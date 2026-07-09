Vaticano confirma ruta oficial del papa León XIV en el Perú: estos serán las ciudades que visitará en su histórica gira

Un equipo enviado por la Santa Sede recorrió recintos religiosos, museos y posibles escenarios para las actividades oficiales, en una visita que genera gran expectativa por el vínculo del pontífice con Lambayeque. // Video: Exitosa Noticias
La esperada visita del papa León XIV al Perú sigue tomando forma. Luego de varios días de inspecciones en distintas regiones del país, la Comisión de Avanzada del Vaticano confirmó las ciudades que integrarán el recorrido del sumo pontífice durante su viaje previsto para noviembre. La delegación verificó aspectos logísticos, de seguridad, capacidad de aforo e infraestructura antes de definir los principales destinos de una visita que podría extenderse entre ocho y diez días.
La llegada del primer papa con una estrecha relación pastoral con el Perú ha despertado una enorme expectativa entre miles de fieles. Antes de asumir el pontificado, León XIV desarrolló gran parte de su misión religiosa en territorio peruano, especialmente en Lambayeque, donde fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Precisamente, esa ciudad será uno de los puntos centrales de un itinerario que también incluirá Lima, Cusco y Pucallpa, tras la evaluación realizada por especialistas enviados desde la Santa Sede.
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Comisión del Vaticano definió las ciudades que formarán parte del recorrido del papa León XIV
Una delegación conformada por 14 representantes del Vaticano arribó al Perú con la misión de inspeccionar los lugares donde se desarrollarán las principales actividades del papa León XIV durante su visita apostólica. El equipo técnico recorrió templos, espacios culturales, instalaciones estratégicas y posibles escenarios para las ceremonias religiosas más multitudinarias.
Tras completar las evaluaciones, se confirmó que el pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades que superaron las verificaciones relacionadas con organización, seguridad, accesibilidad y capacidad para recibir a miles de asistentes.
Durante su permanencia en Chiclayo, la comisión inspeccionó la Catedral Santa María, uno de los lugares más simbólicos para el actual pontífice, así como el Museo Tumbas Reales de Sipán, considerado uno de los principales atractivos arqueológicos del país.
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La avanzada también visitó el Santuario Virgen de la Paz, donde funciona el preseminario de la diócesis, además de un terreno ubicado en el Parque Industrial de Chiclayo, espacio que es evaluado como posible sede de la misa principal que encabezaría León XIV durante su estadía en la región.
Otro de los momentos más importantes de la visita fue la incorporación de monseñor José Nahum Jairo Salas, diplomático de la Santa Sede encargado de coordinar los viajes internacionales del Papa. Su participación permitió revisar directamente los aspectos logísticos del recorrido y verificar que cada escenario cumpla con los estándares exigidos por el Vaticano.
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Las inspecciones no solo estuvieron enfocadas en los templos religiosos. El equipo también analizó rutas de desplazamiento, condiciones de seguridad, accesos vehiculares, puntos de evacuación, espacios para autoridades, ubicación de medios de comunicación y áreas destinadas a la concentración de fieles.
La visita del pontífice genera expectativa por su vínculo con Chiclayo y el Perú
La presencia de León XIV en territorio peruano será un acontecimiento especial debido a la estrecha relación que mantiene con el país. Durante más de tres décadas desarrolló labores pastorales en distintas localidades y consolidó un fuerte vínculo con las comunidades católicas, especialmente en Lambayeque, donde ejerció como obispo antes de ser elegido como líder de la Iglesia Católica.
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Por ese motivo, Chiclayo se perfila como una de las escalas más importantes del viaje apostólico. Las autoridades locales aceleran los preparativos para recibir a miles de visitantes y adecuar los espacios donde se desarrollarán las actividades oficiales.
Entre las acciones previstas figura la mejora de la infraestructura urbana y la evaluación de un amplio terreno en el futuro Parque Industrial, donde podría instalarse el altar principal para la celebración eucarística. El proyecto contempla áreas destinadas a autoridades, delegaciones internacionales, un coro de cientos de integrantes y zonas de acceso para los fieles.
La expectativa también alcanza al sector turístico. Diversas instituciones impulsan la denominada Ruta del Papa León XIV, un circuito que reúne los lugares donde el pontífice desempeñó su labor pastoral, junto con importantes atractivos culturales e históricos de Lambayeque.
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Mientras tanto, las inspecciones continúan en otras regiones incluidas dentro del recorrido oficial. En Pucallpa, la delegación del Vaticano ya revisó los espacios previstos para las actividades del pontífice, mientras que en Lima y Cusco también se afinan los preparativos para garantizar el desarrollo de los eventos religiosos.
Semanas atrás, el presidente José María Balcázar había adelantado que la visita del papa León XIV se realizaría durante la primera quincena de noviembre y que el viaje tendría una duración aproximada de entre ocho y diez días. Aunque inicialmente el Ejecutivo mencionó la posibilidad de incorporar otras ciudades como Piura, Sullana, Puno e Iquitos, la decisión final quedó sujeta a las evaluaciones técnicas y de seguridad realizadas por la oficina encargada de organizar los desplazamientos internacionales del pontífice.
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