A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY: duelo decisivo por fecha 4 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú afronta un duelo clave contra Filipinas por la fecha 4 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Guardar

La selección peruana de vóley Sub 17 vuelve a la acción este lunes 10 de agosto con un importante compromiso en el Mundial de la categoría. La ‘bicolor’ enfrentará a Filipinas por la cuarta jornada del Grupo B, en un encuentro clave para sus posibilidades de conseguir el boleto a los octavos de final del torneo que se disputa en Chile.

El encuentro se disputará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe y representa una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Marcello Bencardino de un paso importante hacia la siguiente ronda. Luego de la gran remontada ante México, las peruanas buscarán repetir su actuación y conseguir un resultado que les permita afrontar con mayor tranquilidad la última jornada de la fase de grupos.

PUBLICIDAD

¿A qué hora juega Perú vs Filipinas?

El partido de la selección peruana frente a su similar de Filipinas se disputará este lunes 10 de agosto desde las 16:00 horas de Perú (17:00 horas de Chile), de acuerdo con la programación oficial de la FIVB. El encuentro corresponde a la cuarta jornada del Grupo B, la penúltima de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026, y tendrá como escenario el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile.

Perú enfrenta a Túnez en un duelo decisivo del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley. Crédito: FPV

¿Cómo llega Perú?

Perú afronta este compromiso con cinco puntos, producto de dos victorias y una derrota en sus tres primeras presentaciones. Las ‘matadorcitas’ comenzaron su camino en el Mundial con un contundente 3-0 sobre Túnez, luego cedieron por 3-1 ante Venezuela en un disputado encuentro y, finalmente, protagonizaron una gran remontada frente a México para imponerse por 3-2. Este último triunfo les permitió mantenerse en zona de clasificación del Grupo B.

PUBLICIDAD

La victoria ante las mexicanas también dejó buenas sensaciones por la capacidad de reacción mostrada por el equipo de Marcello Bencardino. Tras perder el primer set, la selección nacional logró darle vuelta al marcador y, cuando el combinado azteca forzó el ‘tie-break’, las jugadoras peruana respondieron en el momento decisivo para quedarse con el triunfo. Ahora, frente a Filipinas, tendrán una prueba exigente y la oportunidad de dar un paso importante hacia la clasificación a octavos de final.

¿Cómo llega Filipinas?

Filipinas llega mejor posicionada que Perú en el Grupo B, con seis puntos tras sus tres primeras presentaciones en territorio chileno. El seleccionado asiático debutó con una derrota por 3-0 ante China, pero logró recuperarse rápidamente y encadenó dos triunfos consecutivos que le permitieron meterse en la parte alta de la clasificación.

PUBLICIDAD

En su segundo duelo, el cuadro filipino derrotó por 3-1 a México y posteriormente consiguió una contundente victoria por 3-0 sobre Túnez. Estos resultados le permitieron sumar la cantidad de unidades suficiente para colocarse por encima de la ‘bicolor’ en la tabla, por lo que buscará mantener su posición privilegiada con un nuevo resultado positivo.

Revive el punto final que le dio la victoria a la selección peruana de voleibol femenino sobre México. La celebración del equipo es un momento de pura alegría y compañerismo. - Youtube Volleyball World

Perú vs Filipinas: un duelo de alto voltaje

El duelo ante las ‘matadorcitas’ será una prueba importante para el combinado asiático, que llega con una ligera ventaja en la clasificación. Sin embargo, Perú afrontará el encuentro con la obligación de recortar esa diferencia y meterse de lleno en la pelea por el boleto a los octavos de final del Mundial Sub 17.

PUBLICIDAD

Las dirigidas por Marcello Bencardino saben que una victoria podría ser un impulso decisivo en sus aspiraciones de avanzar de ronda. Filipinas, por su parte, buscará defender la posición que ocupa en el Grupo B, en un partido que promete ser intenso y que puede resultar clave para definir qué selecciones continúan con vida en el certamen.