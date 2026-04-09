Perú

Estado de emergencia en Tacna: controles, operativos y límites a derechos

Con esta medida, se busca recuperar el control en áreas peligrosas, donde los delincuentes actúan con facilidad debido al alto tránsito de personas y la falta de vigilancia

Guardar
Estado de emergencia: qué puede hacer la Policía y qué derechos se reducen
Estado de emergencia: qué puede hacer la Policía y qué derechos se reducen

El Gobierno de José María Balcázar declaró el estado de emergencia en cuatro distritos de Tacna por un periodo de 60 días como parte de una estrategia para enfrentar la criminalidad en la frontera sur. La medida alcanza a Palca, Tacna, La Yarada - Los Palos y Tarata, zonas donde se han identificado delitos como tráfico de migrantes, narcotráfico, contrabando y trata de personas.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto permite ejecutar operativos más rápidos y con mayor presencia en las calles, carreteras y zonas fronterizas.

El objetivo es recuperar el control territorial en áreas consideradas críticas, donde las organizaciones criminales han logrado operar con relativa facilidad debido a la alta movilidad y la limitada capacidad de vigilancia.

Tacna en emergencia: estos son los derechos que pueden limitarse
Tacna en emergencia: estos son los derechos que pueden limitarse

Qué derechos pueden ser restringidos durante el estado de emergencia

La declaratoria de estado de emergencia implica que algunos derechos fundamentales pueden ser limitados de manera temporal. Entre ellos se encuentran la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal.

Esto significa que las autoridades pueden intervenir a las personas en la vía pública para controles de identidad, restringir desplazamientos en determinadas zonas o ingresar a viviendas en el marco de operativos.

Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)
Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

También se pueden establecer restricciones para reuniones públicas o eventos masivos, los cuales requerirán permisos especiales. Estas medidas buscan facilitar la acción de las fuerzas del orden frente a situaciones de riesgo.

Cómo cambia la vida diaria en las zonas afectadas

En la práctica, el estado de emergencia modifica la rutina de los ciudadanos. Se incrementa la presencia policial y militar, especialmente en zonas consideradas estratégicas o de mayor incidencia delictiva.

Los controles de identidad serán más frecuentes y pueden realizarse en cualquier momento. Asimismo, se intensificarán los operativos contra el comercio informal, el transporte ilegal y otras actividades vinculadas a economías ilícitas.

Las autoridades también podrán realizar intervenciones en viviendas cuando sea necesario, lo que genera preocupación en parte de la población. Sin embargo, el Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para restablecer el orden interno.

Contraloría detecta ausencia de personal militar en frontera Perú-Chile durante operativo de control
Contraloría detecta ausencia de personal militar en frontera Perú-Chile durante operativo de control - Contraloría

El contexto en la frontera: mayor llegada de migrantes

La aplicación del estado de emergencia ocurre en un contexto marcado por cambios en la política migratoria de Chile. El plan impulsado por el presidente José Antonio Kast busca reforzar el control en su frontera norte mediante barreras físicas y mayor vigilancia.

Según el internacionalista Ramiro Escobar, estas medidas podrían generar un efecto inmediato en Perú. El endurecimiento del control en Chile podría provocar la acumulación de migrantes en la frontera, aumentando la presión sobre las autoridades peruanas.

Camiones y autos están atascados mientras migrantes venezolanos bloquean la entrada a Chile en la frontera peruana con Chile, en Tacna, Perú, el sábado 29 de abril de 2023. Una crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú se intensificó mientras cientos de migrantes permanecían varados al no poder cruzar a Perú. (Foto AP/Martín Mejía)
Camiones y autos están atascados mientras migrantes venezolanos bloquean la entrada a Chile en la frontera peruana con Chile, en Tacna, Perú, el sábado 29 de abril de 2023. Una crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú se intensificó mientras cientos de migrantes permanecían varados al no poder cruzar a Perú. (Foto AP/Martín Mejía)

En ese escenario, el estado de emergencia busca darle al Estado herramientas más rápidas para actuar. Sin embargo, también plantea el reto de equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales.

El resultado de estas medidas dependerá de su aplicación y de la capacidad de las autoridades para gestionar tanto la criminalidad como los flujos migratorios en una zona especialmente sensible del país

Temas Relacionados

Estado de emergenciaTacnaMilitaresFF.AA.Chileseguridadperu-noticias

Más Noticias

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

El colegiado nacional de 34 años será parte de la cita máxima del balompié por segunda edición consecutiva; la diferencia radica en que en Norteamérica será el encargado de impartir justicia directamente y su labor no se limitará a fungir como cuarto réferi

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Comuneros de Catacaos, víctimas del Sodalicio, saludan medida vaticana y piden a León XIV devolverles sus tierras y entregar a Figari

Los campesinos consideraron “histórica” la apertura de un canal para que sus denuncias sean escuchadas, y pidieron al papa que Luis Fernando Figari no permanezca oculto y que se les retornen sus tierras

Comuneros de Catacaos, víctimas del Sodalicio, saludan medida vaticana y piden a León XIV devolverles sus tierras y entregar a Figari

Nuevas amenazas de muerte contra los conductores de la Línea 41 en Ventanilla obligan a la empresa a detener sus operaciones

Los extorsionadores exigen pagos de cupos a cambio de no atentar contra los operadores, una presión que ya había generado temor entre los conductores a inicios de año

Nuevas amenazas de muerte contra los conductores de la Línea 41 en Ventanilla obligan a la empresa a detener sus operaciones

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

Luego de una década de no pisar nuestro país, la banda de pop rock se alista pra reencontrarse con sus seguidores

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

GORE La Libertad aprueba su plan de Seguridad 2024-2027: Lo hace dos años tarde y con información de hace nueve años

ENTRETENIMIENTO

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: fecha, lugar y precio de entradas

Ministerio Público cita a Diealis para que dé su declaración por caso de violencia contra su expareja Verónika Rojas

Magaly Medina expone a la amiga de Federico Salazar: viajes, fiestas y vínculos en la farándula: “Se conocen de antes de Katia”

DEPORTES

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Juventud HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026