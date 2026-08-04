El plan de Carlos Desio, DT del Sport Boys, para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Nacional: “No busco el empate”

El entrenador busca un plan con equilibrio entre ataque y defensa en el Estadio Nacional y pide sacrificio a los delanteros para recuperar arriba, sin adelantar la formación para sostener la competencia interna (Sport Boys)

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Carlos Desio, entrenador de Sport Boys , explicó que su equipo afrontará el cruce de este fin de semana ante Alianza Lima con una propuesta que combine solidez para defender y ambición para atacar.

El técnico sostuvo que su prioridad es evitar un planteo que se limite a resistir y cederle el control del juego al rival, porque, según remarcó, ese tipo de enfoque reduce las posibilidades de victoria y deja al equipo expuesto si recibe un gol. En esa línea, aseguró que su idea es competir para ganar, con un reparto claro de responsabilidades en ambas fases.

Además, reveló que mantiene una política interna: no confirma la formación titular con antelación, ya que considera que anunciarla temprano afecta el ritmo de trabajo y la concentración de quienes disputan un lugar.

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Un plan con equilibrio y una postura que no se limita a esperar

Carlos Desio adelantó que Sport Boys no renunciará al ataque frente a Alianza Lima. El técnico apuesta por un equipo equilibrado, con solidez defensiva y ambición ofensiva para buscar la victoria. (Sport Boys)

En la previa del partido ante Alianza Lima, Desio describió el concepto que pretende sostener con Sport Boys, con una mirada que, en sus palabras, no parte del repliegue como objetivo principal. “La idea siempre es tener una mixtura en el juego, no podemos ir a defendernos. A mí no me gusta irme a defender, darle la pelota al rival, defenderme, porque lo que único que vas a buscar es un empate”, afirmó.

El entrenador amplió su postura con una advertencia ligada al riesgo de ese enfoque cuando el rival logra golpear primero. “Y si te meten un gol, ni conseguís eso”, dijo, antes de marcar cuál es el propósito que guía su trabajo. “Yo busco ganar los partidos, por eso me gusta tener un balance, ¿no? En la fase defensiva y en la fase ofensiva”, sostuvo.

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En ese marco, Desio insistió en la necesidad de encontrar un reparto de esfuerzos que permita sostener el plan sin fracturas, con un equipo que compita en campo rival y que también tenga respuestas cuando deba replegar, ajustar marcas o defender en bloque. Su planteo, según lo explicó, se apoya en un equilibrio que no implique resignar iniciativa.

Sacrificio y tareas defensivas desde el ataque: los nombres que mencionó

El entrenador de Sport Boys reveló que sus delanteros tienen un rol clave en la recuperación. Desio aseguró que todos deben sacrificarse para mantener una presión alta y ordenada frente a Alianza Lima. (Sport Boys)

El DT subrayó que su modelo exige compromiso para marcar desde posiciones avanzadas y señaló que ese aspecto incluye a futbolistas que, según explicó, no tenían ese hábito como parte central de su juego. “Jugadores que tengan sacrificio, porque lo estoy obligando a muchos jugadores que no estaban acostumbrados a marcar, a que marquen”, indicó.

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En su explicación, mencionó casos concretos dentro del plantel. “En el caso de Tito Urruti y Carlos López, eh, Pablo Eruste, a Luciano (Nequecaur), tienen que marcar porque son los primeros defensores a la hora de saltar a la presión”, expresó.

Con ese enfoque, Desio dejó en claro que el trabajo sin pelota no empieza en los zagueros ni se limita al mediocampo, sino que se inicia con los hombres de ataque, a quienes considera responsables de activar la presión y orientar la salida del rival. En su descripción, esos jugadores funcionan como primer filtro para recuperar rápido o, al menos, para incomodar la construcción del juego contrario.

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La idea, tal como la contó, también apunta a que el equipo sostenga una identidad que combine agresividad con orden, sin desconectarse entre líneas. En su visión, el equilibrio no significa bajar la intensidad ni refugiarse, sino coordinar esfuerzos para atacar con criterio y defender con concentración, con la presión como parte del método.

Un once sin anticipos: por qué evita confirmar la formación antes del partido

La formación de Sport Boys seguirá siendo un misterio hasta último momento. Desio afirmó que evita anunciar a los titulares para que todos los futbolistas mantengan el máximo nivel durante la semana. (Sport Boys)

Consultado por la alineación, Desio fue directo al señalar que no la comunica con anticipación. “El equipo no te lo puedo dar porque no se lo doy a los jugadores todavía”, afirmó.

El entrenador explicó que esa decisión forma parte de una práctica habitual en su conducción. “Yo tengo una característica de que yo nunca entreno el equipo, el once que va a jugar, ¿no? Ellos nunca saben quién es el once que juega”, señaló. Luego agregó un matiz sobre cómo organiza las tareas en la semana. “Sí los pongo en los sectores donde yo sé que lo voy a utilizar, pero hemos variado los equipos”, precisó.

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Desio argumentó que, desde su perspectiva, confirmar temprano a los titulares puede afectar el rendimiento de los demás durante la semana. “Porque creo que si un equipo, para mi forma de ver, obviamente, ya lunes o martes sabés quién juega, el resto, ya baja la intensidad”, sostuvo. Y sumó el motivo que, según él, busca proteger con esa dinámica. “Y yo necesito entrenamiento intenso, que peleen el puesto”, explicó.

En la misma respuesta, afirmó que su decisión no es rígida y que ha modificado nombres cerca del partido en función de lo que observa en las prácticas. “Porque he cambiado jugadores un día antes del partido, porque me demostró en la semana y en los entrenamientos que estaba más metido, mejor”, dijo.

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Para cerrar su idea, volvió sobre el eje de la competencia interna y el nivel de exigencia diario. “Por eso no dejo que baje la intensidad y es lo que, que, que más me gusta, ¿no? Que el jugador no sepa y entrene a full, pensando que puede ser titular el fin de semana”, afirmó.