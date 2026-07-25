Trágico accidente en la Panamericana Sur deja cinco fallecidos y varios heridos en Tacna

Un triple choque en el kilómetro 1292 de la Panamericana Sur, a pocos minutos de la ciudad de Tacna, provocó la muerte de al menos cinco personas y dejó varios heridos. El accidente involucró a dos buses, uno procedente de Puno y otro de servicio interprovincial que se dirigía al distrito de Sama, además de una camioneta que transportaba ganado. Las víctimas mortales permanecían en los vehículos sin identificar.

El siniestro ocurrió en una zona conocida por la densa neblina y una curva cerrada, condiciones que suelen dificultar la visibilidad y aumentar el riesgo de choques. De acuerdo con información de América Noticias, uno de los conductores habría invadido el carril contrario, lo que facilitó el choque frontal entre los buses. La camioneta, que se encontraba estacionada en el lugar, resultó involucrada en el impacto.

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Accidente en la Panamericana Sur de Tacna deja cinco muertos y varios heridos| Foto: América Noticias

El bus interprovincial con destino a Sama fue el más afectado, registrando la mayor cantidad de víctimas. El conductor y varios pasajeros, entre ellos un menor de edad, figuran entre los fallecidos.

La madre y la abuela del menor relataron que el adolescente, de doce años, viajaba para visitar a su abuela tras salir de vacaciones. “Ayer estaba conmigo, tan contento”, expresó la mujer.

Pasajeros heridos

Los heridos fueron trasladados al hospital Hipólito Unanue de Tacna, donde reciben atención médica. Las autoridades locales, en coordinación con varias compañías de bomberos, permanecen en el lugar a la espera de la intervención fiscal para proceder con el rescate e identificación de las víctimas. La policía acordonó la zona para realizar los peritajes correspondientes.

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En el mismo tramo de la Panamericana Sur registró otro accidente el día anterior, en el que murió un taxista. Habitantes y conductores señalan que la neblina característica de la vía y el trazado de la curva representan un peligro constante para el tránsito vehicular.

Las autoridades realizan diligencias para esclarecer las causas del siniestro y reforzar las medidas de prevención en la zona.

El alcalde de Inclán, Rildo Cuadros, se hizo presente en el tramo de la Panamericana Sur donde se registró el grave accidente vial durante la madrugada. Asimismo, señaló que las personas fallecidas serían habitantes de su distrito

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Lista de heridos

Margot Mondalgo Reymundo (40 años)

Yovana Isabel Sonco Mondalgo (09 años)

Angeles Ramos Luque (20 años)

Leydy Curo Condori (21 años)

James G. Vasquez Alejo (42 años)

Julian Vilca Chata (74 años)

Irene Ticona Alvarez (52 años)

Damaris C. Sonco Moldalgo (13 años)

Juana Maquera Tancana (07 años)

Irene Incacoña Machaca (52 años)

Alex Choque Quispe (35 años)

Adrian Monteso Pino (24 años)

Faustino Chambe Cañasaca (65 años)

Jorge Tapia Ramos (52 años)

Valentino L. Vilca Quispe (15 años)

