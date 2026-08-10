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Peruano, que vivió el terremoto en Colombia desde un piso 17, da su testimonio: “Muchas edificaciones caídas”

Eduardo Silva contó cómo buscó una zona segura en Medellín, bajó por las escaleras de emergencia y vio a decenas de vecinos permanecer fuera de sus edificios mientras seguían sonando las alarmas

Un devastador terremoto de magnitud 7.4 ha sacudido a Colombia, generando pánico y daños materiales. Un turista peruano en Medellín comparte su aterrador testimonio desde un piso 17, describiendo cómo los edificios se remecieron y la gente corrió a las calles. | Lartina / Arriba Mi Gente
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Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió hoy varias ciudades de Colombia, dejando a su paso escenas de pánico y daños materiales, según relató al programa Arriba mi gente el peruano Eduardo Silva, quien vivió el sismo desde el piso 17 de un edificio en Medellín.

De acuerdo con sus declaraciones, Silva contó que se encontraba descansando cuando el sismo estremeció la ciudad de Medellín. “Muy fuerte, la verdad. Un sismo muy intenso que ha remecido muy fuerte los edificios de Medellín. La gente también un poquito alterada, alborotada, preocupada, los niños en llanto”, describió.

El evento, que sorprendió a los habitantes en las primeras horas del día, generó una reacción inmediata entre los residentes. Silva narró que, tras ubicar una zona segura dentro del piso 17, decidió bajar hasta la primera planta usando las escaleras de emergencia. “Ahí todavía aún tenemos a muchas personas afuera guardando por su tranquilidad y las alarmas aún siguen sonando en esta zona”, añadió.

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El terremoto en Colombia activó alarmas y llevó a los habitantes a evacuar por las escaleras de emergencia.
El terremoto en Colombia activó alarmas y llevó a los habitantes a evacuar por las escaleras de emergencia.

Impacto en infraestructuras

El sismo tuvo efectos notables en diferentes ciudades, especialmente en Cali, donde Silva resaltó la gravedad de los daños. “Mayormente, donde sí he notado que es en Cali, que hay muchas edificaciones caídas”, afirmó. Además, señaló que en otras zonas más cercanas al epicentro se reportaron numerosas caídas de vivienda y edificios agrietados.

El testimonio recogido por Arriba mi gente confirmó también la existencia de “muchos edificios agrietados, ventanas rotas”. El mismo medio informó que el aeropuerto de Pereira fue evacuado debido al colapso de cielos rasos y otras estructuras internas.

Silva indicó que el sistema de alarmas funcionó de inmediato tras el inicio del sismo. “Desde primera instancia que empezó a vibrar el edificio se activaron muchísimas alarmas. Fue lo que más nos llamó la atención”, explicó. De acuerdo con el reporte del programa Arriba mi gente, las autoridades y los encargados de seguridad de los edificios auxiliaron a quienes quedaron atrapados en ascensores, ya que muchos elevadores se detuvieron por la fuerza del movimiento.

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Las autoridades de Colombia auxiliaron a personas atrapadas en ascensores y activaron protocolos de emergencia y rescate.
Las autoridades de Colombia auxiliaron a personas atrapadas en ascensores y activaron protocolos de emergencia y rescate.

Consultado sobre la preparación ante este tipo de emergencias, Silva señaló que la activación de protocolos fue inmediata y que el país cuenta con mecanismos de prevención y respuesta, aunque la magnitud del sismo superó las expectativas de los habitantes de la región.

Daños materiales y balance

Hasta el momento del reporte, no se habían confirmado pérdidas humanas según las declaraciones de Silva y el monitoreo de Arriba mi gente, pero los daños materiales se describieron como cuantiosos. Además de las edificaciones colapsadas en Cali y otras áreas cercanas al epicentro, se reportaron viviendas de entre tres y cuatro pisos totalmente destruidas.

“Ya se han activado diferentes tipos de protocolos en las noticias sobre busca y rescate, ya que sí hay edificaciones de entre tres a cuatro pisos que han colapsado”, detalló Silva.

El programa televisivo añadió que el terremoto se sintió también en ciudades como Bogotá y Manizales, así como en países vecinos como Ecuador y Panamá. La reacción ciudadana fue de pánico, con personas saliendo a las calles y buscando resguardo ante posibles réplicas, según imágenes y reportes difundidos por el medio.

Vehículo dañado en Cali por el terremoto. EFE/Ernesto Guzman
Vehículo dañado en Cali por el terremoto. EFE/Ernesto Guzman

Testimonios y vivencias tras el sismo

Eduardo Silva, quien lleva apenas una semana en Colombia, relató que nunca antes había experimentado un movimiento sísmico de tal magnitud. “La mayoría de personas están afuera de sus domicilios”, señaló, refiriéndose a los residentes de edificios de hasta treinta y siete pisos que quedaron sin elevadores por el corte de energía causado por el evento.

En su intervención, Silva también confirmó que en la región del Chocó, más cercana al epicentro, se reportaron algunos heridos y víctimas, aunque la información oficial sobre fallecidos aún no se había difundido al momento de su testimonio.

Arriba mi gente informó que las autoridades mantenían activos los protocolos de emergencia y búsqueda, mientras la población permanecía atenta ante la posibilidad de réplicas. Las imágenes transmitidas por el programa mostraron personas corriendo por las calles, postes de alumbrado derribados y paredes colapsadas, reflejando la magnitud del impacto en las zonas más afectadas por el terremoto.

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