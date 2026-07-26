Teleférico de Miraflores inicia fase final: así se ve el sistema que conectará el malecón con las playas

El proyecto “Vaivén Miraflores” está diseñado para transportar un máximo de 15 personas, quienes podrán disfrutar de la impresionante vista panorámica del mar del distrito.

La Municipalidad de Miraflores confirmó el inicio de la instalación de cables de alta resistencia para el teleférico de la Costa Verde, marcando un avance significativo en el proyecto. Este proceso representa un paso clave hacia la futura operación del sistema, ya que, de concluir las pruebas técnicas sin observaciones, la obra quedaría lista para entrar en marcha blanca en agosto. Las autoridades locales comunicaron que la intervención permitirá conectar dos puntos estratégicos del distrito, con el fin de facilitar el acceso entre el malecón y las playas.

Características del teleférico

Según informó la Municipalidad de Miraflores, la obra contempla la unión de las estructuras situadas entre la playa Redondo y el parque Domodossola. El recorrido del teleférico tendrá una extensión de 310 metros, con una estación en cada extremo, pensado para cubrir de manera eficiente la demanda de desplazamiento entre la parte alta y baja de la franja costera.

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El alcalde Carlos Canales detalló que la instalación de los cables se realiza por etapas: primero se fija el cable guía, luego se instala el cable portante que sostiene el sistema y, finalmente, se coloca el cable tractor, encargado de movilizar las cabinas.

Proceso de revisión y certificación internacional

Finalizada la instalación de los cables principales, el proyecto del teleférico afrontará una revisión interna a cargo de personal especializado de Doppelmayr, empresa austriaca reconocida por su experiencia en sistemas de transporte por cable. A continuación, una certificadora alemana será responsable de evaluar si la infraestructura cumple con los estándares internacionales de seguridad para el transporte de personas.

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La Municipalidad de Miraflores comunicó que, si las inspecciones confirman que el sistema se encuentra en condiciones óptimas, se procederá a la denominada marcha blanca. Esta fase permitirá verificar el funcionamiento del teleférico antes de su apertura al público general. La expectativa oficial es que tanto residentes del distrito como visitantes nacionales y extranjeros utilicen este nuevo acceso a las playas, ampliando así las opciones de movilidad urbana local.

El alcalde Canales expresó que el objetivo de este proyecto es ofrecer un servicio moderno y seguro, que funcione como alternativa eficiente para la conexión entre los diferentes espacios recreativos y turísticos de Miraflores. La propuesta busca integrarse a la dinámica del distrito y generar una experiencia de trayecto panorámico sobre la Costa Verde.

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Con la culminación del proyecto, el teleférico de Miraflores se convertirá en el primer teleférico de Lima y el segundo a nivel país. Las imágenes corresponden a pruebas registradas el 26 de julio de 2024.

Capacidad y accesibilidad del sistema Vaivén Miraflores

El teleférico, denominado Vaivén Miraflores, fue diseñado para transportar hasta 15 personas por viaje, con cabinas que también admitirán bicicletas, tablas de surf, sillas de ruedas y otros medios de movilidad aprobados. El sistema tiene como propósito principal mejorar la accesibilidad a la franja costera y promover la inclusión de diferentes tipos de usuarios, según informó la municipalidad.

La infraestructura contará con dos estaciones principales: una en el parque Domodossola y otra en la playa Redondo. La cabina realizará el trayecto de 310 metros en aproximadamente tres minutos, permitiendo el traslado simultáneo de pasajeros entre ambos extremos. Además, la experiencia de viaje incluirá vistas panorámicas del litoral limeño, convirtiendo al teleférico en una opción atractiva tanto para el transporte diario como para el turismo local.

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De acuerdo con el proyecto, la infraestructura fue pensada para ampliar las vías de acceso a la Costa Verde, integrando la zona del malecón con los espacios recreativos playeros. El diseño responde a la creciente demanda de transporte eficiente y accesible en el distrito.

Una cabina del teleférico Vaivén Miraflores recorre el trayecto sobre el acantilado de la Costa Verde en Lima, conectando el parque Domodossola con la playa Redondo y el litoral del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos de los potenciales usuarios según Ipsos

Un estudio realizado por Ipsos analizó los hábitos de desplazamiento de los potenciales usuarios del teleférico de Miraflores. Según la encuesta, el 25 % de los encuestados visita casi todos los días la zona de influencia del proyecto, mientras que otro 11 % lo hace tres o cuatro veces por semana. El relevamiento también reflejó que el 10 % transita la zona cada 15 días y el 14 % una vez al mes.

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El informe concluye que la mitad del público objetivo es visitante frecuente, lo que refuerza la relevancia del teleférico como solución de transporte en la zona. Esta tendencia evidencia el interés sostenido de residentes y turistas por acceder con mayor facilidad a los espacios recreativos del distrito.

Con la puesta en marcha del teleférico, Miraflores se convertirá en el primer distrito de Lima en contar con este tipo de sistema, y el segundo a nivel nacional después del teleférico instalado en Kuélap, región Amazonas.

Operarios de Doppelmayr ajustan el cable portante del teleférico Vaivén Miraflores en una estructura metálica, asegurando la instalación con herramientas especializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles técnicos y operativos del teleférico

El sistema Vaivén Miraflores cubrirá una distancia total de 310 metros entre el malecón y la Costa Verde, con una capacidad operativa que permitirá el traslado de 15 pasajeros por cabina. La infraestructura también está habilitada para transportar bicicletas, tablas de surf o sillas de ruedas, facilitando la movilidad inclusiva.

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El costo estimado del pasaje de ida y vuelta oscilará entre S/15 y S/20, informó la Municipalidad de Miraflores. Este valor busca mantener la accesibilidad para diferentes tipos de usuarios, incluyendo visitantes locales y extranjeros. El sistema de cables y cabinas fue instalado por el Consorcio Zigzag, utilizando tecnología de la empresa austriaca Doppelmayr, y la infraestructura pasará por la certificación de una entidad alemana antes de entrar en funcionamiento.

Una persona en silla de ruedas se prepara para abordar la cabina accesible del teleférico Vaivén Miraflores en la estación de la playa Redondo, con el litoral limeño al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad se mantiene como uno de los ejes centrales del proyecto, con protocolos internacionales de revisión y certificación. De acuerdo con el cronograma oficial, tras la culminación de la marcha blanca y la aprobación de las pruebas técnicas, el teleférico quedará habilitado para su uso público en agosto de 2026, consolidando una nueva alternativa de conexión urbana en la capital peruana.

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