Perú organiza el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026: fecha, hora y cómo participar

Miembros de equipos de rescate participan en un ejercicio de preparación, destacando el compromiso de Perú con el nuevo PLANSIS para fortalecer la respuesta ante sismos y desastres. (Foto: PCM)

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) convocó a la ciudadanía a participar en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que se realizará el viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m., con el objetivo de fortalecer la preparación y la respuesta ante emergencias y desastres, en una jornada que además conmemora los 19 años del sismo de magnitud 7.9 ocurrido en 2007 frente a la ciudad de Pisco.

La convocatoria cobra especial relevancia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y dejó graves daños en distintas ciudades y decenas de fallecidos, mientras las autoridades continúan evaluando sus consecuencias.

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En Perú, el simulacro también se realizará a pocos días de cumplirse 19 años de uno de los terremotos más destructivos de las últimas décadas. El 15 de agosto de 2007, un sismo de magnitud 7.9 afectó principalmente a Pisco y otras localidades de la región Ica. El desastre dejó 596 fallecidos, 434.614 personas damnificadas, 221.060 afectadas y 93.708 viviendas destruidas o inhabitables, con daños registrados en cinco departamentos.

La finalidad del ejercicio, en el que se espera la participación de la población a nivel nacional, es mejorar las capacidades de preparación y respuesta tanto de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como de la ciudadanía ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.

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La finalidad del ejercicio, en el que se espera que participen los peruanos a nivel nacional, es mejorar las capacidades de preparación y respuesta tanto de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como de la población en general ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.

Un simulacro, según el organismo, es un ejercicio práctico sobre una situación probable de emergencia o desastre. También implica movilización de personal y recursos y permite evaluar la eficacia y la eficiencia de planes de gestión reactiva, de continuidad operativa, además de protocolos y procedimientos.

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Los tres momentos del simulacro

La participación esperada de la población consiste en aplicar su Plan Familiar de Emergencia y ejecutar los tres momentos previstos según el tipo de peligro y el lugar en el que se encuentre. Ese esquema cambia si el escenario simulado es un sismo con riesgos asociados o si representa otra clase de amenaza.

En el caso de un temblor:

El primer momento empezará con la activación de sirenas, bocinas, campanas, silbatos u otras alertas, incluidas las del Sistema de Alerta Sísmica Peruano . Esa señal representará el inicio del movimiento sísmico.

Durante el segundo momento , que abarcará los dos primeros minutos , las personas deberán permanecer en las zonas seguras internas previamente identificadas dentro de sus viviendas, centros de trabajo o instituciones educativas.

Después, en el tercer momento, tendrán que evacuar hacia zonas seguras externas o puntos de reunión establecidos y llevar consigo la mochila para emergencias.

Si el simulacro representa un sismo, primero se debe permanecer dos minutos en la zona segura interna y luego evacuar; si incluye alerta de tsunami o aluvión, la instrucción es alejarse de inmediato del litoral o de las zonas expuestas y dirigirse hacia áreas altas o lugares seguros.

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Simulacro también incluirá otros escenarios

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), minutos después del inicio del ejercicio también se simulará la emisión de alertas por tsunami o alud y aluvión mediante el SISMATE y las sirenas locales. Ante esa situación, la población deberá alejarse del mar, dirigirse hacia zonas altas o edificios identificados para evacuación vertical y, en áreas de cerros o de deslizamientos, ubicarse en lugares seguros.

Cuando el ejercicio recree escenarios distintos a un sismo, el desarrollo también se dividirá en tres momentos:

El primer momento consistirá en la activación de señales de alerta mediante sirenas, bocinas, campanas, celulares u otros medios que anunciarán la inminencia del peligro.

En el segundo momento , la población deberá evacuar de manera ordenada por las rutas previamente establecidas hasta llegar a zonas seguras externas o puntos de reunión. La recomendación oficial incluye llevar la mochila de emergencia .

El tercer momento prevé que los participantes permanezcan en esas zonas y sigan las indicaciones de las autoridades, brigadistas o voluntarios hasta el final del ejercicio. La publicación del organismo añade que, en estos escenarios, las alertas también podrán llegar al celular por medio del SISMATE.