Perú
Agregar Infobae enGoogle

Perú organiza el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026: fecha, hora y cómo participar

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el ejercicio se realizará en conmemoración del sismo de magnitud 7.9 que afectó Pisco en 2007. El simulacro tendrá lugar en una semana marcada también por el reciente terremoto registrado en Colombia

Grupo de cinco rescatistas uniformados en un ejercicio; uno corre en primer plano, mientras cuatro se arrodillan junto a una camilla frente a una tienda de campaña
Miembros de equipos de rescate participan en un ejercicio de preparación, destacando el compromiso de Perú con el nuevo PLANSIS para fortalecer la respuesta ante sismos y desastres. (Foto: PCM)
Guardar

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) convocó a la ciudadanía a participar en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que se realizará el viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m., con el objetivo de fortalecer la preparación y la respuesta ante emergencias y desastres, en una jornada que además conmemora los 19 años del sismo de magnitud 7.9 ocurrido en 2007 frente a la ciudad de Pisco.

La convocatoria cobra especial relevancia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y dejó graves daños en distintas ciudades y decenas de fallecidos, mientras las autoridades continúan evaluando sus consecuencias.

PUBLICIDAD

En Perú, el simulacro también se realizará a pocos días de cumplirse 19 años de uno de los terremotos más destructivos de las últimas décadas. El 15 de agosto de 2007, un sismo de magnitud 7.9 afectó principalmente a Pisco y otras localidades de la región Ica. El desastre dejó 596 fallecidos, 434.614 personas damnificadas, 221.060 afectadas y 93.708 viviendas destruidas o inhabitables, con daños registrados en cinco departamentos.

La finalidad del ejercicio, en el que se espera la participación de la población a nivel nacional, es mejorar las capacidades de preparación y respuesta tanto de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como de la ciudadanía ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.

PUBLICIDAD

La finalidad del ejercicio, en el que se espera que participen los peruanos a nivel nacional, es mejorar las capacidades de preparación y respuesta tanto de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como de la población en general ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.

Un simulacro, según el organismo, es un ejercicio práctico sobre una situación probable de emergencia o desastre. También implica movilización de personal y recursos y permite evaluar la eficacia y la eficiencia de planes de gestión reactiva, de continuidad operativa, además de protocolos y procedimientos.

Imagen VAL3XYF3NBH55PNTVIF6G6GUY4

Los tres momentos del simulacro

La participación esperada de la población consiste en aplicar su Plan Familiar de Emergencia y ejecutar los tres momentos previstos según el tipo de peligro y el lugar en el que se encuentre. Ese esquema cambia si el escenario simulado es un sismo con riesgos asociados o si representa otra clase de amenaza.

En el caso de un temblor:

  • El primer momento empezará con la activación de sirenas, bocinas, campanas, silbatos u otras alertas, incluidas las del Sistema de Alerta Sísmica Peruano. Esa señal representará el inicio del movimiento sísmico.
  • Durante el segundo momento, que abarcará los dos primeros minutos, las personas deberán permanecer en las zonas seguras internas previamente identificadas dentro de sus viviendas, centros de trabajo o instituciones educativas.
  • Después, en el tercer momento, tendrán que evacuar hacia zonas seguras externas o puntos de reunión establecidos y llevar consigo la mochila para emergencias.

Si el simulacro representa un sismo, primero se debe permanecer dos minutos en la zona segura interna y luego evacuar; si incluye alerta de tsunami o aluvión, la instrucción es alejarse de inmediato del litoral o de las zonas expuestas y dirigirse hacia áreas altas o lugares seguros.

Simulacro Nacional de Sismo-Perú

Simulacro también incluirá otros escenarios

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), minutos después del inicio del ejercicio también se simulará la emisión de alertas por tsunami o alud y aluvión mediante el SISMATE y las sirenas locales. Ante esa situación, la población deberá alejarse del mar, dirigirse hacia zonas altas o edificios identificados para evacuación vertical y, en áreas de cerros o de deslizamientos, ubicarse en lugares seguros.

Cuando el ejercicio recree escenarios distintos a un sismo, el desarrollo también se dividirá en tres momentos:

  • El primer momento consistirá en la activación de señales de alerta mediante sirenas, bocinas, campanas, celulares u otros medios que anunciarán la inminencia del peligro.
  • En el segundo momento, la población deberá evacuar de manera ordenada por las rutas previamente establecidas hasta llegar a zonas seguras externas o puntos de reunión. La recomendación oficial incluye llevar la mochila de emergencia.
  • El tercer momento prevé que los participantes permanezcan en esas zonas y sigan las indicaciones de las autoridades, brigadistas o voluntarios hasta el final del ejercicio. La publicación del organismo añade que, en estos escenarios, las alertas también podrán llegar al celular por medio del SISMATE.

Temas Relacionados

INDECIperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre los movimientos sísmicos registrados este lunes 10 de agosto en distintas regiones del país; en esta nota se detallan las características de cada evento reportado

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

La directora del Cerceu de la UNMSM recomendó evaluar las condiciones estructurales de las viviendas y preparar una mochila de emergencia ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

El exjugador explicó la exigencia competitiva del sistema formativo argentino frente al panorama peruano. También relacionó esa estructura con roles internos, conducción profesional y el efecto del dinero actual

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

El defensor ‘blanquiazul’ sufrió un esguince de segundo grado en el partido contra los chalacos. Pasará varias semanas de recuperación antes de volver a jugar

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

La influencer colombiana, pareja de Ignacio Baladán, relató que su condición neurológica agravó el miedo y su mayor preocupación era el pequeño Lucca. Llegada la calma, busca apoyar a las víctimas

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Cecilia Chacón sobre robos dentro del Congreso: “Hay que tener paciencia; lamentablemente pasan por remodelaciones”

“Le encantan las cámaras”: Javier Cipriani acusa a Harvey Colchado de obstaculizar la Comisión de Ética con su renuncia

Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes hacían Consejos de Ministros y reuniones empresariales en Barbadillo

Harvey Colchado renunció a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y se frustró elección de Mesa Directiva

ENTRETENIMIENTO

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Stephanie Cayo pasa sus primeras vacaciones con los cuatro hijos de Alejandro Sanz a bordo de un yate en Mallorca

Mayra Couto se sincera sobre Juan Camilo y confirma que quiere una boda, hijos y una casa con jardín: “Es el amor de mi vida”

Milena Zárate comparte el dramático mensaje de su mamá tras el terremoto de 7,4 en Colombia: "La gente salió a llorar"

Armonía 10 descarta atentado en su contra tras ataque en concierto en Manchay y seguirán con sus presentaciones

DEPORTES

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4