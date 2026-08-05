Suspenden trenes hacia Machu Picchu por incendio subterráneo y caída de rocas: ¿cuándo reabrirán la vía férrea?

Composición: Infobae Perú

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Un nuevo incendio forestal en Cusco obligó a suspender de manera preventiva la circulación de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu, una de las rutas turísticas más importantes del país. La emergencia, reportada la tarde de este martes 4 de agosto, se registra a la altura del kilómetro 107 de la vía férrea y ha generado la caída de rocas, ramas y árboles sobre los rieles, situación que representa un riesgo para las operaciones ferroviarias y para las personas que transitan por la zona.

La decisión de cerrar temporalmente el tramo fue adoptada como medida de seguridad mientras brigadas especializadas trabajan para controlar el avance del fuego. El incidente ocurre apenas dos días después de que las autoridades lograran extinguir otro incendio forestal en el Santuario Histórico de Machu Picchu, lo que mantiene en alerta a las instituciones encargadas de proteger este patrimonio natural y cultural en plena temporada de mayor riesgo por incendios.

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Incendio forestal obliga a cerrar la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu

PeruRail limitará su servicio a Machu Picchu, operando solo entre Ollantaytambo y el sitio arqueológico, para garantizar la seguridad de pasajeros y empleados. (Andina)

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que la suspensión del tránsito ferroviario comenzó a las 2:55 p. m., luego de recibir el reporte de Ferrocarril Trasandino S.A., empresa concesionaria de la infraestructura ferroviaria, y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

De acuerdo con la información oficial, el incendio se desarrolla en una ladera ubicada junto a la vía férrea y fue catalogado como un incendio forestal de tipo subterráneo, una modalidad que representa un riesgo adicional debido a que el fuego consume la vegetación desde la base del terreno, debilitando el suelo y favoreciendo desprendimientos de piedras y árboles.

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Precisamente, esa condición provocó que durante la emergencia comenzaran a caer rocas, ramas y troncos desde la parte superior del cerro hacia los rieles, motivo por el cual se decidió detener completamente el tránsito de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu hasta que las condiciones sean seguras.

Las primeras evaluaciones indican que el fuego ha afectado más de una hectárea de vegetación nativa característica de la ceja de selva, ecosistema que rodea parte del corredor ferroviario hacia la ciudadela inca.

Para enfrentar la emergencia fueron movilizados alrededor de 23 brigadistas del Sernanp, quienes realizan labores de control y liquidación del incendio. Además, un vigía permanece en el lugar monitoreando permanentemente el comportamiento del fuego y cualquier posible expansión hacia otros sectores.

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El capitán Fredy Mora Bustamante, de la Comisaría de Ollantaytambo, informó que efectivos policiales permanecen tanto en la estación de Ollantaytambo como en la de Machu Picchu para orientar a pasajeros, operadores turísticos y visitantes nacionales y extranjeros afectados por la suspensión temporal del servicio.

Asimismo, recordó que está prohibido caminar por la vía férrea, ya que no existe un camino peatonal habilitado.

“A pie es peligroso, ya que las vías de acceso son netamente para el tren y no hay vía peatonal; es un riesgo innecesario”, señaló el oficial al advertir sobre el peligro que representan tanto los desprendimientos de rocas como el propio tránsito ferroviario.

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Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían informado cuánto tiempo permanecerá cerrada la ruta ferroviaria ni cuándo se reanudarán las operaciones hacia Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos del país.

La emergencia ocurre días después de otro incendio en el Santuario Histórico de Machu Picchu

Un incendio forestal de grandes proporciones afecta el distrito de Santa Teresa, en Cusco, una zona cercana a Machu Picchu. Brigadas y pobladores trabajan para controlar las llamas que consumen vegetación del cerro Chilcapata. Fuente: TV Perú Noticias

El nuevo incendio forestal en Cusco se produce apenas dos días después de que el Ministerio del Ambiente informara la extinción de otro siniestro registrado en el cerro Poques, dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu.

En aquella oportunidad, el fuego se inició el 31 de julio y obligó al despliegue de brigadas especializadas del Sernanp, conformadas por personal de los puestos de vigilancia de Chachabamba, Wiñaywayna, Machupicchu Pueblo y Qoriwayrachina. También participaron trabajadores de la Municipalidad Distrital de Machupicchu.

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Las labores fueron ejecutadas con el apoyo logístico de Ferrocarril Trasandino S.A. y PeruRail, que facilitaron el traslado del personal hacia la zona afectada debido a las dificultades de acceso existentes dentro del área protegida.

Aunque ese incendio fue declarado extinguido, el Ministerio del Ambiente dispuso mantener brigadas de vigilancia en el sector para evitar posibles reactivaciones, considerando las características del terreno y las condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego durante esta época del año.

Las autoridades ambientales recuerdan que el período comprendido entre agosto y noviembre corresponde a la etapa de mayor incidencia de incendios forestales en Perú, debido a la ausencia prolongada de lluvias y a la acumulación de vegetación seca.

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A ello se suma el escenario climático previsto para los próximos meses. Diversos organismos especializados han advertido sobre la presencia del fenómeno El Niño, cuyas condiciones incrementan el riesgo de ocurrencia y expansión de incendios forestales en distintas regiones del país.

Mientras continúan los trabajos de control en el kilómetro 107 de la vía férrea, las autoridades mantienen la vigilancia permanente sobre el área afectada y recomiendan a los viajeros seguir únicamente la información oficial emitida por las empresas ferroviarias y los organismos de emergencia antes de desplazarse hacia Machu Picchu.