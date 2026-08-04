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Gobierno y sector privado construirán vivienda piloto para reconstrucción de casas destruidas por sismo en Chupaca

El Ministerio de Vivienda instaló una mesa de trabajo en la zona afectada y anunció medidas para atender a las familias que perdieron sus hogares

Hombre inclinado con gorra y camisa blanca conversa con mujer sentada en silla, delante de varias tiendas de campaña blancas sobre césped con árboles al fondo
Un funcionario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento conversa con una mujer afectada por el sismo en un campamento de viviendas temporales en Chupaca, Junín. (Andina Noticias)
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Asociación Nacional de Entidades Técnicas (ANET) suscribieron un convenio para construir una vivienda de interés social piloto en la provincia de Chupaca, región Junín, como parte de las acciones de recuperación tras el fuerte sismo que afectó diversas zonas de la región.

Según informó Andina Noticias, esta vivienda será edificada con material noble y servirá como modelo para la reconstrucción de los hogares que quedaron destruidos o inhabitables luego del movimiento telúrico. La iniciativa permitirá establecer un diseño que pueda ser replicado en las zonas donde las familias damnificadas requieren nuevas soluciones habitacionales.

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Un camión cisterna blanco vierte agua en un balde rojo y blanco. Una mujer sostiene el balde. Un hombre supervisa el flujo. Hay otras dos personas en el fondo
Un camión cisterna del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento distribuye agua potable en un sector de la región Junín, Perú, para familias afectadas por el sismo. (Andina Noticias)

Reconstrucción con apoyo privado

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González, destacó la participación del sector privado en las labores de atención a las familias afectadas y señaló que el convenio permitirá avanzar con acciones concretas durante la etapa de reconstrucción.

Durante su visita a la zona de emergencia, el titular del MVCS también firmó un acta con la comunidad de Pumpunya para la cesión en uso de terrenos donde se levantarán las nuevas viviendas. Además, indicó que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) realizará el levantamiento correspondiente para iniciar el proceso de titulación de los beneficiarios.

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Asimismo, el ministerio coordina con el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) la verificación de las condiciones necesarias para garantizar el acceso a los servicios básicos en las zonas donde se desarrollará la reconstrucción.

Grupo de personas, incluyendo hombres y mujeres, posa y saluda frente a dos máquinas de construcción amarillas en un terreno árido bajo cielo azul
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, junto a residentes de Chupaca, Junín, supervisan el inicio de obras de reconstrucción de viviendas. (Andina Noticias)

Mesa de trabajo para damnificados

Como parte de las acciones desplegadas en Chupaca, el ministro Mauricio Arnillas instaló una Mesa de Trabajo Itinerante en carpas domo para informar a la población sobre las intervenciones que se vienen ejecutando y las medidas previstas para atender a las familias afectadas por el sismo.

El funcionario supervisó también los terrenos donde se construirán las primeras viviendas de reconstrucción con apoyo del sector privado y dialogó con los pobladores para acelerar la habilitación de los espacios destinados a los nuevos hogares.

“El funcionario supervisó también los terrenos donde se construirán las primeras viviendas de reconstrucción con apoyo del sector privado y dialogó con los pobladores para acelerar la habilitación de los espacios destinados a los nuevos hogares.”

Además, verificó el abastecimiento de agua potable mediante un camión cisterna del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) en el sector Barrio Progreso y visitó los albergues Barrio Mantaro y Cinco Esquinas, donde conversó con las familias damnificadas sobre sus principales necesidades.

Un hombre con gorra firma un documento en una mesa. Otro hombre de pie y tres personas sentadas observan. Un plano técnico está colgado en la pared
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González, firma el convenio para la construcción de una vivienda social piloto en Chupaca, Junín. (Andina Noticias)

MVCS mantiene atención temporal

El Ministerio de Vivienda informó que, como parte de la respuesta inmediata ante la emergencia, se instalaron 20 módulos temporales de vivienda para las familias que perdieron sus hogares. Estas estructuras cuentan con 21 metros cuadrados de espacio y están diseñadas para albergar a grupos familiares de hasta cinco integrantes.

Asimismo, el sector gestiona la instalación de otros 28 módulos temporales solicitados por la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo y el traslado de más de 500 módulos adicionales para atender la demanda de las zonas afectadas.

En paralelo, se mantiene operativo un camión cisterna de 4000 galones para distribuir agua en albergues y sectores de Pumpunya y Chongos Bajo. Esta labor se complementa con la intervención de entidades de saneamiento que continúan abasteciendo a la población mientras se restablecen los servicios afectados.

Fachada de edificio moderno con paneles grises y ventanas oscuras. Rótulo blanco "Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento". Número 3650. Bandera de Perú
La fachada del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú indica la sede principal de la entidad que gestiona la reconstrucción post-sismo en Junín.

Garantizan servicios básicos

El MVCS también informó sobre la instalación de dos tanques de almacenamiento de agua con capacidades de 2.500 y 20.000 litros, además de la entrega de materiales destinados a acelerar la recuperación de los sistemas de agua potable dañados por el sismo.

De acuerdo con Andina Noticias, el ministerio mantiene un monitoreo permanente de la emergencia mediante su Centro de Operaciones de Emergencia y el Centro de Atención al Ciudadano en Junín, con el objetivo de acompañar a las familias durante las etapas de atención, reconstrucción y recuperación.

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