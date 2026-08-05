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El Papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre, confirma el Vaticano

La fecha pone fin a semanas de expectativa sobre el inicio del viaje apostólico, cuyo itinerario oficial será difundido por la Santa Sede en los próximos días

Pope Leo speaks at a symphonic concert held in his honour in the courtyard of the Apostolic Palace in Castel Gandolfo, an event organised by the Diocese of Albano as a gesture of affection and support, Italy, July 18, 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri
Pope Leo speaks at a symphonic concert held in his honour in the courtyard of the Apostolic Palace in Castel Gandolfo, an event organised by the Diocese of Albano as a gesture of affection and support, Italy, July 18, 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri
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El Papa León XIV llegará al Perú el próximo 11 de noviembre, confirmaron este martes fuentes de Infobae, con lo que quedó definida la fecha de inicio de la primera visita apostólica del pontífice al país, donde desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de ser elegido como sucesor de Francisco.

La confirmación pone fin a semanas de expectativa sobre el inicio de la gira apostólica. Según la misma fuente, León XIV tiene previsto arribar al país durante la tarde, mientras que el itinerario oficial de la visita será anunciado por la Santa Sede en el boletín informativo que difundirá mañana.

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El mismo comunicado oficial también precisará hasta cuándo permanecerá el pontífice en territorio peruano y, de confirmarse las previsiones, esta sería su visita más extensa realizada desde el inicio de su pontificado.

En desarrollo.

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