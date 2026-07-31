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Papa León XIV en Perú: Se confirma escenario de la misa central del sumo pontífice

La llegada del santo padre moviliza a miles de fieles y activa un operativo multisectorial en Lambayeque, mientras el Gobierno impulsa la ‘Ruta de León’ como circuito turístico y social en regiones clave

El papa León XIV elige Pampas de Reque para la misa en Perú.
El papa León XIV elige Pampas de Reque para la misa en Perú.
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El Gobierno Regional de Lambayeque confirmó este jueves que el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, ubicado en Pampas de Reque, servirá como escenario de la esperada misa del papa León XIV en el norte del país.

La decisión se tomó tras la inspección de una delegación oficial del Vaticano, que verificó las condiciones del lugar y su capacidad para recibir a miles de fieles, indicó la entidad a través de sus canales oficiales.

“Tras la visita de la comitiva oficial del Vaticano, integrada por 14 especialistas que evaluaron las rutas, los escenarios y las condiciones de seguridad para la llegada del Santo Padre, el Gobierno Regional de Lambayeque continúa con las coordinaciones junto al Obispado de Chiclayo, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército del Perú”, se lee en sus cuenta de Facebook.

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“Como resultado de este trabajo articulado, se presentó la propuesta del atrio y se confirmó que la misa central será celebrada en el terreno donde se construirá el futuro Terminal Portuario de Eten, Pampas de Reque, espacio que recibirá a miles de fieles durante la histórica visita del papa León XIV a su querida exDiócesis de Chiclayo", continúa el texto.

El anuncio oficial provocó una oleada de reacciones entre autoridades y ciudadanos. El gobernador regional reiteró el compromiso de la administración local para garantizar que esta misa sea una experiencia inolvidable para todos los asistentes. La cita papal se convierte en un punto de inflexión tanto para la fe católica peruana como para la propia región, que se prepara para recibir a miles de peregrinos y visitantes.

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La noticia se conoció tras la visita técnica que reunió a representantes del Obispado de Chiclayo, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ejército del Perú, instituciones que también participarán en la ejecución del operativo para la llegada del papa León XIV.

Según fuentes oficiales, “en las próximas semanas se brindarán más detalles sobre accesos, plan de seguridad y logística para la histórica celebración en Lambayeque”.

El sumo pontífice mantiene un vínculo especial con la región, ya que en el pasado desempeñó parte de su labor pastoral en la Diócesis de Chiclayo antes de asumir el máximo cargo de la Iglesia.

Círculo con retrato de hombre sonriente y vestimenta religiosa sobre vista de ciudad con iglesia amarilla de dos torres, plaza, árboles y vehículos
Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)

Nueva ‘Ruta de León’

La visita del papa León XIV a Perú también marcó la creación de la denominada 'Ruta de León‘, un circuito turístico y social oficializado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediante Resolución Ministerial N.° 251-2026-PCM, según publicó El Peruano.

El grupo de trabajo multisectorial tendrá como objetivo promover el desarrollo sostenible de los departamentos de PiuraLambayequeLa Libertad y la Provincia Constitucional del Callao, regiones directamente vinculadas al paso histórico del pontífice.

“El grupo deberá instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles y tendrá vigencia de un año”, detalla la resolución. Esta instancia tendrá como función elaborar un diagnóstico para identificar necesidades urgentes en conectividad vial, movilidad urbana, seguridad ciudadana, servicios de salud, saneamiento y gestión ambiental.

Fuentes de la PCM resaltan que “la iniciativa busca un crecimiento integral que combine el desarrollo económico, social y turístico, aprovechando el valor histórico, religioso y cultural del recorrido”.

Entre las tareas principales figura mejorar espacios públicos, fortalecer la actividad turística y promover la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural regional. La resolución también establece que, al concluir el periodo de un año, el grupo de trabajo presentará un informe final a la PCM con los resultados obtenidos y propuestas para garantizar la continuidad del proyecto.

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