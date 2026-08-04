Alianza Lima Femenino anuncia a la capitana y mundialista de Colombia: llega desde Gremio para reforzar el plantel

Alianza Lima Femenino anunció a Daniela Montoya, la capitana y mundialista de Colombia.

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Alianza Lima Femenino volvió a sacudir el mercado de fichajes con una incorporación de peso. El cuadro blanquiazul oficializó la llegada de la colombiana Daniela Montoya, experimentada mediocampista, capitana de su selección y una de las futbolistas más importantes de Sudamérica, quien se suma al plantel procedente de Gremio de Brasil para afrontar el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

La institución de La Victoria confirmó el fichaje a través de sus redes sociales con un video de presentación, destacando la trayectoria y el liderazgo de la volante de 35 años. Su incorporación representa una apuesta por la experiencia en un semestre decisivo, en el que el club buscará recuperar el protagonismo y volver a pelear por el título nacional.

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Con una amplia carrera en el fútbol internacional y un importante recorrido con la selección colombiana, Montoya llega a Matute para convertirse en una de las principales referentes del equipo dirigido por José Letelier, que apunta a conquistar el Clausura y clasificar a la esperada final por el campeonato.

La referente de la selección colombiana llega al vigente bicampeón del fútbol peruano tras su paso por Gremio. (Video: Alianza Lima)

El anuncio de Alianza Lima

Alianza Lima le dio una cálida bienvenida a la futbolista colombiana mediante un video difundido en sus plataformas oficiales. El club resaltó su liderazgo y la influencia que ha tenido su nueva jugadora en el crecimiento del fútbol femenino en la región durante los últimos años.

“Una líder dentro del campo y una referente para el fútbol femenino sudamericano. Daniela Montoya ya viste nuestros colores. ¡Bienvenida a las bicampeonas!”, escribió la institución blanquiazul junto a las imágenes de la mediocampista luciendo por primera vez la camiseta aliancista.

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Poco después, el vigente bicampeón nacional volvió a pronunciarse para destacar las cualidades de su flamante incorporación. “Experiencia, liderazgo y jerarquía para nuestro equipo. Daniela Montoya, una de las grandes referentes del fútbol femenino sudamericano, inicia una nueva etapa con la blanquiazul. ¡Vamos juntos por nuestro objetivo, Dani!”, publicó.

Alianza Lima le dio la bienvenida a Daniela Montoya. Crédito: Prensa AL

Una futbolista de amplia trayectoria

Daniela Montoya llega a Alianza Lima con el cartel de ser una de las futbolistas más importantes de Colombia y una referente del fútbol femenino en la región. La experimentada mediocampista arriba procedente de Gremio de Brasil, donde disputó la última temporada, para aportar liderazgo y experiencia al cuadro ‘blanquiazul’.

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A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Formas Íntimas, Levante de España, Junior, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Atlético Nacional y Al-Riffa de Baréin. Su recorrido internacional y su regularidad la han convertido en una de las jugadoras colombianas con mayor trayectoria en el extranjero.

Con la selección de Colombia ha disputado los Mundiales de Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia-Nueva Zelanda 2023, además de representar a su país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y París 2024. Entre sus principales logros destacan la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el histórico paso de la ‘tricolor’ a los cuartos de final del Mundial 2023, la mejor actuación de Colombia en una Copa del Mundo femenina.

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Daniela Montoya llega a Matute proveniente de Gremio de Brasil. Crédito: Instagram

El reto de ganar el Clausura 2026

La llegada de Montoya responde al objetivo de Alianza Lima de reforzar su plantel para la segunda parte de la temporada. Las ‘íntimas’ no pudieron conquistar el Torneo Apertura luego de caer frente a Universitario de Deportes en las semifinales, resultado que les impidió acercarse al tricampeonato nacional.

Ahora, el conjunto de La Victoria buscará cambiar la historia en el Torneo Clausura. Con la experiencia, liderazgo y jerarquía de Daniela Montoya, el cuadro de José Letelier intentará volver a la pelea por el campeonato nacional y mantenerse como uno de los principales protagonistas del fútbol femenino peruano.