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Dolor intenso en la espalda o cambios en la orina: señales de alerta por posibles cálculos renales

Especialistas recomiendan mantener una adecuada hidratación, evitar la automedicación y acudir a un establecimiento de salud

Cómo eliminar las dolencias agudas de los cálculos renales’ como el ardor al orinar, mal olor y dolor lumbar (Infobae México/ Jesús Aviles)
Cómo eliminar las dolencias agudas de los cálculos renales’ como el ardor al orinar, mal olor y dolor lumbar (Infobae México/ Jesús Aviles)
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Los cálculos renales pueden permanecer durante un tiempo sin presentar síntomas; sin embargo, cuando se desplazan o dificultan el paso de la orina pueden ocasionar un dolor intenso que requiere atención médica oportuna. Así lo explicó el Dr. Marco Méndez Falcón, médico nefrólogo del Hospital de Lima Este – Vitarte (HLEV), quien advirtió que no se deben minimizar las molestias asociadas a esta condición.

Según informó Andina Noticias, la intensidad del dolor provocado por los cálculos renales depende del tamaño y la ubicación de estas formaciones dentro del sistema urinario. Cuando una piedra se moviliza o queda alojada en una zona que obstruye el flujo normal de la orina, puede generar episodios de dolor severo que requieren una evaluación profesional.

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El especialista señaló que, ante la aparición de síntomas, es importante acudir a un establecimiento de salud para determinar las características del cálculo y definir el tratamiento adecuado para cada paciente. Una atención temprana permite evitar complicaciones y controlar la evolución del problema.

Primer plano de un modelo anatómico de riñón seccionado, mostrando los cálices renales y múltiples cálculos de color beige en su interior.
Un modelo anatómico de un riñón humano, seccionado para mostrar su estructura interna y la presencia de cálculos renales, se observa sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas de alerta

El Dr. Méndez Falcón indicó que uno de los principales signos de alerta es la presencia de un dolor intenso en la espalda o en uno de los costados del cuerpo, especialmente cuando aparece de manera repentina o con gran intensidad.

Asimismo, recomendó prestar atención a otros síntomas como molestias o dolor al orinar, náuseas y cambios en el color de la orina. Estas señales pueden indicar que existe una alteración en el sistema urinario y requieren una revisión médica para identificar la causa.

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La evaluación permitirá conocer el tamaño y la ubicación del cálculo renal, información necesaria para que los profesionales de salud determinen si el paciente requiere tratamiento médico, seguimiento u otro tipo de intervención.

cálculos renales
(Freepik)

Prevención de cálculos renales

Entre las principales medidas de prevención, el especialista destacó la importancia de mantener una adecuada hidratación, debido a que el consumo suficiente de agua favorece la dilución de la orina y disminuye la acumulación de minerales que pueden formar cálculos renales.

Además, recomendó mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular y adoptar hábitos saludables que contribuyan al cuidado de los riñones. Estas prácticas ayudan a reducir factores que pueden favorecer la aparición de este problema.

El médico también enfatizó la importancia de evitar la automedicación, ya que consumir medicamentos sin una evaluación previa puede retrasar el diagnóstico correcto e incluso agravar algunas condiciones de salud.

Ilustración detallada de un riñón cortado por la mitad, mostrando cálculos renales de color marrón amarillento en su interior y en el uréter
Ilustración médica que muestra un corte transversal de un riñón humano afectado por cálculos renales en la pelvis renal y el uréter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y tratamiento

El Hospital de Lima Este – Vitarte recordó que la automedicación puede dificultar la identificación de diversas enfermedades y generar complicaciones. Por ello, ante un dolor intenso o persistente, la población debe acudir a un establecimiento de salud y seguir las indicaciones de un profesional.

De acuerdo con Andina Noticias, el diagnóstico médico permite establecer las características del cálculo renal y seleccionar la alternativa de tratamiento más adecuada para cada paciente.

Las autoridades sanitarias recomiendan no esperar a que los síntomas empeoren y buscar atención ante cualquier señal de alerta, con el objetivo de proteger la función renal y prevenir complicaciones asociadas a esta enfermedad. “No se deben minimizar las molestias asociadas a esta condición.”

cálculos renales
Los cálculos renales pueden permanecer sin síntomas, pero al desplazarse pueden obstruir el paso de la orina y generar complicaciones. (Foto: Difusión)

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