Gobierno transfiere S/8,6 millones a regiones para enfrentar brote de sarampión

Autoridades sanitarias y educativas de Puno toman medidas drásticas ante la propagación del sarampión. | Andina

El Ministerio de Salud autorizó una transferencia financiera de S/ 8.6 millones para enfrentar el brote de sarampión con transmisión local confirmada y riesgo elevado de diseminación en el marco de la emergencia sanitaria declarada por 90 días en Lima Metropolitana, además de otras regiones del Perú, según la resolución publicada en El Peruano.

La norma, publicada en el diario oficial, indica que serán un total de 14 instituciones serán beneficiadas con este presupuesto adicional: el Instituto Nacional de Salud (INS) y los gobiernos regionales de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna, Tumbes, Ucayali y Callao. El dinero será destinado a proteger, recuperar y mantener la salud de las personas afectadas por el brote.

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Ese decreto, citado por la publicación oficial, está vinculado al “Plan de acción para la atención de la emergencia sanitaria por brote de sarampión con transmisión local confirmada en el departamento de Puno y riesgo elevado de diseminación” en las demás jurisdicciones incluidas. El foco inicial identificado en la norma es Puno, mientras que el riesgo de expansión se extiende al resto de territorios señalados.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, hasta la fecha se ha confirmado un total de 1.233 casos de sarampión a nivel nacional solo durante el año 2026.

Sarampión, niño - Perú - 16 de octubre (Bupasalud)

Síntomas iniciales de sarampión pueden confundirse con una gripe

El sarampión presenta síntomas que en sus primeras etapas suelen confundirse con un resfriado común. Entre las señales iniciales aparecen fiebre alta, congestión nasal, malestar general y dolor de cabeza. Estas manifestaciones pueden retrasar la identificación temprana de la enfermedad.

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El Ministerio de Salud explicó en su portal oficial que el virus mantiene un periodo de incubación de entre siete y catorce días. Durante la fase inicial también se registran tos persistente, moqueo nasal y ojos enrojecidos por conjuntivitis.

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de prestar atención a otros síntomas asociados al sarampión, como dolor abdominal, tos seca y conjuntivitis. La presencia de estas señales, especialmente en personas sin vacunación, obliga a buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones y reducir el riesgo de contagio.

Personal del Minsa distribuye vacunas contra el sarampión en el marco de la emergencia sanitaria para asegurar el abastecimiento y proteger a la población infantil. (Composición: Infobae Perí)

Importancia de la vacunación

El avance del sarampión se ve potenciado por la difusión de mensajes antivacunas y la desinformación, que han generado dudas y resistencia en varios sectores.

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Expertos como el doctor Elmer Huerta han señalado que la vacunación es la única herramienta capaz de frenar la propagación del virus y proteger a los niños y la comunidad. La emergencia sanitaria, con una vigencia de 90 días, contempla campañas de comunicación, vigilancia epidemiológica y refuerzo de la inmunización extramural.

Las autoridades reiteran que el sarampión puede tener consecuencias severas en contextos de anemia y desnutrición, como ocurre en el país. Por ello, llaman a los padres a mantener al día el calendario de vacunación y acudir a los servicios de salud. El acceso a la vacuna y la información confiable son las claves para superar este episodio y evitar futuros brotes.

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