una boda, hijos y una casa con jardín: “Es el amor de mi vida”

Milena Zárate comparte el dramático mensaje de su mamá tras el terremoto de 7,4 en Colombia: "La gente salió a llorar"

Armonía 10 descarta atentado en su contra tras ataque en concierto en Manchay y seguirán con sus presentaciones

DEPORTES

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4