Estado de emergencia en Tacna: controles, operativos y límites a derechos

Estado de emergencia: qué puede hacer la Policía y qué derechos se reducen

El Gobierno de José María Balcázar declaró el estado de emergencia en cuatro distritos de Tacna por un periodo de 60 días como parte de una estrategia para enfrentar la criminalidad en la frontera sur. La medida alcanza a Palca, Tacna, La Yarada - Los Palos y Tarata, zonas donde se han identificado delitos como tráfico de migrantes, narcotráfico, contrabando y trata de personas.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto permite ejecutar operativos más rápidos y con mayor presencia en las calles, carreteras y zonas fronterizas.

El objetivo es recuperar el control territorial en áreas consideradas críticas, donde las organizaciones criminales han logrado operar con relativa facilidad debido a la alta movilidad y la limitada capacidad de vigilancia.

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Qué derechos pueden ser restringidos durante el estado de emergencia

La declaratoria de estado de emergencia implica que algunos derechos fundamentales pueden ser limitados de manera temporal. Entre ellos se encuentran la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal.

Esto significa que las autoridades pueden intervenir a las personas en la vía pública para controles de identidad, restringir desplazamientos en determinadas zonas o ingresar a viviendas en el marco de operativos.

Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

También se pueden establecer restricciones para reuniones públicas o eventos masivos, los cuales requerirán permisos especiales. Estas medidas buscan facilitar la acción de las fuerzas del orden frente a situaciones de riesgo.

Cómo cambia la vida diaria en las zonas afectadas

En la práctica, el estado de emergencia modifica la rutina de los ciudadanos. Se incrementa la presencia policial y militar, especialmente en zonas consideradas estratégicas o de mayor incidencia delictiva.

Los controles de identidad serán más frecuentes y pueden realizarse en cualquier momento. Asimismo, se intensificarán los operativos contra el comercio informal, el transporte ilegal y otras actividades vinculadas a economías ilícitas.

Las autoridades también podrán realizar intervenciones en viviendas cuando sea necesario, lo que genera preocupación en parte de la población. Sin embargo, el Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para restablecer el orden interno.

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El contexto en la frontera: mayor llegada de migrantes

La aplicación del estado de emergencia ocurre en un contexto marcado por cambios en la política migratoria de Chile. El plan impulsado por el presidente José Antonio Kast busca reforzar el control en su frontera norte mediante barreras físicas y mayor vigilancia.

Según el internacionalista Ramiro Escobar, estas medidas podrían generar un efecto inmediato en Perú. El endurecimiento del control en Chile podría provocar la acumulación de migrantes en la frontera, aumentando la presión sobre las autoridades peruanas.

Camiones y autos están atascados mientras migrantes venezolanos bloquean la entrada a Chile en la frontera peruana con Chile, en Tacna, Perú, el sábado 29 de abril de 2023. Una crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú se intensificó mientras cientos de migrantes permanecían varados al no poder cruzar a Perú. (Foto AP/Martín Mejía)

En ese escenario, el estado de emergencia busca darle al Estado herramientas más rápidas para actuar. Sin embargo, también plantea el reto de equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales.

El resultado de estas medidas dependerá de su aplicación y de la capacidad de las autoridades para gestionar tanto la criminalidad como los flujos migratorios en una zona especialmente sensible del país