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Ethel Pozo pide cárcel para agresor de Naldy Saldaña: “Es correcto lo que has hecho, denuncien a estos asquerosos”

La conductora alentó a denunciar tras el testimonio de Naldy , quien acusó a César Sánchez Chavesta de presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual

Ethel Pozo pide cárcel para agresor de Naldy Saldaña: “Es correcto lo que has hecho, denuncien a estos asquerosos”. YouTube: Sin Que Decir.
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Ethel Pozo pidió cárcel para el presunto agresor de Naldy Saldaña y alentó a las víctimas a denunciar, tras el testimonio de la cantante y exintegrante de ‘La Bella Luz’, quien acusó al director musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta, de presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

El pronunciamiento ocurrió durante el programa streaming ‘Sin + Que Decir, en la mañana del 4 de agosto, cuando Pozo abordó el caso y cuestionó que, según el relato de la artista, no se hayan aplicado medidas de protección en el entorno laboral. En el mismo espacio, Mario Hart y Luciana Roy también opinaron sobre las sanciones y las vías legales que, según indicaron, se activan en este tipo de denuncias.

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“Denuncien, chicas”: el llamado de Ethel Pozo y el pedido de cárcel

En su intervención, Ethel Pozo fue directa al exhortar a que se formalicen las denuncias y a que exista una sanción efectiva. “Denuncien porque es lo correcto y porque así vamos finalmente a conseguir un cambio, que estos tipos asquerosos que hacen este tipo de cosas-”, expresó en vivo.

En la misma línea, Pozo sostuvo que estos hechos se cometen desde posiciones de poder dentro del trabajo. “Aprovechándose de su condición de ser jefe, director o lo que fuese en el trabajo, toman el cuerpo de niñas, las acosan. Entonces, denuncien, chicas. Eso es lo correcto, que estos tipos estén en la cárcel”, afirmó.

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Su mensaje se enfocó en dos ideas: el respaldo a quien denuncia y la necesidad de que la sanción sea contundente. En ese sentido, insistió en que hablar públicamente y llevar el caso a la vía formal es, según su postura, el paso necesario para romper la impunidad.

Ethel Pozo pide cárcel para agresor de Naldy Saldaña. YouTube: Sin + Que decir.
Ethel Pozo pide cárcel para agresor de Naldy Saldaña. YouTube: Sin + Que decir.

La reacción en el set: Mario Hart y el rechazo a los “jefes” que se aprovechan

Mario Hart respaldó el planteo de su compañera en el programa y reforzó el repudio hacia quienes abusan de una jerarquía laboral. “Eso, eso. O sea, yo no sé, no sé cuál sea la sanción o la pena para este tipo de asquerosos, de anormales que, que sacan provecho de su condición, de repente de jefes, de dueños, o de lo que sea”, dijo.

Aunque señaló no conocer con precisión la pena aplicable, su intervención se sumó al tono de condena que marcó la conversación en el streaming, donde el eje se centró en el pedido de castigo y en la importancia de denunciar.

Mario Hart y el rechazo a los “jefes” que se aprovechan. YouTube: Sin + Que Decir
Mario Hart y el rechazo a los “jefes” que se aprovechan. YouTube: Sin + Que Decir

Lo que explicó Luciana Roy sobre las vías legal y laboral

En el mismo espacio, Luciana Roy sostuvo que, “en este caso en Perú”, la ley “ataca este problema por dos frentes”: la vía penal y la vía laboral. Sobre la primera, señaló que “el agresor puede llegar a tener una pena privativa de la libertad de tres a ocho años”.

Roy también apuntó a la responsabilidad de la empresa, al afirmar que “debe de despedir de manera inmediata al agresor y proteger a la víctima”. En su comentario, remarcó: “Eso nunca pasó. Por supuesto, fue todo lo contrario”.

Además, agregó que, si la empresa no actúa, “es multada por la SUNAFIL”, y planteó que no se trataría solo de una consecuencia para el presunto agresor, sino también para la organización. “No solamente es para el, para el agresor, sino también para la empresa, ¿no? Porque esto es un abuso de acoso laboral”, afirmó.

La denuncia de Naldy Saldaña y su salida de ‘La Bella Luz’

La intervención de Pozo se dio luego de que Naldy Saldaña contara públicamente que su renuncia a ‘La Bella Luz’ no respondió a un cambio de rumbo artístico, sino a una situación que, según su versión, la afectó dentro de la orquesta.

En una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, la cantante reveló que presentó una denuncia contra César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual, y señaló que el caso “actualmente viene siendo investigado por la Fiscalía”.

La artista también relató que continuó trabajando durante un mes después de denunciar lo ocurrido, con la expectativa de que el contexto cambiara. “Yo nunca me quise ir de la orquesta, por eso yo trabajé un mes más ahí. A pesar de todas las cosas que habían sucedido, a pesar que yo no me sentí respaldada”, dijo.

Según su testimonio, lo más doloroso fue la falta de apoyo que sintió por parte de la agrupación, pese a que —aseguró— informó lo ocurrido a sus superiores. En esa línea, señaló que comunicó su situación a los propietarios y que no vio medidas concretas. “Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que ya había hablado muchas veces con él y no se hacía nada”, afirmó.

Sobre esas conversaciones, relató: “Solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’”.

La cantante Naldy Saldaña, voz principal de la orquesta La Bella Luz, denuncia públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, por acoso y tocamientos indebidos. El informe presenta la denuncia policial y un video de cámara de seguridad que captó el momento de la agresión. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Él siempre me metía la mano”: el relato de la cantante sobre el ambiente en el bus

Saldaña sostuvo que lo denunciado no habría sido un hecho aislado. En su testimonio, dijo que durante meses soportó comportamientos inapropiados. “Sí, él en algún momento me dijo que yo le gustaba, que igual nadie se va a enterar”, afirmó.

También relató situaciones ocurridas durante los traslados: “Él está intermedio más o menos del bus. Yo pasaba y él siempre me metía la mano”. Consultada por su reacción en ese momento, respondió: “Yo pasaba rápido”.

En uno de los pasajes más duros, explicó su comportamiento en un video mencionado en el reportaje y atribuyó su reacción al miedo: “Yo logro soltarme y él me llama. Yo ahora veo el video y ni siquiera entiendo cómo... Debe ser por el miedo. Estaba asustada”.

Luego agregó: “Yo regreso porque pensé que él me iba a decir algo, no sé, que me iba a gritar. Me vuelve a agarrar incluso más fuerte. Empieza a meter la mano por todos lados y yo empiezo a forcejear para querer soltarme”.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

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