Expolicía es sentenciado a ocho años de prisión tras millonario caso de lavado de activos en Puno

Un tribunal de San Román impuso una condena efectiva y ordenó una reparación civil al Estado, luego de probarse la procedencia ilícita de grandes sumas de dinero| Foto: Andina

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El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román – Juliaca, adscrito a la Corte Superior de Justicia de Puno, sentenció a Luis Felipe G. M. a ocho años de prisión efectiva por su responsabilidad en el delito de lavado de activos.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca sostuvo la acusación y logró la condena tras un proceso judicial que examinó minuciosamente los movimientos económicos del acusado.

Puno: condenan a expolicía a ocho años de prisión por lavado de activos| Foto: Andina

Pruebas presentadas

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto Gerardo Manuel Pari Vilca, representante del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, demostró que el sentenciado realizó operaciones financieras irregulares en los meses de abril y mayo de 2016.

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La investigación determinó que Luis Felipe G. M. movilizó un total de un millón diez mil dólares en efectivo a través del sistema financiero, mediante diversas operaciones de cambio y compra de divisas.

De acuerdo con la tesis fiscal, el origen de estos fondos se rastreó hasta actividades ilícitas vinculadas a una defraudación tributaria previa, lo que permitió configurar el delito de lavado de activos.

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Perfil económico y sentencia del tribunal

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada, Luis Felipe G. M. prestó servicios en la Policía Nacional del Perú hasta 2015, año en que pasó al retiro. La acusación subrayó que el ahora condenado carecía de ingresos o patrimonio que respaldaran los montos movilizados.

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De esta manera, existe una incongruencia entre sus ingresos formales y las operaciones detectadas fue clave para la sentencia.

La resolución del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román – Juliaca incluyó no solo la pena privativa de libertad, sino también el pago de 200 mil soles como reparación civil a favor del Estado peruano.

Denuncia por actos de corrupción

No son los únicos casos que se han conocido a lo largo de los últimos años. Ante ello, para denunciar actos de corrupción, el organismo pone a disposición la Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas, accesible en la dirección web denuncias.servicios.gob.pe.

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El proceso para realizar una denuncia consta de tres pasos fundamentales.

Primero, es necesario ingresar a la plataforma mencionada, lo que puede hacerse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Una vez dentro, el usuario debe responder una serie de preguntas y detallar la situación que motiva la denuncia. En este punto, se recomienda aportar la mayor cantidad de información posible, ya que es posible adjuntar audios, videos, fotografías o cualquier documento que sirva como evidencia y respalde la acusación.

El siguiente paso es proporcionar los datos personales, aunque existe la opción de mantener la denuncia de manera anónima. El sistema garantiza la protección de la identidad de quien denuncia, en cumplimiento con el principio de reserva, lo que significa que los datos del denunciante no serán revelados y se mantendrán confidenciales durante todo el proceso.

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Además, la plataforma asegura que las personas que denuncian cuentan con medidas de protección específicas desde el momento en que presentan su acusación.