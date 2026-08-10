Janet Barboza sorprende al revelar la diferencia de edad con su actual pareja, Félix Moreno: “Él no es mi colágeno”

Janet Barboza y su pareja Felix Moreno posan sonrientes para un retrato en el interior de una vivienda.

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La conductora de televisión Janet Barboza sorprendió al revelar aspectos nunca antes abordados de su vínculo sentimental con Félix Moreno, el arquitecto que se convirtió en su pareja después de un periodo de cuatro años sin compromisos amorosos. En conversación con Trome, la presentadora de ‘América Hoy’ enfatizó un mensaje claro: la felicidad en pareja no depende de un documento legal.

Barboza, reconocida por su estilo directo en la pantalla, indicó que convive con Moreno pero no contempla el matrimonio. “No es necesario un papel para ser feliz con una persona y que te vaya bien”, declaró.

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A propósito de las especulaciones en torno a la edad de su actual pareja, Barboza dio a conocer que acaba de cumplir 52 años y atraviesa lo que considera su mejor etapa. Su pareja, Félix Moreno, tiene 44 años, lo que implica una diferencia de ocho años entre ambos.

Janet Barboza y Felix Moreno posan sonrientes en un restaurante mientras disfrutan de una comida con bebidas en una mesa de madera.

La conductora remarcó que, pese a los comentarios, no se trata de buscar juventud en la pareja. “Él no es mi colágeno. Estoy enamorada, contenta, feliz. He encontrado a una persona que tiene los mismos gustos que yo”, afirmó a Trome.

Enfatizó que su relación se basa en intereses en común, como el deporte y un estilo de vida saludable. Para la presentadora, la madurez y la compatibilidad han resultado determinantes para dar el paso a la convivencia.

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“No quiero perder el tiempo, no quiero cortejo de un mes, compromiso a los seis meses, vivir a los dos años”, explicó al citado medio, descartando los esquemas tradicionales de noviazgo.

Janet Barboza y Felix Moreno posan con su perro frente a un pastel de dos pisos con la leyenda 'La Reina de la Cumbia' en un set televisivo con globos de colores.

La diferencia de edad no ha sido motivo de conflicto para la pareja. Barboza rechazó de forma tajante las versiones que atribuían el atractivo de Moreno a una búsqueda de rejuvenecimiento. “Este cuerpo caribeño está a pedir de boca; pero necesitaba que alguien le dé cariño y encontré a este moreno guapísimo de 1,85 metros, que también le encanta el deporte, y dije: ‘Esos brazos me tienen que apachurrar en algún momento’. Fue un flechazo mutuo”, reveló la conductora para Trome, dejando claro que el vínculo surgió del entusiasmo compartido por el bienestar y la actividad física.

¿Cómo conoció Janet Barboza a Félix Moreno?

El inicio de la relación tuvo un elemento fortuito. Janet Barboza relató que, en busca de un arquitecto para remodelar su casa, recibió la recomendación de Félix Moreno. Al ver una fotografía de él, la conductora quedó impactada por su aspecto físico, lo que la motivó a contratarlo.

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Según contó a Trome, “iba a remodelar mi casa y me cae a pelo porque encima me sale gratis, ja, ja. Me lo recomendaron, hice casting, vi su foto, sus brazos y dije: ‘Le haré una entrevista en vivo’. Al verlo guapo, grande y fornido, tuvimos más reuniones, ja, ja. Y así tenía que pasar”.

Janet Barboza y Felix Moreno posan sonrientes en un salón, la presentadora de televisión apoya su mano sobre el pecho de su pareja.

Para Barboza, la conexión con Moreno representa una etapa de plenitud y estabilidad, marcada por la coincidencia de intereses y la decisión de vivir el presente sin ataduras formales. La conductora destacó que la experiencia de compartir la vida con una persona afín ha sido el verdadero motor de su felicidad actual.

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