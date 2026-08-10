Protestas en Perú por el alza de combustible: Tacna suspende clases por paro y Loreto también acatará la medida

Efectivos de la Policía Nacional se posicionan con escudos durante la paralización de transportistas en Iquitos, que reclaman medidas por el incremento del precio del combustible.

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El incremento en el precio de los combustibles desencadenó protestas en distintas regiones de Perú. Los gremios de transporte en Tacna y Loreto convocaron a paralizaciones de 48 horas que afectan servicios esenciales y la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

La medida se extiende a trabajadores del transporte urbano, interurbano y fluvial, así como a mototaxistas, quienes exigen al gobierno nacional respuestas concretas ante el impacto económico que afrontan.

En Tacna, la jornada de protesta fue anunciada por dirigentes del sector transporte, entre ellos Julián Flores. Según detalló Exitosa, la paralización de 48 horas abarca los servicios de transporte urbano e interurbano, afectando especialmente el inicio del ciclo escolar.

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Los gremios de transporte en Tacna y Loreto convocaron paralizaciones de 48 horas que afectan servicios urbanos, interurbanos y fluviales.

Ante la inminente interrupción del transporte, la Dirección Regional de Educación de Tacna dispuso la suspensión temporal de las clases presenciales este lunes 10 y martes 11 de agosto, medida que alcanza a todas las instituciones educativas bajo la jurisdicción de la UGEL Tacna, tanto en zonas urbanas como rurales.

De acuerdo con la disposición oficial, las escuelas podrán implementar clases remotas o recurrir a estrategias pedagógicas alternativas, dependiendo de su nivel de conectividad. La decisión busca evitar problemas de traslado para estudiantes y docentes durante los días de protesta.

Inquietud y dificultades

La situación generó inquietud entre los usuarios del transporte. Ronald Durand, dirigente del Promuvi Señor de los Milagros – primera etapa, declaró a Exitosa que la población comprende las dificultades del sector transporte, aunque rechaza un eventual incremento de los pasajes.

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“No estamos de acuerdo con un alza del pasaje del 50 %, es decir, a S/1.50”, afirmó Durand, destacando que cualquier medida que afecte directamente a familias, escolares y trabajadores requerirá la intervención de la autoridad municipal.

Ronald Durand rechazó un alza del pasaje a S/1.50 y advirtió que la Municipalidad Provincial de Tacna deberá intervenir.

Durand recordó antecedentes de conflictos relacionados con el servicio de transporte, especialmente en zonas donde los vecinos han denunciado dificultades para abordar determinadas unidades.

Según reportó Exitosa, en reuniones previas con representantes de la Municipalidad Provincial de Tacna y dirigentes del sector, se discutieron temas como la liberación de rutas y la mejora de las condiciones del servicio, aunque el proceso aún no arroja soluciones definitivas.

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Loreto: paro regional

En Iquitos y el resto de Loreto, según Exitosa, el paro se desarrollará los días miércoles 12 y jueves 13, involucrando a transportistas de pasajeros, mototaxistas y operadores del transporte fluvial.

La demanda central es la misma: intervención del gobierno central para frenar el aumento de los precios de los combustibles y evitar que los costos se trasladen a los usuarios.

Fotografía de archivo en donde se ven pasajeros que toman un bus en Iquitos (Perú). EFE/ Aldair Mejía

La semana anterior, los transportistas de servicio público en Iquitos suspendieron actividades durante parte de la jornada para exigir medidas que permitan estabilizar los precios y garantizar la viabilidad del servicio sin necesidad de aumentar las tarifas.

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El precio del petróleo en la zona alcanzó los treinta soles por galón, mientras que algunas gasolinas han superado los veinte soles por galón, según datos recogidos. Esta situación complica la operación en una ciudad marcada por el aislamiento geográfico y la dependencia del transporte fluvial.

Los gremios han sumado a su plataforma de reclamos la derogatoria de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, que otorga un régimen especial de promoción y beneficios tributarios para determinadas actividades económicas.

Además, solicitan una investigación a los establecimientos de venta de combustibles de Iquitos, exigiendo que se verifiquen posibles diferencias entre la cantidad de combustible declarada y la efectivamente entregada al consumidor al momento de la venta.

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El senador Juan Carlos del Águila manifestó que planteará ante el Consejo de Ministros la posibilidad de establecer un mecanismo de subsidio para aliviar los costos del transporte y así evitar un incremento generalizado de las tarifas. Los gremios exigen la presencia del ministro de Energía y Minas y la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel en Iquitos.