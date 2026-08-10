Eliane Karp ruega a Keiko Fujimori por gracia presidencial para Alejandro Toledo tras muerte de su madre: “Mi esposo está muy enfermo”

La esposa de Alejandro Toledo envió una carta a Keiko Fujimori, le agradeció por el pésame tras la muerte de su madre y le pidió una gracia presidencial para el expresidente. El abogado Abanto explicó qué procedimiento corresponde. Panamericana TV/ Sin Rodeos.

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Una inesperada carta de Eliane Karp dirigida a Keiko Fujimori generó un nuevo capítulo en torno a la situación del expresidente Alejandro Toledo. La esposa del exmandatario envió un mensaje al programa Sin rodeos este 9 de agosto, conducido por Milagros Leiva, en el que agradeció a la actual presidenta por el pésame que habría hecho llegar a su familia tras el fallecimiento de su madre y, en medio de ese momento de duelo, le formuló un pedido directamente relacionado con el futuro de su esposo.

Karp no solo agradeció el gesto de la mandataria hacia su madre, sino que también le propuso dejar atrás las diferencias entre ambas familias. En su carta, solicitó que se evalúe la posibilidad de otorgarle una gracia presidencial a Toledo, quien, según señaló, tiene más de 81 años y atraviesa un delicado estado de salud.

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Eliane Karp solicita a Keiko Fujimori que Alejandro Toledo cumpla su pena en casa: abogado explica si es posible. Captura: Sin Rodeos.

Eliane Karp agradeció a Keiko Fujimori por el pésame tras la muerte de su madre

En la carta, Eliane Karp recordó a su madre como una mujer luchadora y relató parte de las experiencias que marcaron su vida. Según contó, durante la Segunda Guerra Mundial su abuelo y su tío fueron asesinados, una experiencia que, de acuerdo con sus palabras, no impidió que su madre mantuviera una actitud abierta hacia diferentes culturas, credos y conocimientos.

“Estimada Milagros, a través tuyo quiero agradecer de manera muy especial y desde el fondo de mi alma a la señora presidente Keiko Fujimori, quien tuvo la generosidad de sorprenderme con el pésame que entregó a mi madre, quien nos dejó en esta tierra el sábado pasado en Bruselas a sus noventa y nueve años”, se leyó en el programa.

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Karp describió a su madre como una persona que no se rindió pese a las dificultades que enfrentó durante la guerra y destacó la influencia que tuvo en su formación personal.

“Mi madre era una persona luchadora, quien no se rendía frente a la cercanía de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial, donde asesinaron a su padre y hermano”, escribió.

También recordó que su madre la impulsó desde pequeña a estudiar y buscar su independencia, algo que, según explicó, ella no pudo hacer durante la invasión nazi en Bélgica. “A mí me empujó desde niña para que estudiara y fuera independiente, cosas que le fueron imposibles durante la invasión nazi en Bélgica”, expresó en la misiva.

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Eliane Karp solicita a Keiko Fujimori que Alejandro Toledo cumpla su pena en casa: abogado explica si es posible. Captura: Sin Rodeos.

Eliane Karp propone reconciliación a Keiko Fujimori

Después de recordar a su madre, Eliane Karp planteó a Keiko Fujimori una reconciliación. La esposa de Alejandro Toledo sostuvo que ambas familias han atravesado situaciones difíciles y que ese contexto debería servir como motivo para buscar un acercamiento. “Le propongo, señora presidenta Fujimori, que nos reconciliemos”, señaló Karp.

La frase fue reiterada posteriormente en la carta, donde explicó que, desde su perspectiva, el sufrimiento experimentado por ambas familias debería permitir mirar hacia adelante.

“Al haber sufrido tanto nuestras familias, es el momento de propulsarnos adelante con el propósito de construir una sociedad mejor, equitativa, generosa, que aprovecha sus bellos recursos, pero para el bien común”, escribió.

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Karp incluso hizo referencia a las comunidades indígenas y a la necesidad de construir una sociedad orientada al bien común. Luego de ese planteamiento, la carta pasó al pedido que constituye uno de sus puntos centrales: que se aplique una norma que permita beneficiar a Alejandro Toledo debido a su edad y estado de salud.

Eliane Karp solicita a Keiko Fujimori que Alejandro Toledo cumpla su pena en casa: abogado explica si es posible. Captura: Sin Rodeos.

Eliane Karp pide gracia presidencial para Alejandro Toledo

Tras el entierro de su madre, Eliane Karp pidió a Keiko Fujimori que se conceda una gracia presidencial a Alejandro Toledo.

“Hoy, después del entierro de mi madre, me permito, señora Presidenta, que se aplique la ley 32-181 a mi esposo, quien ya tiene más de ochenta y un años y debería estar en nuestra casa recuperándose de una vida muy maltratada por años de cárcel preventiva inmerecidos”, manifestó en la carta leída por Milagros Leiva.

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Karp sostuvo que necesita estar junto a su esposo para cuidarlo y calificó la situación que atraviesa como “cruel e injusta”. En su misiva también hizo referencia al proceso judicial que enfrenta el exmandatario y cuestionó las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht. Karp afirmó que existen elementos que, según su versión, demostrarían que hubo un “montaje político” contra ella y su esposo.

“Tenemos evidencias sólidas de este infame montaje político para hacernos desaparecer del mundo político”, sostuvo.Asimismo, afirmó que su esposo se encuentra muy enfermo y que desea reencontrarse con él en su domicilio.

“Mi esposo está muy enfermo y no lo reconozco. Tenemos que reencontrarnos en paz y justicia en nuestra casa adquirida por nuestro trabajo continuo profesional”, señaló.

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Eliane Karp solicita a Keiko Fujimori que Alejandro Toledo cumpla su pena en casa: abogado explica si es posible. Captura: Sin Rodeos.

Eliane Karp cuestiona actuación de fiscales y menciona alerta roja de Interpol

En otro tramo de la misiva, Karp cuestionó duramente la actuación de los fiscales peruanos y aseguró que las investigaciones han afectado profundamente la vida de su familia.

“Desde el 2012, los fiscales peruanos del Ministerio Público se han burlado de nosotros. Han destrozado nuestras vidas a tal punto que no he podido estar presente durante el entierro de mi madre y me han mantenido fuera del Perú a través de una alerta roja en Interpol sin que pueda ver a mi familia”, afirmó.

También señaló que tuvo que dejar de trabajar como consecuencia de esta situación. Karp insistió en que su pedido a Keiko Fujimori no se limita únicamente a una medida relacionada con la situación penitenciaria de Toledo, sino que forma parte de una propuesta de acercamiento familiar.

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“Por terminar, señora Presidente, le ruego que acepte nuestra reconciliación familiar por el bien del Perú y un buen gobierno que le deseo de antemano”, expresó. Finalmente, volvió a pedir una gracia para su esposo y aseguró que ambos estarían dispuestos a contribuir con la imagen del país.

“Le ruego le entregue a mi esposo, el expresidente Alejandro Toledo, lo que se merece al haber cumplido ochenta y un años y le conceda su gracia presidencial por haber sufrido tanto sin ninguna prueba de culpabilidad. Estaremos dispuestos a promover la imagen del Perú a nivel internacional”, concluyó.

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Eliane Karp solicita a Keiko Fujimori que Alejandro Toledo cumpla su pena en casa: abogado explica si es posible. Captura: Sin Rodeos.

Abogado Abanto explica que Keiko Fujimori no puede decidir que Toledo cumpla la pena en casa

Después de leer la extensa carta, Milagros Leiva consultó al abogado Humberto Abanto sobre la viabilidad del pedido formulado por Karp. El especialista consideró que la carta tiene un componente sentimental importante, pero cuestionó algunos aspectos jurídicos de la solicitud.

“Es una carta con un valor sentimental interesante, pero confusa”, señaló inicialmente. Abanto explicó que, según su interpretación, una gracia presidencial tiene determinadas condiciones y no puede utilizarse de manera indistinta para resolver una situación relacionada con la ejecución de una condena.

“La gracia presidencial requiere que el proceso haya excedido los plazos si su esposo ha sido condenado en plazo”, indicó. El abogado también hizo una precisión respecto a la norma mencionada por Karp, vinculada con las personas mayores de 80 años y la posibilidad de que cumplan una condena bajo determinadas condiciones. “Le pide a la presidenta que aplique una ley que solo los jueces pueden aplicar”, sostuvo.

Eliane Karp solicita a Keiko Fujimori que Alejandro Toledo cumpla su pena en casa: abogado explica si es posible. Captura: Sin Rodeos.

Abanto explicó que dicha norma contempla que una persona mayor de 80 años puede cumplir su pena en su domicilio si se cumplen determinados requisitos, especialmente aquellos relacionados con su estado de salud.

“La persona mayor de ochenta años, si cumple determinadas condiciones, particularmente la comprobación de que tiene un deterioro significativo de la salud, puede cumplir la pena en su domicilio”, precisó. Por ello, el abogado remarcó que Keiko Fujimori no sería la autoridad encargada de determinar directamente que Alejandro Toledo cumpla su condena en casa. “Si el señor Toledo cumple esas condiciones, no lo puede establecer la señora Fujimori”, explicó.

Además, advirtió que una gracia presidencial otorgada fuera de los parámetros constitucionales podría generar consecuencias. “Si da una gracia presidencial fuera de la previsión constitucional, comete una infracción de la Constitución”, afirmó.

Eliane Karp solicita a Keiko Fujimori que Alejandro Toledo cumpla su pena en casa: abogado explica si es posible. Captura: Sin Rodeos.

Keiko Fujimori no indultará a Alejandro Toledo: ministro de Justicia recuerda sus “problemas notorios” con decir la verdad

Vale recalcar que, Ernesto Álvarez descartó que el Gobierno de Keiko Fujimori contemple actualmente un indulto para Alejandro Toledo, quien cumple condenas por delitos vinculados al caso Odebrecht. El ministro de Justicia señaló que una eventual gracia presidencial solo podría evaluarse si los informes médicos acreditan un grave deterioro de su salud. “No se puede indultar a Toledo y las gracias presidenciales tienen que ver básicamente con un estado de enfermedad grave de la persona”, afirmó.

Además, Álvarez cuestionó la credibilidad del exmandatario y aseguró que es una “persona que siempre ha tenido problemas notorios” con decir la verdad. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que su caso sea evaluado si su estado médico resulta realmente crítico. “Si se corrobora de que realmente está al borde de la muerte y está gravemente enfermo, ya la comisión determinará (...) no se puede pensar que una persona muera en la cárcel”, sostuvo.

Esta posición cobra relevancia luego de que Eliane Karp pidiera a Keiko Fujimori una gracia presidencial para Toledo, alegando su edad y estado de salud. Sin embargo, el ministro ya había advertido que tener 81 años o padecer cáncer no es suficiente por sí solo para justificar su liberación: la condición médica tendría que ser acreditada mediante los informes correspondientes.

14/07/2026 July 14, 2026, Lima, PERU: LIMA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.CONTINUA EL JUICIO CONTRA EL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO EN LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA DINOES POR EL CASO DE COLUSION EN LAS OBRAS DE LA INTEROCEANICA POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio