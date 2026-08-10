EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

Momentos de pánico se vivió en el territorio nacional después de que se siente un fuerte temblor de magnitud 7.4 con epicentro en el departamento del Chocó.
Según los reportes iniciales, el movimiento sobrepasó el minuto de duración y generó fuertes afectaciones a varias edificaciones en los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia.
Siga todos los detalles en vivo:
Pereira sufrió fuertes daños tras sismo
Aunque las autoridades del departamento de Risaralda no han entregado un reporte oficial sobre los daños y personas heridas tras el sismo, en redes sociales se empezaron a compartir imágenes de la fuerza del movimiento terúlico.
En videos se observan varias fachadas de edificos y vivienda completamente destruidas, mientras que varios vehículos quedaron destruidos tras el impacto del concreto desprendido.
Ungrd descartó riesgo de tsunami tras sismo en el Pacífico
Aunque el epicentro del sismo se ubica cerca a la costa Pacífica colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo informó que, hasta el momento, no hay evidencia alguna que apoye la hipótesis sobre la ocurrencia de un tsunami en el territorio costero.
“De acuerdo con la Dimar Colombia, no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7,0 registrado a las 7:34 a. m. a 20 kilómetros de San José de Palmar, en Chocó”, señó la entidad.
Metro de Medellín suspendió operaciones
Tras el fuerte movimiento sísmico, el Metro de Medellín tomó la decisión de suspender temporalmente todas sus operaciones mientras el equipo técnico verifica el estado de la infraestructura.
“En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes , así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio.¡Agradecemos su comprensión!“, señaló la entidad.
Gobernación del Chocó confirmó graves afectaciones y personas heridas tras el sismo
A través de su cuenta de X, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, indicó que el sismo de magnitud 7.4 dejó fuertes afectaciones en la capital del departamento.
Según comentó la mandataria regional, en el momento se ha confirmado el derrumbe de varios edificios, además de un salgo indeterminado de personas heridas y afectadas.
“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, señaló Córdoba.
Servicio Geológico Colombiano actualizó la magnitud del sismo
Aunque el primer reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano habló de un movimiento con magnitud 6.6 en la escala de Richter, sobre las 8:00 a. m. del lunes confirmó que el valor real del sismo fue de 7.4.
Entretanto, autoridades en todo el territorio nacional realiza un sondeo para hacer verificación de los daños y atender a las personas afectadas.