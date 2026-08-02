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Lima amanece con intensa lluvia hoy, domingo 2 de agosto: usuarios reportan charcos y calles mojadas

En diversos distritos de la capital, como en el Rímac, Lince, Breña, San Isidro, Miraflores, Villa El Salvador, entre otros, la precipitación inició desde las 6 de la mañana

Lima amanece con llovizna y cielo cubierto: el clima da un giro tras días de calor intenso. Agencia Andina
Numerosos usuarios confirmaron que la lluvia ocasionó charcos y calles bastante mojadas en varios distritos de Lima Metropolitana. (Andina)
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Lima Metropolitana amaneció hoy, domingo 2 de agosto, con una fuerte lluvia que inició alrededor de las 6 de la mañana. La intensidad de la precipitación sorprendió a conductores y peatones, que reportaron a través de redes sociales enormes charcos y calles bastante mojadas, lo que dificultó por varios momentos el desplazamiento de vehículos y motos.

Infobae constató que la lluvia se registró con intensidad en los distritos del Rímac, Lince, Breña, San Isidro, Miraflores y Villa El Salvador. Además, la sorpresiva precipitación provocó algunos incidentes menores con motorizados, que cayeron a la pista por lo resbaloso de la vía.

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En la plataforma X (antes Twitter), usuarios de la zona sur de la capital peruana indicaron que se habían formado enormes charcos producto de la intensidad de la lluvia.

Lima amanece con llovizna y cielo cubierto: el clima da un giro tras días de calor intenso. Agencia Andina
Los conductores de autos y motorizados se sorprendieron con la lluvia de fuerte intensidad que se registra hoy, domingo 2 de agosto, en Lima. (Andina)

Ante este tipo de precitaciones, las autoridades competentes siempre recomiendan a conductores, motorizados y ciclistas, así como a los que se desplazan en scooters u otro transporte eléctrico, tener precaución y manejar a una velocidad moderada.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya había adelantado en su más reciente pronóstico: “Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a viento moderado y llovizna”.

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Para la zona este de la ciudad capital, el Senamhi pronostica una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una mínima de 19 grados para hoy domingo. En tanto, para la el lado oeste y el Callao, la proyección meteorológica es de una máxima de 24 grados y una mínima de 21 grados.

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Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento y llovizna, pronostica el Senamhi para hoy. (Andina)

Incremento de viento

A través de su aviso meteorológico n.° 300, el Senamhi informó que el domingo 2 de agosto continuará el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la costa peruana (esto incluye Lima y Callao.

“Este evento favorecerá el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se espera cobertura nubosa con niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana. Asimismo se prevé la ocurrencia de lloviznas aisladas durante la noche y madrugada”, detalló.

En el mismo aviso, agregó: “El domingo 2 de agosto se prevén vientos con velocidades próximas a los 34 km/h en la costa centro, alrededor de los 20 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica”.

El Senamhi también advirtió por el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana. (Andina)
El Senamhi también advirtió por el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana. (Andina)

Las regiones afectadas por este fenómeno, de nivel de peligro moderado, son Arequipa, Callao, Ica y Lima. “Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo”, indicó el Senamhi.

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