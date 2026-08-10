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La ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, reapareció en redes sociales luego de abandonar el Perú gracias al salvoconducto otorgado por el gobierno de Keiko Fujimori para viajar a México, donde permanecerá luego de que se hata.

En una publicación en Facebook, la ex presidenta del Consejo de Ministros difundió una acuarela realizada por ella misma y firmada con su nombre. “¡Hola, queridos hermanos! Los abrazo de todo corazón y comparto con ustedes este paisaje de acuarela”, agregó Chávez en el mismo mensaje.

Chávez también incluyó una referencia personal en su publicación: “Que la quietud del paisaje refleje la sabiduría que debe de acompañarnos en nuestra vida. Los amo profundamente”.

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Antes de ese mensaje, la expremier había usado sus redes para advertir sobre perfiles que no le pertenecerían. “¡Alerta! Cuentas falsas”, escribió, y precisó que su cuenta en Facebook es la única oficial.

Betssy Chávez envía mensaje luego de abandonar el Perú: “Nuevos tiempos con la fortaleza de siempre”. (Foto: Betssy Chávez)

Chávez fue condenada a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo del 7 de diciembre de 2022. La sentencia fue dictada el 27 de noviembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que la declaró coautora del delito de conspiración para la rebelión.

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México conoce la situación de Betssy Chávez

El gobierno de Keiko Fujimori notificó formalmente a México que Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo, carga con una condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión antes de otorgarle el salvoconducto que le permitió viajar a ese país, donde tiene concedido el asilo diplomático. La Cancillería peruana dejó expresa reserva del derecho a solicitar su extradición si las autoridades judiciales lo requieren.

Chávez también enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía de la Nación. Lima rechazó cualquier acusación de persecución política y afirmó que en el país rigen el Estado de derecho y la separación de poderes.

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Cobertura noticiosa en formato de pantalla dividida. La mitad izquierda presenta a la diputada Yennifer Paredes, de Juntos por el Perú, en el Congreso, respondiendo a micrófonos de prensa. La mitad derecha muestra imágenes de la expremier Betssy Chávez y del expresidente Pedro Castillo, además de tomas de Chávez siendo escoltada por personal policial. Un texto en pantalla informa sobre el otorgamiento de un salvoconducto a Betssy Chávez por parte del gobierno. El video corresponde a una transmisión en vivo con gráficos inferiores y tickers de noticias.

La diputada Yenifer Paredes, sobrina del expresidente Pedro Castillo, celebró la entrega del salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez para que pueda viajar a México, y aseguró que el hecho confirma que su tío fue víctima de una persecución política. La legisladora también dejó abierta la puerta a que el caso sea el primer paso hacia un eventual indulto presidencial para Castillo, quien permanece en prisión tras ser condenado por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Las declaraciones de Paredes se produjeron el mismo día en que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Perú, rotas desde noviembre de 2025, luego de que el Gobierno de Keiko Fujimori otorgara el salvoconducto a Chávez. La exjefa del Gabinete Ministerial abandonó Lima a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que viajó expresamente a recogerla.

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“Saludamos que se haya elaborado el salvoconducto. Pudo haberse dado hace mucho tiempo, pero bueno, lo respetamos”, dijo Paredes ante los periodistas. La legisladora defendió el asilo como un derecho y rechazó cualquier cuestionamiento al proceso judicial que siguió Chávez antes de refugiarse en la embajada mexicana en Lima: “Ella ha salido en libertad”, afirmó.

Para Paredes, la decisión del Ejecutivo de Fujimori va más allá de la diplomacia bilateral: es, a su juicio, una confirmación de que Pedro Castillo fue objeto de una persecución política desde el inicio de su mandato. “Nosotros no dudamos de que ha sido una persecución política y desde el Congreso, cuando no se llegó a los votos, se supo que esto empezó mal el proceso”, sostuvo la diputada. Ante la pregunta directa de si el salvoconducto lo confirma, respondió sin rodeos: “Sí, lo confirma”.

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