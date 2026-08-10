Keiko Fujimori defiende a Coca-Cola ante críticas por agua y contaminación: “Tiene un gran programa de reciclaje”

Keiko Fujimori asegura que empresa no perjudica al paìs cuando extrae agua

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La presidenta Keiko Fujimori destacó durante una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno la inversión anunciada por Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley, que supera los US$1.000 millones para los próximos años. La mandataria defendió el aporte de la compañía al desarrollo económico y resaltó iniciativas como el reciclaje de botellas, la elaboración de productos con material reciclado y las acciones anunciadas ante posibles impactos del fenómeno de El Niño.

Fujimori también respondió a los cuestionamientos surgidos en redes sociales sobre el uso de plástico y agua por parte de la empresa. Según explicó, Coca-Cola cuenta con programas de reciclaje y parte de sus envases incorpora material reutilizado. Sobre el recurso hídrico, señaló que la planta visitada se encuentra cerca del mar y que la compañía utiliza agua del subsuelo y cuenta con plantas desalinizadoras.

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Sin embargo, el debate sobre el impacto ambiental de Coca-Cola no es nuevo y registra antecedentes en otros países, donde comunidades y organizaciones han cuestionado el volumen de agua utilizado por sus operaciones.

Keiko Fujimori destaca inversión de Coca-Cola y responde a cuestionamientos

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, interviene durante su visita a la empresa mexicana Arca Continental, la segunda embotelladora más grande de Coca-Cola en Latinoamérica, en Pucusana, a las afueras de Lima (Perú), el 4 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Durante la transmisión en vivo posterior, Fujimori abordó directamente algunos de los comentarios que había recibido sobre Coca-Cola, particularmente los relacionados con el plástico y el agua.

“Esta empresa tiene un gran programa de reciclaje”, sostuvo la mandataria. En esa línea, explicó que las mantas que serán entregadas a las poblaciones afectadas se elaboran mediante el reciclaje de botellas y destacó que una parte importante de los envases utilizados por la compañía también incorpora material reciclado.

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Sobre el uso del agua, Fujimori respondió a quienes cuestionaron la ubicación de la planta y el recurso utilizado para sus operaciones. “Ellos están al costado del mar y utilizan el agua del subsuelo y tienen plantas desalinizadoras”, manifestó.

A partir de ello, la presidenta afirmó que este aspecto no representa un factor de riesgo, de acuerdo con la información que presentó durante su transmisión. Sus declaraciones se dieron mientras explicaba a los usuarios los detalles de la inversión y las acciones anunciadas por la compañía.

Durante otra intervención, la jefa de Estado puso énfasis en el impacto que tendrá la inversión anunciada por Coca-Cola y Arca Continental Lindley. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, alrededor de US$500 millones serán destinados al fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las bodegas que forman parte de la cadena de distribución de la compañía.

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Fujimori también destacó la relación de Coca-Cola con aproximadamente 370.000 bodegas a nivel nacional. Según sostuvo, esta red permite incorporar a pequeños comercios y proveedores dentro de la cadena de valor de una empresa de gran tamaño.

“Esa inversión representa la confianza en el futuro del Perú, lo que agradecemos porque la inversión genera trabajo formal”, afirmó la presidenta durante su visita a la planta ubicada en Pucusana.

La mandataria aprovechó además para hacer un llamado a otras empresas privadas para que mantengan sus inversiones en el país. En su discurso, vinculó la llegada de capital privado con la creación de puestos de trabajo, la reducción de la pobreza y la generación de nuevas oportunidades para las familias.

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Coca-Cola y las críticas por el uso del agua

Peru's President Keiko Fujimori visits Mexican company Arca Continental, Latin America’s second-largest bottler of Coca-Cola, in Pucusana, on the outskirts of Lima, Peru, August 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El debate sobre el impacto ambiental de Coca-Cola también registra antecedentes fuera del país. En Brasil, habitantes de comunidades de Minas Gerais denunciaron problemas relacionados con la disminución del caudal de fuentes de agua cercanas a una planta de la compañía en Itabirito. El caso fue investigado por autoridades y terminó con acuerdos que incluyeron una compensación económica y la construcción de un pozo.

En México, datos de la Comisión Nacional del Agua citados por medios locales señalaron que distintas empresas vinculadas a la operación de Coca-Cola contaban con concesiones para extraer más de 28 millones de metros cúbicos de agua al año, un volumen equivalente al consumo anual de unas 515.000 personas. Estas cifras generaron cuestionamientos de organizaciones ambientales sobre la distribución del recurso en comunidades donde existen problemas de abastecimiento.

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Las críticas también han alcanzado el contenido de azúcar de las bebidas gaseosas y su relación con los problemas de sobrepeso y obesidad. Un informe de la OCDE publicado en 2019 señaló que alrededor del 73 % de la población mexicana tenía sobrepeso y advirtió sobre el impacto sanitario y económico de las enfermedades asociadas a esta condición.

Estos antecedentes forman parte de las críticas que suelen acompañar las operaciones de grandes compañías de bebidas. En el caso peruano, sin embargo, Fujimori centró su mensaje en la inversión anunciada, los programas de reciclaje y las medidas de apoyo que Coca-Cola comprometió ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

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