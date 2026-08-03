Perú
Agregar Infobae enGoogle

Expolicía es sentenciado a ocho años de prisión tras millonario caso de lavado de activos en Puno

Un exefectivo fue sentenciado a prisión tras comprobarse operaciones financieras ilícitas que superaron sus ingresos

Un tribunal de San Román impuso una condena efectiva y ordenó una reparación civil al Estado, luego de probarse la procedencia ilícita de grandes sumas de dinero
Un tribunal de San Román impuso una condena efectiva y ordenó una reparación civil al Estado, luego de probarse la procedencia ilícita de grandes sumas de dinero| Foto: Andina
Guardar

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román – Juliaca, adscrito a la Corte Superior de Justicia de Puno, sentenció a Luis Felipe G. M. a ocho años de prisión efectiva por su responsabilidad en el delito de lavado de activos.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca sostuvo la acusación y logró la condena tras un proceso judicial que examinó minuciosamente los movimientos económicos del acusado.

Puno: condenan a expolicía a ocho años de prisión por lavado de activos
Puno: condenan a expolicía a ocho años de prisión por lavado de activos| Foto: Andina

Pruebas presentadas

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto Gerardo Manuel Pari Vilca, representante del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, demostró que el sentenciado realizó operaciones financieras irregulares en los meses de abril y mayo de 2016.

PUBLICIDAD

La investigación determinó que Luis Felipe G. M. movilizó un total de un millón diez mil dólares en efectivo a través del sistema financiero, mediante diversas operaciones de cambio y compra de divisas.

De acuerdo con la tesis fiscal, el origen de estos fondos se rastreó hasta actividades ilícitas vinculadas a una defraudación tributaria previa, lo que permitió configurar el delito de lavado de activos.

PNP recibe capacitación de la Unión Europea en investigación de extorsiones y secuestros.
PNP recibe capacitación de la Unión Europea en investigación de extorsiones y secuestros.

Perfil económico y sentencia del tribunal

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada, Luis Felipe G. M. prestó servicios en la Policía Nacional del Perú hasta 2015, año en que pasó al retiro. La acusación subrayó que el ahora condenado carecía de ingresos o patrimonio que respaldaran los montos movilizados.

PUBLICIDAD

De esta manera, existe una incongruencia entre sus ingresos formales y las operaciones detectadas fue clave para la sentencia.

La resolución del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román – Juliaca incluyó no solo la pena privativa de libertad, sino también el pago de 200 mil soles como reparación civil a favor del Estado peruano.

Denuncia por actos de corrupción

No son los únicos casos que se han conocido a lo largo de los últimos años. Ante ello, para denunciar actos de corrupción, el organismo pone a disposición la Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas, accesible en la dirección web denuncias.servicios.gob.pe.

El proceso para realizar una denuncia consta de tres pasos fundamentales.

Primero, es necesario ingresar a la plataforma mencionada, lo que puede hacerse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Una vez dentro, el usuario debe responder una serie de preguntas y detallar la situación que motiva la denuncia. En este punto, se recomienda aportar la mayor cantidad de información posible, ya que es posible adjuntar audios, videos, fotografías o cualquier documento que sirva como evidencia y respalde la acusación.

El siguiente paso es proporcionar los datos personales, aunque existe la opción de mantener la denuncia de manera anónima. El sistema garantiza la protección de la identidad de quien denuncia, en cumplimiento con el principio de reserva, lo que significa que los datos del denunciante no serán revelados y se mantendrán confidenciales durante todo el proceso.

Además, la plataforma asegura que las personas que denuncian cuentan con medidas de protección específicas desde el momento en que presentan su acusación.

Temas Relacionados

peru-noticiasPolicía Nacional del PerúPunoPoder JudicialLavado de Activos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori EN VIVO HOY lunes 3 de agosto: las actividades y agenda de la presidenta de la República

La mandataria lidera el operativo de bienvenida a los ciudadanos retornados, garantiza asistencia integral y promueve la coordinación de organismos nacionales e internacionales para atender a los afectados del reciente desastre

Keiko Fujimori EN VIVO HOY lunes 3 de agosto: las actividades y agenda de la presidenta de la República

Integrantes de Papillón responden a Mafer Portugal tras acusaciones de acoso y hostigamiento

La excompañeras de la cantante se pronunciaron en las redes sociales y dieron su versión de los hechos tras el comunicado de Mafer

Integrantes de Papillón responden a Mafer Portugal tras acusaciones de acoso y hostigamiento

Perú completó una exigente preparación para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿Cuándo inicia su camino en Chile?

Tras varios meses de entrenamientos, amistosos y torneos internacionales, la ‘bicolor’ quedó lista para su estreno mundialista. Conoce todos los detalles

Perú completó una exigente preparación para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿Cuándo inicia su camino en Chile?

AuronPlay se refirió a Roro y su frase xenófoba: "Suerte que mi gente de Perú se lo toma con humor"

Una respuesta de años atrás en X, con un emoji de vómito ante la consulta sobre si era peruana, volvió a circular tras su pelea contra SamyRivers y desató críticas en redes. Así reaccionó el creador de contenido español AuroPlay

AuronPlay se refirió a Roro y su frase xenófoba: "Suerte que mi gente de Perú se lo toma con humor"

Gobierno dispone vuelo FAP para repatriar connacionales afectados por terremoto en Venezuela

Tres criminales vinculados con El Tren de Aragua fueron enviados a Venezuela para ser procesados por la justicia de este país

Gobierno dispone vuelo FAP para repatriar connacionales afectados por terremoto en Venezuela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno dispone vuelo FAP para repatriar connacionales afectados por terremoto en Venezuela

Gobierno dispone vuelo FAP para repatriar connacionales afectados por terremoto en Venezuela

Alejandro Toledo agradece que Ollanta Humala fue a despedirse de él antes de salir de la DIROES: “Comparto en gran parte lo que ha dicho”

Alejandro Toledo revela delicado estado de salud y solicita gracia presidencial a Keiko Fujimori: “No quiero morir en la cárcel”

Alejandro Toledo afirma que Eliane Karp no puede asistir al entierro de su madre por alerta de Interpol: “No tenemos quién la entierre”

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori y le desea éxito en su gobierno desde la DIROES: “Fue democráticamente elegida”

ENTRETENIMIENTO

Integrantes de Papillón responden a Mafer Portugal tras acusaciones de acoso y hostigamiento

Integrantes de Papillón responden a Mafer Portugal tras acusaciones de acoso y hostigamiento

AuronPlay se refirió a Roro y su frase xenófoba: "Suerte que mi gente de Perú se lo toma con humor"

Cati Caballero revela que se convertirá en abuela por primera vez a los 45 años: “Todavía me cuesta decirlo”

Roro, influencer española, enfrenta acusaciones de xenofobia luego de que le preguntaran si era peruana: “Nunca”

“Fue un honor vestir a la presidenta”: Sue Zacnich, la diseñadora que llevó la sastrería peruana al guardarropa de Keiko Fujimori

DEPORTES

Perú completó una exigente preparación para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿Cuándo inicia su camino en Chile?

Perú completó una exigente preparación para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿Cuándo inicia su camino en Chile?

Pablo Guede rechazó denuncia penal de socios de Alianza Lima contra árbitros de Liga 1: “Esto es un juego, acá nos equivocamos todos”

Marcello Bencardino analizó el desafío de Perú en el Mundial Sub 17 tras la derrota ante Corea: “Nuestro grupo no es fácil”

Tabla final de la Copa Federación Sub 17 de Vóley: posición de Perú y las demás selecciones tras cuadrangular en Lima

Héctor Cúper hizo autocrítica tras derrota de Universitario ante Cienciano: “Me da bronca, la estrategia no salió bien”