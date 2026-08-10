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Vicuña peruana en peligro por sarna sarcóptica en Huancavelica: “Por día mueren cinco en cada comunidad”

La especie, cuya imagen aparece en el Escudo Nacional, enfrenta el avance de la sarna sarcóptica. Criadores alertan por vicuñas débiles y muertas, y temen que la enfermedad alcance a alpacas, llamas y ganado ovino

El video es una cobertura periodística que muestra grandes grupos de vicuñas en un entorno montañoso andino. Se observa a hombres hablando en lo que parecen ser entrevistas o declaraciones, mientras una superposición de texto en pantalla indica que una enfermedad que afecta la piel de las vicuñas avanza y que los criadores exigen la declaración de una emergencia sanitaria en Huancavelica. La producción incluye imágenes en vivo y elementos gráficos de noticias, centrados en la situación de los animales y la demanda de las comunidades afectadas.
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Una alerta sanitaria preocupa a los criadores de vicuñas en las pampas de Carhuanco, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, en Huancavelica. Los comuneros advierten que la sarna sarcóptica, una enfermedad causada por el ácaro Sarcoptes scabiei que afecta la piel y debilita el organismo de estos animales, viene extendiéndose entre las poblaciones de vicuñas. Los ejemplares afectados presentan pérdida de fibra, lesiones en la piel, bajo peso y dificultades para movilizarse.

La situación genera preocupación no solo por el estado de las vicuñas, sino también por el impacto que podría tener en las familias altoandinas que participan en su conservación y en el aprovechamiento sostenible de su fibra.

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Previamente, César Villa Riveros, presidente de la Federación Regional de Criadores de Camélidos Andinos de Huancavelica (FERCAMH), informó que en Huancavelica existen más de 15 mil vicuñas y afirmó que alrededor del 90 % de los ejemplares en estado silvestre estaría afectado por la sarna.

“Por día mueren cinco vicuñas en cada comunidad. Somos 111 comunidades, entonces estaríamos hablando de cientos de vicuñas que están muriendo diariamente”, estimó para los medios locales.

Una vicuña sin vida de pelaje marrón y blanco tendida en un terreno con rocas y pasto, junto al escudo nacional de Perú
Una vicuña muerta yace en el altiplano de Perú, mientras el escudo nacional del país se sobrepone en la imagen. (Infobae Perú)

Buscan determinar una cifra oficial de camélidos afectados

Desde la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos (Dircamss) se informó que se inició la recopilación de información para conocer la magnitud real del problema.

Un criador explicó para Exitosa Noticias que se han enviado oficios a los titulares responsables del manejo de las poblaciones para que proporcionen evidencias y datos sobre los animales afectados.

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Para tener también una información más objetiva, porque no podemos de repente decir que está así o como no también”, señaló.

La institución también convocó a una reunión de la Comisión Técnica de Camélidos Silvestres, prevista para el jueves, con participación de los diferentes actores vinculados con la atención de estos animales.

El representante regional remarcó que la respuesta debe involucrar a las entidades que trabajan con camélidos silvestres: “Este es un compromiso, un trabajo de todos los actores que nosotros venimos manejando los camélidos silvestres”.

Evalúan un chacu sanitario regional

Vicuñas y detrás mujeres campesinas del Perú
La controversia de Loro Piana revela qué hay detrás de la lana de vicuña que usa la marca italiana. - Crédito Andina

Ante la propagación de la enfermedad, los criadores plantean realizar un chacu sanitario regional, una intervención que permitiría evaluar y atender a las vicuñas durante las jornadas de manejo.

La propuesta contempla campañas coordinadas para reducir el riesgo de nuevos contagios. También se evalúa trabajar con las comunidades para mejorar las condiciones de los animales mediante acciones relacionadas con alimentación y acceso al agua.

Desde la Dircamss se indicó que, entre las alternativas que serán analizadas, también figura una posible declaratoria de emergencia si la magnitud del problema lo amerita.

Senasa y Serfor, en la mira de los criadores

La preocupación llevó a buscar información de las entidades encargadas de la sanidad y protección de la fauna silvestre.

En Senasa, su director, el biólogo Denys Meza Cornejo, no brindó declaraciones durante la visita. De acuerdo con información recogida en la zona, existirían limitaciones en la disponibilidad de dosis para atender a una población estimada en más de 60 mil vicuñas.

En Serfor, se informó que el responsable se encontraba de vacaciones y que el funcionario encargado estaba realizando labores en Tallacaja.

Los criadores cuestionan la falta de una intervención que permita controlar la enfermedad antes de que alcance a un mayor número de ejemplares.

Esta plaga se está extendiendo y no tenemos apoyo ninguno. No hay”, reclamó uno de ellos.

El comunero también cuestionó la ausencia de las instituciones vinculadas con el sector Agricultura y sostuvo que la situación resulta especialmente preocupante debido a la vulnerabilidad de estos animales.

Este es un animal muy débil, es un animal silvestre”, manifestó.

¿Qué está en juego para las familias altoandinas?

La vicuña tiene un valor que trasciende su condición de especie emblemática del Perú. Su fibra es considerada una de las más finas del mundo y su aprovechamiento sostenible representa una fuente de ingresos para comunidades que participan en su manejo.

Una de las prácticas tradicionales es el chacu, mediante el cual las vicuñas son agrupadas para su esquila y posteriormente liberadas. El objetivo es obtener la fibra sin sacrificar a los animales, de modo que la actividad económica sea compatible con su conservación.

Por ello, los criadores también plantean que parte de los recursos obtenidos mediante la fibra sea destinada a la conservación y atención sanitaria de las poblaciones.

Una crisis sanitaria prolongada podría afectar tanto a la especie como a las familias que dependen de un manejo sostenible de estos camélidos.

Una especie emblemática del Perú

La vicuña ocupa además un lugar especial en la identidad nacional. Su figura aparece en el Escudo Nacional del Perú, como representación de la riqueza del reino animal.

Su conservación ha sido posible gracias a medidas de protección y al manejo de las poblaciones altoandinas. Actualmente, los criadores de Huancavelica piden que ese esfuerzo también se traduzca en una respuesta sanitaria frente a la enfermedad que afecta a los ejemplares de Carhuanco.

El pedido apunta a una intervención conjunta entre el Gobierno Regional de Huancavelica, el Gobierno Nacional, Senasa, Serfor y Dircamss, con acciones que permitan determinar la magnitud de la afectación y proteger a las vicuñas antes de que el problema alcance mayores proporciones.

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