Cusco se prepara para la llegada del papa León XIV: Espera recibir hasta 100 mil devotos en Sacsayhuamán

Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.

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La llegada del papa León XIV a territorio peruano marca el inicio de una de las movilizaciones religiosas más importantes de la década en Sudamérica. El pontífice aterrizará en Lima el 11 de noviembre y permanecerá hasta el 17, en una gira que abarcará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La Comisión de Avanzada del Vaticano, tras semanas de inspección y coordinación logística, confirmó los recorridos por templos, espacios culturales y encuentros con autoridades y fieles.

“El Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito, estamos totalmente comprometidos”, subrayó el canciller Carlos Espá ante la magnitud del evento.

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La elección de las ciudades responde tanto a la capacidad de recibir grandes flujos de personas como al vínculo personal del pontífice con el país, ya que León XIV es nacionalizado peruano y durante más de veinte años ejerció como misionero y obispo en la región norte.

“Papa León XIV vuelve a casa”: así informó el Arzobispado sobre la visita a Perú del Sumo Pontífice. (Foto: Arzobispado de Lima)

Cusco espera a 100 mil fieles en Sacsayhuamán

La expectativa en la ciudad del Cusco es máxima. El alcalde Luis Pantoja Calvo confirmó que la Plaza de Armas y la explanada arqueológica de Sacsayhuamán se preparan para recibir a hasta 100.000 devotos en la ceremonia central.

“Será un acto multitudinario de reconciliación, fe, esperanza y bendición a una ciudad absolutamente creyente en Dios”, expresó Pantoja Calvo a Agencia Andina.

Hace menos de un mes, un equipo técnico del Vaticano recorrió Sacsayhuamán y sostuvo reuniones con autoridades locales y eclesiásticas para ultimar detalles.

“Quedaron maravillados, toda la comitiva”, relató el alcalde. El operativo de seguridad y servicios será multisectorial e involucrará a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y todas las gerencias municipales.

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El arribo del papa León XIV revive la memoria colectiva: en 1985, Juan Pablo II visitó Sacsayhuamán y coronó a la Virgen del Carmen de Paucartambo. La municipalidad prepara reconocimientos simbólicos, como la entrega de la “Llave de la Ciudad” y un lienzo del “Señor de Los Temblores”.

“Será como muestra de gratitud al Santo Padre, pidiéndole que bendiga a nuestro pueblo, a toda la ciudad del Cusco, a los hombres y mujeres, sobre todo a las personas que están pasando por momentos difíciles y complicados”, dijo Pantoja Calvo.

Las autoridades locales aceleran obras en el corredor Aeropuerto-Centro Histórico, con la promesa de que la remodelación de la Pileta de Pumaq Chupan estará lista antes de noviembre. La ciudad, reconocida por su fervor religioso y festividades tradicionales, se prepara para recibir a peregrinos de Apurímac, Puno, Madre de Dios y otros puntos del país.

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Misas multitudinarias en Lima y Lambayeque

La misa de acción de gracias en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco, será el punto más convocante de la visita papal en la capital.

“Como ha sido tradicional en anteriores oportunidades, se va a realizar en la Base Aérea Las Palmas y me imagino algo multitudinario, hablamos de millones de personas”, fue el anuncio desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En 2018, la misma base albergó la misa de Francisco, que reunió a más de un millón de personas, según recordó Agencia Andina. Las autoridades ultiman detalles de seguridad, accesos y servicios básicos para garantizar el bienestar de los asistentes.

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En Lambayeque, la misa central se celebrará en Pampas de Reque, en el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, un lugar simbólico para la región. El Gobierno Regional confirmó la elección tras la inspección de la delegación vaticana.