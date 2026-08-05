Feria gratuita reunirá a más de 40 productores de café y cacao en Lima Norte con catas, talleres y música en vivo

Más de 40 productores de café, cacao y suplementos naturales participarán en la primera edición. Difusión

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El interés por los productos de origen peruano continúa con actividades abiertas al público que buscan acercar a consumidores y productores en un mismo espacio. Durante cuatro días, Lima Norte contará con una propuesta que reunirá degustaciones, actividades formativas y exhibiciones culturales relacionadas con el café y el cacao.

La iniciativa también responde al escenario climático registrado durante el invierno limeño, con temperaturas superiores a las habituales. En ese contexto, la programación incorpora opciones de consumo en frío, además de espacios destinados al aprendizaje sobre métodos de preparación y características de los productos nacionales.

El encuentro reunirá a representantes de distintas zonas productoras del país con el propósito de ofrecer alimentos y bebidas de manera directa al consumidor. La organización plantea una agenda orientada tanto a quienes conocen el mundo del café de especialidad como a quienes buscan una primera aproximación a este sector.

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Según la información difundida por los organizadores, la feria permanecerá abierta entre el 6 y el 9 de agosto en el ingreso principal de MegaPlaza, con acceso gratuito para todos los visitantes.

Más de 40 productores participarán en la primera edición

Asistentes podrán comprar productos directamente de productores de Cusco, Junín y la Selva Central. Difusión

La feria “Café, Chocolate & Bienestar” reunirá a más de 40 productores procedentes de regiones cafetaleras y cacaoteras del país, entre ellas Cusco, Junín y la Selva Central. De acuerdo con la nota de prensa, los asistentes podrán adquirir cafés de especialidad, chocolates de fino aroma y suplementos naturales directamente de los productores, sin intermediarios.

La organización del evento corresponde a Corporación Multiferias, entidad que propone un espacio dedicado a la promoción de productos nacionales mediante actividades comerciales y de difusión. La programación también incorpora barras de barismo en vivo y una oferta de cafés helados como alternativa frente al clima cálido registrado durante la temporada de invierno en Lima.

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Además de la exhibición y venta de productos, el programa incluye experiencias orientadas al conocimiento del café y del cacao peruano. Entre las actividades previstas figuran talleres especializados sobre métodos de filtrado y experiencias sensoriales relacionadas con la extracción y los perfiles de taza.

La agenda incorpora también charlas magistrales dedicadas a las propiedades del cacao peruano. Según la información oficial, estas sesiones estarán a cargo de especialistas invitados, con el objetivo de acercar al público a los procesos y características de estos productos.

Las actividades formativas se desarrollarán durante los cuatro días del evento, con espacios destinados tanto a personas con experiencia en la como a visitantes interesados en conocer técnicas básicas de elaboración.

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Programación artística acompañará cada jornada

El jueves 6 de agosto, la programación comenzará con una presentación de danzas de la selva. Después continuará el espectáculo musical de Valeria Corazao con un repertorio de baladas, seguido por la charla magistral sobre cacao peruano a cargo de Chocolatoso. La jornada también contempla la participación de Kiomy Fernández con baladas retro, un tributo a Pedro Suárez-Vértiz interpretado por Steven Roce y un cierre musical con Danny Loo.

Para el viernes 7 de agosto, el cronograma incluye danzas tradicionales del Cusco con Valicha, nuevos talleres de filtrado y experiencias sensoriales de café. Ese día también se presentarán Kiomy Fernández, un tributo a José José y el concierto de indie pop de Lorena Blume.

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El sábado 8 de agosto continuará la programación con charlas dedicadas al agua adecuada para la preparación del café, además de nuevas sesiones sobre métodos de filtrado. La jornada sumará otra presentación de Kiomy Fernández y un tributo musical dedicado a Luis Miguel.

El cierre incluirá un Coffee Party abierto al público

La programación incluye degustaciones, catas, talleres de filtrado y charlas sobre café y cacao peruano. Difusión

El domingo 9 de agosto, la feria mantendrá las actividades educativas relacionadas con la preparación del café, con nuevas charlas sobre el uso del agua en la elaboración de esta bebida.

La programación concluirá con un Coffee Party, actividad prevista como cierre de la primera edición de “Café, Chocolate & Bienestar”. De acuerdo con la nota de prensa difundida por Corporación Multiferias, todas las actividades se desarrollarán con ingreso libre en el acceso principal de MegaPlaza entre el 6 y el 9 de agosto.

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