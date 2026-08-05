“Él se lo buscó”: la escalofriante confesión del mototaxista que asesinó a puñaladas a su colega por una deuda de S/ 7

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un mototaxista persiguió y atacó a su compañero en SMP. El acusado fue detenido por la Policía y durante su traslado afirmó que actuó tras una pelea por una deuda pendiente. Fuente: Latina Noticias

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Francisco Barazarte Godoy no mostró arrepentimiento tras ser detenido por el asesinato de su compañero de trabajo. El mototaxista de 26 años fue intervenido luego de atacar a cuchillazos a Martín Cisneros Peña, de 23 años, en San Martín de Porres, y frente a las cámaras de televisión aseguró que “lo hecho, hecho está”.

El crimen ocurrió a plena luz del día en el paradero nueve del distrito. Según las imágenes de videovigilancia difundidas por Latina Noticias, Barazarte Godoy persiguió a Cisneros Peña por la vía pública antes de propinarle al menos diez puñaladas.

Tras ser capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP), el acusado reconoció haber utilizado un cuchillo durante la pelea y justificó su accionar por una supuesta deuda de siete soles. “Él se lo buscó”, afirmó cuando fue consultado por lo ocurrido.

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Un hombre mira a cámara mientras una grabación de vigilancia, marcada con un círculo rojo, muestra a varias personas corriendo en una calle. (Composición: Infobae Perú)

El detenido justificó el ataque y dijo que la deuda era una cuestión de “lealtad”

Durante su traslado a la comisaría Sol de Oro, Francisco Ramón Barazarte Godoy respondió a las preguntas sobre el homicidio de su colega. El acusado aseguró que el conflicto comenzó cuando fue a cobrarle un dinero que, según su versión, le había prestado la noche anterior.

“Anoche yo le presté un dinero y se lo fui a cobrar. Esta mañana no lo vi porque no salió. Se lo cobré cuando salió en la tarde y me dijo que no, que no me iba a pagar nada”, relató.

Cuando le preguntaron cuánto dinero le debía la víctima, respondió que eran siete soles. Sin embargo, intentó restarle importancia al monto y señaló que el problema iba más allá del dinero.

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“Él me debía, no era mucho, pero lo que vale es la lealtad”, manifestó el detenido durante su declaración.

Francisco Barazarte Godoy, acusado de homicidio en San Martín de Porres, es trasladado por un agente policial mientras al lado se muestra la escena de su detención en la vía pública. (Composición: Infobae Perú)

Según su versión, la discusión aumentó de intensidad hasta que ambos terminaron enfrentándose físicamente. “Nos caímos a golpes y bueno, saqué mi arma blanca y le di su puñalada”, declaró.

“No me arrepiento”

La reacción de Barazarte Godoy generó cuestionamientos debido a la forma en que respondió tras el crimen. Cuando fue consultado si se arrepentía de haber atacado a Martín Cisneros Peña, negó sentir remordimiento.

“No me arrepiento, la verdad”, afirmó frente a las cámaras.

El acusado insistió en que actuó como respuesta a una supuesta agresión previa. “Él me agredió y yo me defendí”, sostuvo durante su traslado a la dependencia policial.

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Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre apuñala mortalmente a un mototaxista por una deuda de siete soles en San Martín de Porres. El asesino confeso fue capturado por la policía y declaró sin mostrar arrepentimiento.| Video: Latina Noticias

Ante una nueva pregunta sobre si lamentaba haberle causado la muerte a su compañero, volvió a responsabilizar a la víctima por lo ocurrido. “Se metió conmigo y yo…”, respondió antes de continuar justificando su accionar.

La Policía informó que el intervenido fue detenido en una vivienda ubicada en la misma calle donde ocurrió el ataque. Al momento de su captura vestía ropa diferente a la que llevaba durante la agresión registrada por las cámaras de seguridad.

Mototaxista murió tras recibir más de diez puñaladas a manos de su colega

El ataque contra Martín Cisneros Peña ocurrió mientras ambos realizaban labores como mototaxistas en la zona. Las imágenes muestran que el enfrentamiento se produjo en la vía pública y ante la presencia de vecinos que alertaron sobre lo ocurrido.

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Luego de la agresión, los residentes del sector intentaron intervenir e incluso algunos buscaron retener al atacante. La Policía tuvo que acudir al lugar para controlar la situación y trasladar al sospechoso hasta la comisaría Sol de Oro.

Mototaxista muere apuñalado en San Martín de Porres tras disputa por siete soles| Foto: Latina Noticias

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Luis Negreiros Vega, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. La Policía continúa con las investigaciones para determinar cómo ocurrió exactamente la pelea y establecer las responsabilidades del caso.

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, Barazarte Godoy registra antecedentes por robo. Mientras avanzan las diligencias fiscales, el caso permanece bajo investigación por el presunto delito de homicidio.

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