‘Mande quien mande’ suspende fecha de casting para buscar a la nueva voz de ‘La Bella Luz’ tras caso de Naldy Saldaña

‘Mande quien mande’ suspende una fecha del casting para buscar a la nueva voz de ‘La Bella Luz’ tras denuncia de Naldy Saldaña

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La producción de ‘Mande quien mande’ anunció la tarde del 4 de agosto la suspensión de una fecha del casting con el que el programa buscaba a la nueva voz femenina de ‘La Bella Luz’. La decisión, según explicaron sus conductoras, se tomó luego de la denuncia pública de Naldy Saldaña, exintegrante de la orquesta, contra el director musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

Durante el espacio, el equipo remarcó que se pronunciará “oficialmente” más adelante sobre lo ocurrido con la agrupación. Por ahora, indicaron, la cancelación responde a un criterio de respeto hacia Saldaña y hacia las participantes del reality, en medio de una situación que también ya se encuentra en investigación, de acuerdo con lo dicho por la cantante en televisión.

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“Por respeto a Naldy”: el anuncio de Laura Huarcayo en vivo

Laura Huarcayo explicó en el programa que la producción decidió frenar el proceso de selección en su siguiente etapa. “Nosotros condenamos tajantemente el comportamiento del director musical de la orquesta La Bella Luz. Ninguna mujer tiene que soportar ningún tipo de acoso bajo ninguna circunstancia”, sostuvo.

En ese contexto, detalló la razón concreta de la medida: “Y por esa razón y por respeto a Naldy y por respeto a todas nuestras participantes que están en un reality buscando la voz femenina de La Bella Luz, la producción ha decidido cancelar la siguiente fecha de casting para posteriormente dar su comunicado final como programa”.

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El mensaje de Huarcayo se centró en dos puntos: un rechazo explícito a cualquier forma de acoso y la decisión de pausar una parte del casting hasta que el programa emita un pronunciamiento definitivo. La conductora no dio detalles sobre una nueva fecha ni sobre los cambios que podría tener el proceso.

Tula Rodríguez pide que “las investigaciones lleguen hasta el final”

Tula Rodríguez respaldó lo dicho por su compañera y pidió que el caso avance hasta sus últimas consecuencias. “Pedimos que las investigaciones lleguen hasta el final. Y cuando decimos final, si es que alguien tiene que pagar, tiene que estar preso para que sea hasta el final, pues la justicia se tiene que hacer”, afirmó.

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Rodríguez reiteró que nadie debe soportar acoso o abuso y destacó que, en este caso, la denuncia pudo sostenerse con material que se hizo público. “Como bien dijo Laura, nadie tiene derecho a, a recibir ningún tipo de acoso ni abuso y menos quedarse callada, Laura. Gloria a Dios si esta niña pudo tener pruebas para mostrarle al mundo lo que ese infeliz le estaba haciendo”, agregó.

En la emisión, las conductoras no solo informaron la cancelación de una fecha del casting, sino que también fijaron una posición editorial del programa: condena de la conducta denunciada y exigencia de una investigación que, según dijeron, llegue “hasta el final”.

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La cantante Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, se muestra en dos fotografías en relación con su denuncia pública por hostigamiento sexual. (Instagram / Naldy Saldaña)

El casting para buscar a la nueva voz femenina de ‘La Bella Luz’ queda en pausa

El anuncio implicó que una parte del proceso de selección vinculado al reality se detuvo temporalmente. La explicación que se dio en pantalla apuntó a proteger el entorno del programa y a evitar que la búsqueda de una nueva cantante se desarrolle sin un pronunciamiento final del espacio televisivo sobre la situación que rodea a la orquesta.

De acuerdo con lo expresado por Huarcayo, la producción optó por cancelar “la siguiente fecha de casting” y luego emitir un “comunicado final como programa”. No se precisó si la suspensión afecta solo una jornada o si implica una reprogramación más amplia.

La denuncia de Naldy Saldaña y lo que contó sobre su renuncia

La decisión de ‘Mande quien mande’ se dio tras la denuncia pública de Naldy Saldaña, quien explicó que su salida de ‘La Bella Luz’ no obedeció a un giro profesional, sino a lo que calificó como una experiencia marcada por el acoso, según su versión.

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En entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, la cantante reveló que presentó una denuncia contra César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual, y señaló que el caso “actualmente viene siendo investigado por la Fiscalía”.

Saldaña sostuvo que, luego de denunciar, permaneció un mes más trabajando con la expectativa de que algo cambiara. “Yo nunca me quise ir de la orquesta, por eso yo trabajé un mes más ahí. A pesar de todas las cosas que habían sucedido, a pesar que yo no me sentí respaldada”, declaró.

En su relato, también afirmó que informó lo sucedido a los propietarios de la agrupación y que, pese a ello, no vio medidas concretas. “Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que ya había hablado muchas veces con él y no se hacía nada”, dijo. Y añadió: “Solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’”.

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La cantante aseguró que la denuncia sigue su curso y que el denunciado fue citado. “La denuncia está desde ese día y procede aún. De hecho, lo han citado. No, no ha ido. Ya está en Fiscalía”, afirmó. Además, indicó que entregó videos que, según su versión, registran parte de lo ocurrido y forman parte de las diligencias.

Entre los detalles mencionados en la entrevista, Saldaña también describió conductas que, según dijo, se repetían. “Él está intermedio más o menos del bus. Yo pasaba y él siempre me metía la mano”, señaló. Consultada sobre por qué no reaccionaba en ese momento, respondió: “Yo pasaba rápido”.

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Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.