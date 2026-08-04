Así será el recorrido del Teleférico de Miraflores: estaciones, duración del viaje y cómo conectará el parque Domodossola con la Costa Verde

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores prevé iniciar operaciones a fines de agosto de 2026, sujeto a la certificación de seguridad. Composición: Infobae

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La conexión entre la parte alta de Miraflores y la Costa Verde sumará una nueva alternativa de desplazamiento en las próximas semanas. El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores avanza en su etapa final antes de recibir autorización para atender al público, tras varios meses de ejecución y pruebas técnicas.

El proyecto combina movilidad y turismo mediante un sistema de transporte por cable que permitirá unir dos puntos del distrito en pocos minutos. La iniciativa forma parte de una inversión privada que busca ampliar las opciones de acceso hacia el litoral limeño.

Durante esta fase, el funcionamiento del sistema depende de la culminación de las evaluaciones técnicas y de la certificación de seguridad exigida antes de la apertura. Estos procedimientos incluyen revisiones especializadas sobre la operación de las cabinas y de toda la infraestructura instalada.

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Según la información difundida por el consorcio responsable y la Municipalidad de Miraflores, la expectativa apunta a iniciar el servicio a fines de agosto de 2026, siempre que finalicen las verificaciones previstas dentro del cronograma establecido.

Recorrido unirá el parque Domodossola con la Costa Verde

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores contará con dos estaciones. Una se ubicará en el parque Domodossola, mientras que la otra estará instalada en la Costa Verde. Entre ambos puntos existirá un recorrido aproximado de 315 metros.

El trayecto completo tendrá una duración cercana a tres minutos, lo que permitirá conectar rápidamente la parte superior del distrito con el borde costero. La Municipalidad de Miraflores indicó que el proyecto también busca fortalecer la oferta turística mediante un nuevo atractivo para residentes y visitantes.

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Como complemento, la comuna informó que la zona de la Costa Verde recibirá nueva infraestructura, incluido el complejo deportivo previsto en el sector de Makaha.

El sistema todavía permanece en etapa de evaluación. Durante las últimas semanas, ingenieros europeos y personal del proyecto realizan pruebas en vacío con las dos cabinas que integran el teleférico.

De acuerdo con el consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C., la certificación de seguridad figura entre los requisitos indispensables antes del inicio del servicio. Esta revisión permanece bajo supervisión de una empresa europea vinculada al fabricante Doppelmayr.

La empresa responsable informó que la obra registra un avance del 91 %. Tras completar las verificaciones y recibir la certificación correspondiente durante la primera quincena de agosto, el proyecto podrá continuar con el proceso previo a la inauguración.

Tarifa permanece pendiente de confirmación

Una cabina del teleférico Vaivén Miraflores recorre el trayecto sobre el acantilado de la Costa Verde en Lima, conectando el parque Domodossola con la playa Redondo y el litoral del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo definitivo del servicio todavía no recibe confirmación oficial. Según el consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C., las estimaciones actuales sitúan el precio alrededor de S/10 por tramo.

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Durante las primeras etapas del proyecto, el cálculo contemplaba aproximadamente S/15 por el circuito completo. Sin embargo, los sobrecostos registrados durante la ejecución modificaron esa proyección económica.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, informó que la municipalidad busca aplicar una tarifa diferenciada para los vecinos del distrito. Según explicó, si el precio general llegara a S/20, los residentes de Miraflores pagarían S/15. La tarifa oficial será comunicada antes del inicio de operaciones.

Cabinas permitirán transportar bicicletas y tablas de surf

Cada cabina contará con capacidad para 15 pasajeros. El diseño incorpora condiciones de accesibilidad para personas que utilizan sillas de ruedas y familias con coches para bebés.

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El sistema también incluye un mecanismo de carga destinado al transporte de bicicletas y tablas de surf. Esta característica busca facilitar el acceso hacia los espacios deportivos y recreativos ubicados en la Costa Verde.

El consorcio responsable estima que el teleférico podrá movilizar alrededor de 3.000 usuarios por día. Asimismo, el servicio funcionará entre 14 y 16 horas diarias, aunque el horario definitivo será anunciado antes de la apertura.

Proyecto demandó una inversión privada de US$12 millones

Operarios de Doppelmayr ajustan el cable portante del teleférico Vaivén Miraflores en una estructura metálica, asegurando la instalación con herramientas especializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores representa una inversión cercana a los US$12 millones, financiada íntegramente con capital privado.

El proyecto pertenece a Zig Zag Teleféricos S.A.C., sociedad integrada por Civa, Consorcio Pissano y Doppelmayr. Según la información oficial, la participación de Doppelmayr fue establecida como requisito por la Municipalidad de Miraflores durante la suscripción del convenio realizada a fines de 2022.

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Las conversaciones para impulsar esta iniciativa comenzaron en enero de 2020. Posteriormente, la pandemia y el refuerzo estructural previsto para responder a un eventual sismo de magnitud 8 incrementaron los costos del proyecto. Además de fabricar el sistema, Doppelmayr participa en las labores de mantenimiento y en el proceso de certificación de seguridad.

Especialista plantea extender el modelo a otros distritos

El desarrollo del teleférico despertó interés sobre la posibilidad de instalar sistemas similares en otros sectores de Lima.

El ingeniero civil Alfredo Vásquez señaló que esta alternativa podría evaluarse en distritos como El Agustino, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho, además del cerro San Cristóbal. Según el especialista, estos proyectos podrían contribuir tanto a la movilidad como a la actividad turística.

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Vásquez también consideró la posibilidad de estudiar nuevos teleféricos en distintos puntos de la Costa Verde, mientras el proyecto de Miraflores continúa con las últimas pruebas y el proceso de certificación previo a su puesta en funcionamiento.