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Tras días de frío y fuertes vientos, el calor volverá a intensificarse en Lima y 20 regiones, según alerta naranja del Senamhi

La alerta naranja estará vigente hasta el 7 de agosto y prevé temperaturas de hasta 37 °C en la costa norte, además de mayor radiación ultravioleta y vientos de hasta 45 km/h en diversas regiones

Primer plano de un hombre asiático secándose el sudor de la frente bajo el sol con una toalla verde, con un termómetro marcando más de 40 grados Celsius
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)
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Pese al invierno, los fuertes vientos y el descenso de las temperaturas registrados en los últimos días, el calor volverá a intensificarse en gran parte del país. El Senamhi informó que entre el miércoles 5 y el viernes 7 de agosto continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del Perú, con valores que alcanzarán niveles de moderada a fuerte intensidad.

El Aviso Meteorológico N.° 302, con nivel de peligro naranja, advierte que varias regiones enfrentarán días con temperaturas elevadas, especialmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde. La institución prevé además periodos con poca nubosidad, una condición que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV).

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La alerta comprende a Lima, Callao y otras 19 regiones del país, donde también se esperan ráfagas de viento durante las tardes. Ante este escenario, el organismo meteorológico recomendó protegerse de la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y seguir las indicaciones de las autoridades.

El Senamhi advirtió que el calor se intensificará entre el 5 y el 7 de agosto en la costa y la sierra del país. La alerta naranja contempla temperaturas de hasta 37 °C en la costa norte, además de mayor radiación UV y ráfagas de viento en Lima y otras 20 regiones. Fuente: X / Senamhi

Costa norte soportará los valores más altos con temperaturas de hasta 37 °C

El aumento de la temperatura tendrá su mayor impacto en la costa norte, donde el termómetro podría alcanzar los 37 °C durante los tres días de vigencia del aviso. Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad figuran entre las zonas con los registros más elevados.

Para el miércoles 5 de agosto, el Senamhi estima valores máximos entre 30 °C y 37 °C en esta zona del país. La misma tendencia se mantendrá durante el jueves y viernes, con jornadas calurosas que podrían generar una mayor sensación térmica en sectores urbanos y rurales.

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En la costa central, que incluye a Lima y Callao, las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 30 °C. Aunque los valores serán menores frente al norte, la presencia de cielos despejados durante varias horas del día favorecerá una mayor percepción de calor.

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Lima y regiones costeras tendrán más radiación solar durante las tardes

El Senamhi explicó que la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía permitirá que los niveles de radiación ultravioleta aumenten durante el periodo de vigencia de la alerta. Esta condición requiere mayor precaución para quienes realizan actividades al aire libre.

En Lima y otras zonas de la costa, la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad puede generar riesgos asociados al calor. Por ello, la institución recomendó utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y buscar espacios con sombra cuando sea necesario.

Además, el pronóstico contempla la presencia de ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes. Estas condiciones podrían presentarse junto con los días cálidos y formar parte del comportamiento atmosférico previsto para esta semana.

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Sierra peruana también registrará temperaturas elevadas durante el día

El incremento térmico también alcanzará diferentes sectores de la sierra peruana. De acuerdo con el aviso del Senamhi, la sierra norte podría registrar temperaturas máximas de hasta 32 °C, mientras que en la sierra central los valores llegarían hasta 29 °C.

En la sierra sur, los registros más altos alcanzarían los 27 °C, con presencia de temperaturas diurnas superiores a lo habitual para algunos sectores. Entre las regiones comprendidas dentro de la alerta figuran Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Arequipa.

El organismo meteorológico detalló que las temperaturas máximas previstas para el miércoles 5 de agosto estarán entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 17 °C y 29 °C en la sierra central y entre 14 °C y 27 °C en la sierra sur.

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Regiones bajo alerta naranja por incremento de temperatura

El nivel naranja del aviso significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que el Senamhi pidió a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y cumplir las recomendaciones oficiales.

La alerta incluye a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

El periodo de vigencia del Aviso Meteorológico N.° 302 se extenderá por 71 horas, desde las 00:00 horas del miércoles 5 de agosto hasta las 23:59 horas del viernes 7 de agosto. Durante ese tiempo, las autoridades mantendrán el monitoreo de las condiciones atmosféricas en las zonas afectadas.

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