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Keiko Fujimori tiene la segunda peor aprobación entre últimos seis presidentes electos: solo supera a Pedro Castillo

La mandataria alcanza su primer registro de respaldo por debajo del obtenido por Toledo, García, Humala y Kuczynski al inicio de sus respectivos gobiernos

Un análisis detallado de una encuesta de Datum que muestra la popularidad inicial de los últimos presidentes peruanos, desde Alejandro Toledo hasta Pedro Castillo. Se comparan los porcentajes de aprobación, desaprobación y no sabe al inicio de cada gestión. - Canal N
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La presidenta Keiko Fujimori registra un 60% de aprobación al inicio de su gestión, una cifra que la ubica como la segunda mandataria con menor respaldo entre los últimos seis jefes de Estado evaluados en el mismo periodo, según una encuesta de Datum Internacional difundida este domingo por El Comercio.

El sondeo, realizado del 5 al 7 de agosto a nivel nacional, muestra que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) solo supera a Pedro Castillo (2021-2022), quien inició su Gobierno en agosto de 2021 con 39% de aprobación y 41% de desaprobación.

En el caso de la lideresa de Fuerza Popular, el 24% de los encuestados desaprueba su desempeño, mientras que un 16% no precisó una respuesta.

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La comparación histórica de la firma muestra que Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht, obtuvo 74% de aprobación en agosto de 2001, al arrancar su administración.

Es la segunda presidenta con menor respaldo al inicio de su mandato entre los últimos seis gobiernos, solo por encima de Pedro Castillo, quien obtuvo 39% en agosto de 2021
Es la segunda presidenta con menor respaldo al inicio de su mandato entre los últimos seis gobiernos, solo por encima de Pedro Castillo, quien obtuvo 39% en agosto de 2021

Le siguieron Alan García (1985-1990 y 2006-2011), con 64% en agosto de 2006; Ollanta Humala (2011-2016), con 62% en agosto de 2011; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), con 61% en agosto de 2016.

Con 60%, Fujimori se ubica por debajo de esos cuatro exgobernantes y solo supera a Castillo, quien la derrotó en las urnas en su tercer intento consecutivo por llegar a Palacio de Gobierno.

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Su respaldo varía según la región: Lima y Callao registran una aprobación de 64%, seguidos por el norte, con 66%; mientras que en el centro alcanza el 62% y en Oriente desciende al 54%.

Desglose

El sur es la zona con menor respaldo para la mandataria: 44% aprueba su gestión y 39% la desaprueba. Por sexo, el 67% de las mujeres consultadas aprueba el desempeño presidencial, frente al 53% de los hombres. La desaprobación alcanza el 20% entre las mujeres y el 28% entre los hombres.

Keiko Fujimori sonríe y habla desde un podio transparente con los logos de Lima 2027 y Panam Sports, frente a un fondo magenta degradado
Su aprobación alcanza 66% en el norte y 64% en Lima y Callao, mientras que baja a 62% en el centro, 54% en Oriente y apenas 44% en el sur

Por grupos de edad, el mayor respaldo corresponde a los jóvenes de entre 18 y 24 años, con 71%. Le siguen los ciudadanos de 45 a 54 años, con 60%; aquellos de 35 a 44 años, con 58%; los de 25 a 34 años, con 57%; y el grupo de 55 a 70 años, con 56%.

La encuesta, con un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales, incluyó 1.205 entrevistas presenciales en hogares a personas de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos, en zonas urbanas y rurales.

La lideresa de Fuerza Popular, quien ganó la elección en su cuarto intento, encabeza el retorno del fujimorismo al Gobierno casi 26 años después de que su padre renunciara por fax desde Japón, en medio del mayor escándalo de corrupción de su régimen y de los vínculos con su entonces asesor Vladimiro Montesinos.

Durante este cuarto de siglo, la primogénita del exdictador tomó las riendas del movimiento político con un objetivo central: lograr la liberación de su padre, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, y recuperar el poder para reivindicar su legado e intentar limpiar su nombre.

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