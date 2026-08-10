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Terremoto en Colombia: Consulados del Perú activan líneas de emergencia para connacionales

El sismo de magnitud 7.4 sacudió el país y hasta el momento se han registrado 21 personas fallecidas

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
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El sismo de magnitud 7.4 que azotó a Colombia la mañana del 10 de agosto y que, hasta el momento, ha cobrado la vida de 21 personas en la ciudad de Cali, en Colombia, generó la respuesta inmediata de las autoridades peruanas en el país vecino con la finalidad de garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos del Perú que podrían ser damnificados o afectados.

En comunicados oficiales, los Consulados Generales del Perú instalados en las ciudades de Medellín y Bogotá activaron sus líneas de emergencias y contactos para facilitar la atención de ciudadanos peruanos en Colombia que podrían requerir la asistencia de representantes de la Cancillería.

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Consulados Generales del Perú en Colombia recibirán pedidos de ayuda de peruanos en el extranjero.
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“Ante el fuerte sismo de hoy, el Consulado General del Perú en Bogotá informa a la comunidad peruana y público en general que, hasta el momento, no se reportan fallecidos ni heridos peruanos”, se indica en el comunicado del Consulado del Perú en Bogotá.

Además, se indicó que cualquier ciudadano peruano que requiera asistencia urgente, puede hacerlo por medio de los siguientes números y correos de contacto:

  • Celular de Emergencias Bogotá: +57 316 831 6843
  • Celular Consulado Honorario Cali: +57 310231 6045
  • Teléfono Central - Bogotá: (601) 746 0295
  • Correo electrónicos: asistenciahumanitaria@consuladodelperu.org.co y peruconsuladocali@gmail.com

Por otro lado, el Consulado General del Perú en Medellín hizo un llamado a los ciudadanos peruanos a quienes pidió “mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones e información que emitan las autoridades colombianas competentes”.

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Consulados Generales del Perú en Colombia recibirán pedidos de ayuda de peruanos en el extranjero.
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“Asimismo, recomendamos tomar las precauciones necesarias y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales. El Consulado se encuentra atento ante cualquier situación que pudiera afectar a ciudadanos peruanos en nuestra jurisdicción”, se indica.

En caso de que los peruanos en Colombia requieran de asistencia urgente, se indicó que pueden comunicarse al número de emergencia +57 318 716 6116.

Peruano vivió el terremoto en Colombia

Según el ciudadano peruano Eduardo Silva, quien vivió el sismo desde el piso 17 de un edificio en Medellín, se encontraba descansando cuando el movimiento estremeció la ciudad. “Muy fuerte, la verdad. Un sismo muy intenso que ha remecido muy fuerte los edificios de Medellín. La gente también un poquito alterada, alborotada, preocupada, los niños en llanto”, describió.

El evento, que sorprendió a los habitantes en las primeras horas del día, generó una reacción inmediata entre los residentes. Silva narró que, tras ubicar una zona segura dentro del piso 17, decidió bajar hasta la primera planta usando las escaleras de emergencia. “Ahí todavía aún tenemos a muchas personas afuera guardando por su tranquilidad y las alarmas aún siguen sonando en esta zona”, añadió.

Un devastador terremoto de magnitud 7.4 ha sacudido a Colombia, generando pánico y daños materiales. Un turista peruano en Medellín comparte su aterrador testimonio desde un piso 17, describiendo cómo los edificios se remecieron y la gente corrió a las calles. | Lartina / Arriba Mi Gente

El evento, que sorprendió a los habitantes en las primeras horas del día, generó una reacción inmediata entre los residentes. Silva narró que, tras ubicar una zona segura dentro del piso 17, decidió bajar hasta la primera planta usando las escaleras de emergencia. “Ahí todavía aún tenemos a muchas personas afuera guardando por su tranquilidad y las alarmas aún siguen sonando en esta zona”, añadió.

El sismo tuvo efectos notables en diferentes ciudades, especialmente en Cali, donde Silva resaltó la gravedad de los daños. “Mayormente, donde sí he notado que es en Cali, que hay muchas edificaciones caídas”, afirmó. Además, señaló que en otras zonas más cercanas al epicentro se reportaron numerosas caídas de vivienda y edificios agrietados.

El testimonio recogido por Arriba mi gente confirmó también la existencia de “muchos edificios agrietados, ventanas rotas”. El mismo medio informó que el aeropuerto de Pereira fue evacuado debido al colapso de cielos rasos y otras estructuras internas.

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