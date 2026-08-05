Beca 18-2026 abre nueva convocatoria para postular a las últimas 2 mil vacantes: Accede hasta el 9 de agosto

Beca 18 - Pronabec

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció el inicio de la postulación al cuarto momento de Beca 18-2026, con la habilitación de 2000 nuevas vacantes.

Este proceso, dirigido a quienes ya fueron preseleccionados en etapas anteriores, representa el último llamado para acceder a una beca integral que cubre todos los gastos relacionados con los estudios superiores.

La ampliación de vacantes se concretó tras la aprobación de la Ley N.° 32732, que autorizó recursos adicionales en el presupuesto público, permitiendo así que más peruanos con alto rendimiento académico puedan iniciar una carrera universitaria o técnica.

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Según detalló Pronabec, “diez mil jóvenes tienen la oportunidad de participar en la postulación de Beca 18, cuarto momento, para acceder a una de las 2000 nuevas vacantes”.

La entidad precisó que el proceso es completamente virtual y gratuito, y estará disponible hasta las 11:59 p. m. del domingo 9 de agosto.

Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del concurso a través de la página web de Pronabec. La directora de Gestión de Becas, Raquel Gutiérrez, explicó en diálogo con Andina al Día que “más de 16 mil jóvenes fueron preseleccionados al inicio del proceso, y de ese grupo, 5,184 ya obtuvieron una beca en los tres primeros momentos de postulación”.

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Beca 18 - Pronabec

Requisitos y beneficios de la Beca 18-2026

El cuarto momento de Beca 18-2026 está dirigido exclusivamente a los postulantes preseleccionados, quienes deben haber culminado la educación secundaria, contar con una admisión vigente a una institución de educación superior elegible y cumplir con los requisitos del concurso. Además, deben iniciar estudios en los periodos académicos 2026-I o 2026-II, según las bases publicadas por Pronabec en su portal.

La selección de los nuevos becarios se realizará en estricto orden de mérito, priorizando el alto rendimiento académico y la elección de carreras alineadas con las necesidades de desarrollo del país.

Sobre este punto, Gutiérrez subrayó que “el concurso mantiene la priorización de especialidades vinculadas a las demandas ocupacionales del país, como las ingenierías”. Los postulantes pueden elegir universidades, institutos y escuelas tecnológicas y pedagógicas, tanto públicas como privadas.

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Las becas otorgadas por Pronabec cubren todos los costos académicos y no académicos, entre ellos matrícula, pensiones, alimentación, alojamiento, movilidad local, materiales de estudio, curso de inglés, una laptop y transporte interprovincial.

El beneficio busca asegurar que los estudiantes seleccionados puedan dedicarse plenamente a su formación, eliminando barreras económicas. En todas las modalidades, excepto en Hijos de Docentes, se financian materiales y herramientas necesarios para el desarrollo académico.

Última fase del concurso

Este cuarto momento, oficializado mediante la Resolución Jefatural Nº 2254-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC, representa la fase final de la convocatoria 2026.

Con la incorporación de estas 2000 nuevas becas, Pronabec superará las 7000 vacantes entregadas en esta edición, ampliando el acceso a la educación superior para miles de jóvenes peruanos.

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Los egresados, de acuerdo con la política del programa, deben cumplir el Compromiso de Servicio al País, desarrollando actividades profesionales en sus regiones de origen u otras zonas del Perú.

La directora Gutiérrez indicó que el número de becas para la edición 2027 dependerá del presupuesto aprobado y que la entidad continuará perfeccionando el diseño del programa. Los interesados pueden revisar las bases, el cronograma y los requisitos en la web oficial de Pronabec, o comunicarse a través de WhatsApp, líneas telefónicas y redes sociales para resolver dudas y recibir orientación.

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