Despiste de camión de carga provoca derrame en la calzada y cierre total de la Vía de Evitamiento en sentido hacia el sur

El cierre total en sentido hacia el sur fue dispuesto para facilitar las maniobras de atención del vehículo de carga pesada y controlar el derrame registrado en la vía. Lima Expresa

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Se registró una incidencia de tránsito en una de las principales vías de la capital, situación que motivó la intervención de los equipos de emergencia y alteró la circulación vehicular durante las labores de atención.

Según informó Lima Expresa, el incidente correspondió al despiste de un vehículo de carga pesada a la altura del puente Huáscar, con dirección hacia el sur, en el carril izquierdo. La empresa precisó que “nuestras unidades de auxilio vial se encuentran en el lugar para la atención”.

Como parte del protocolo de respuesta, Lima Expresa indicó que se dispuso el cierre total de la Vía de Evitamiento con sentido al sur. La medida permitió el ingreso del equipo especializado para ejecutar las maniobras necesarias con el fin de retirar el vehículo de la vía.

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Congestión vehicular por cierre de la vía

Se registra congestión en la Vía de Evitamiento con sentido al sur, desde el Puente Habich hasta el Puente Huascar debido al despiste de camión. Expresa Lima

La concesionaria también informó que el accidente produjo un derrame sobre la calzada. En ese contexto, señaló que “nuestro equipo de auxilio vial se encuentra atendiendo el incidente”, mientras continuaban las labores de limpieza y remoción en la zona afectada.

Hasta la información difundida por Lima Expresa, las acciones de atención permanecían en desarrollo y el cierre de la vía continuaba vigente con dirección hacia el sur.

También informó que, como consecuencia del despiste del camión y del cierre temporal de la Vía de Evitamiento, se registró congestión vehicular con dirección al sur. Según el reporte difundido en sus redes sociales, la acumulación de vehículos se extendía “desde el Puente Habich hasta el Puente Huascar debido al despiste de camión”.

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La empresa mantuvo el monitoreo de la situación mientras continuaban las labores de auxilio vial para retirar el vehículo y atender el derrame registrado sobre la calzada.

Lima Expresa informó que el accidente ocurrió en el carril izquierdo, a la altura del puente Huáscar, donde equipos de auxilio vial realizan las labores de retiro y limpieza. Lima Expresa

Números de emergencia y recomendaciones en caso de accidentes de tránsito

En situaciones de accidente de tránsito, sin importar si eres víctima o testigo, es primordial actuar con rapidez. Primero, la prioridad es contactar a los servicios de emergencia, utilizando los siguientes números:

110 para la Policía de Carreteras

116 para la Compañía de Bomberos

106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

La APESEG brindó las siguientes recomendaciones para prevenir estos lamentables siniestros:

Respeta las señales y semáforos. Sin importar si eres peatón, ciclista o conductor, las señales y las normas de tránsito están diseñadas para protegernos. Presta atención en todo momento. Evita distracciones como el uso del celular, audífonos o cualquier dispositivo que pueda desviar tu atención del entorno. Evita conductas de riesgo. No conduzcas bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias psicoactivas, respeta los límites de velocidad y no realices maniobras imprudentes. Evita distracciones al volante. No uses el celular, no ingieras alimentos ni realices otras actividades que desvíen tu atención mientras conduces. Revisa el estado de tu vehículo o bicicleta. Asegúrate de que los frenos, luces, neumáticos y otros sistemas estén en las mejores condiciones. Usa el equipo adecuado. Utiliza implementos que permitan a otros advertir tu presencia en las vías, y usa cinturón de seguridad o casco según se requiera. Promueve la educación vial. Participa en campañas y actividades para fomentar una cultura vial que genere conciencia colectiva.

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