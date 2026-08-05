Perú
Agregar Infobae enGoogle

Áncash reporta 47 incendios forestales en lo que va de 2026: julio fue el mes más crítico y Jangas mantiene un foco activo

Las autoridades regionales reportaron daños en más de 500 hectáreas de vegetación, tuberías de riego y redes de agua potable, además de una persona herida, aunque sin víctimas mortales

Áncash registra 47 incendios forestales entre enero y el 3 de agosto de 2026, según el COER. Andina
Áncash registra 47 incendios forestales entre enero y el 3 de agosto de 2026, según el COER. Andina
Guardar

El departamento de Áncash enfrenta un incremento sostenido de incendios forestales durante 2026, según el balance oficial difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Los registros muestran que los meses de la temporada seca concentran la mayor cantidad de emergencias y mantienen movilizados a los organismos responsables de la atención de desastres.

Las cifras oficiales reflejan un impacto sobre la cobertura vegetal, áreas agrícolas e infraestructura vinculada al abastecimiento de agua y al riego. Las evaluaciones también permiten identificar las provincias con mayor incidencia y el estado actual de los incendios reportados en distintos distritos.

PUBLICIDAD

El informe precisa que, hasta el lunes 3 de agosto, las autoridades mantienen seguimiento permanente a los eventos activos y a aquellos que permanecen bajo control, mientras continúan las labores de respuesta en las zonas afectadas.

Los datos recopilados por el COER también sirven como base para reforzar las medidas preventivas impulsadas por las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), debido al aumento de emergencias registrado durante las últimas semanas.

Julio concentró la mayor cantidad de incendios del año

De acuerdo con el reporte consolidado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Áncash registró 47 emergencias por incendios forestales entre enero y el 3 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

El análisis mensual identifica a julio como el periodo con mayor número de casos, con un total de 19 siniestros. En tanto, durante los tres primeros días de agosto se notificaron cinco nuevas emergencias forestales.

Respecto al estado de los incendios más recientes, el informe señala que los registrados en los distritos de Anta, Pampas y Matacoto fueron extinguidos. El evento reportado en Aija permanece bajo control, mientras que el incendio ubicado en la jurisdicción de Jangas continúa activo.

Las evaluaciones técnicas efectuadas por las autoridades regionales reportan la afectación de 507 hectáreas de cobertura vegetal y cuatro hectáreas de bosques. A ello se suma la pérdida de siete hectáreas de terrenos agrícolas.

El balance oficial también incluye daños en infraestructura de servicios. Según el COER, quedaron destruidos 1,730 metros de tuberías de riego, mientras otros 675 metros presentan daños parciales. Asimismo, el reporte registra el colapso de 500 metros de redes de agua potable.

En relación con las personas afectadas, las autoridades informaron que no existen víctimas mortales. Sin embargo, el organismo regional confirmó una persona herida como consecuencia de los amedrentamientos ocasionados por el fuego.

La provincia del Santa registra la mayor incidencia

Autoridades de Áncash alertan por incremento de incendios forestales en 2025
Autoridades de Áncash alertan por incremento de incendios forestales en 2025| Andina

La distribución territorial de las emergencias ubica a la provincia del Santa como la zona con mayor cantidad de incendios forestales durante el presente año.

El informe del COER precisa que Santa acumula 13 siniestros. Dentro de esa provincia, el distrito de Nuevo Chimbote concentra nueve eventos, la cifra más alta registrada en un solo distrito.

Después de Santa aparecen las provincias de Huaraz, con seis incendios; Huaylas, con cinco; y Yungay, también con cinco emergencias forestales, según el consolidado oficial.

Autoridades insisten en prevenir las quemas agrícolas

El gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Rafael Macedo Menacho, se refirió a las consecuencias ambientales de estos eventos y advirtió sobre su alcance. El funcionario enfatizó “la severidad de los daños ecosistémicos y la alteración atmosférica generada por la emanación de gases de efecto invernadero en la cadena ambiental”.

Frente al incremento de las emergencias, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) exhortaron a la población a eliminar las prácticas relacionadas con las quemas agrícolas tradicionales y de praderas.

Las autoridades recordaron que casi la totalidad de los incendios forestales registrados responde a acciones humanas y señalaron que estos casos pueden generar responsabilidad penal debido a la destrucción de biomasa y al riesgo que representan para la salud pública, según la información difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

Temas Relacionados

Áncashincendioperu-noticiasCOER

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El plan de Carlos Desio, DT del Sport Boys, para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Nacional: “No busco el empate”

Antes del duelo de esta fecha, el conductor del equipo chalaco detalló qué comportamientos exige a sus atacantes cuando el rival inicia el juego desde el fondo

El plan de Carlos Desio, DT del Sport Boys, para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Nacional: “No busco el empate”

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

El patriarca de 97 años afirmó que sus hijos intentaron apartarlo de sus decisiones y aseguró que seguirá administrando sus bienes mientras conserve lucidez

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

El excongresista sostuvo que, pese a mantenerse alejado de la política, espera que la gestión tenga resultados positivos y descartó que exista un conflicto familiar

Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

Alianza Lima Femenino anuncia a la capitana y mundialista de Colombia: llega desde Gremio para reforzar el plantel

El cuadro íntimo hizo oficial el fichaje de Daniela Montoya, una de las futbolistas más importantes de Colombia, para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura y la pelea por el campeonato

Alianza Lima Femenino anuncia a la capitana y mundialista de Colombia: llega desde Gremio para reforzar el plantel

Gobierno y sector privado construirán vivienda piloto para reconstrucción de casas destruidas por sismo en Chupaca

El Ministerio de Vivienda instaló una mesa de trabajo en la zona afectada y anunció medidas para atender a las familias que perdieron sus hogares

Gobierno y sector privado construirán vivienda piloto para reconstrucción de casas destruidas por sismo en Chupaca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

El diputado fujimorista Carlos Zegarra es implicado en asesinato del periodista Gastón Medina en Ica

Keiko Fujimori resalta inversión privada de US$ 1.000 millones y pide al empresariado “que crean en el Perú, que apuesten por él”

Rafael López Aliaga evita explicar motivos de la renuncia de Luis Rubio y lo despide: “No tengo más que decir”

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo pide cárcel para agresor de Naldy Saldaña: “Es correcto lo que has hecho, denuncien a estos asquerosos”

Ethel Pozo pide cárcel para agresor de Naldy Saldaña: “Es correcto lo que has hecho, denuncien a estos asquerosos”

Mackeily, Ariana y Anely, cantantes de ‘La Bella Luz’, aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

El hostigamiento sexual a Naldy Saldaña y las consecuencias legales que enfrenta el exdirector de La Bella Luz tras denuncia

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

DEPORTES

Alianza Lima Femenino anuncia a la capitana y mundialista de Colombia: llega desde Gremio para reforzar el plantel

Alianza Lima Femenino anuncia a la capitana y mundialista de Colombia: llega desde Gremio para reforzar el plantel

Emanuel Herrera no oculta su emoción por Sporting Cristal: “Es hermoso y lindo todo el cariño que me da la gente”

Ignacio Buse vs Cameron Norrie: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Montreal 2026

¿Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley 2026? La decisión pendiente de la FIVB tras elegir a Osasco como anfitrión

Sparta Praga golpeó primero: equipo de Joao Grimaldo quedó a un paso de jugar la fase de Liga de la Champions League 2026/27