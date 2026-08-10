EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

El sismo se sintió en la mayoría del país - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Momentos de pánico se vivió en el territorio nacional después de que se siente un fuerte temblor de magnitud 7.4 con epicentro en el departamento del Chocó.

Según los reportes iniciales, el movimiento sobrepasó el minuto de duración y generó fuertes afectaciones a varias edificaciones en los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia.

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