Papa León XIV podría recibir su DNI electrónico renovado durante su visita al Perú, según jefa del Reniec

El Papa León XIV ya renovó su DNI electrónico peruano y podría recogerlo personalmente durante su próxima visita al país. La jefa del Reniec, Carmen Velarde, reveló que el trámite se realizó en el Vaticano y que el documento ya está impreso. Fuente: Exitosa Noticias

El Papa León XIV llegará al Perú en noviembre para cumplir una agenda pastoral que incluirá varias ciudades del país. Además de las actividades oficiales previstas, su visita podría dejar una imagen singular: recoger personalmente su DNI electrónico peruano, cuya renovación ya fue tramitada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, reveló en diálogo con Exitosa Noticias, que el documento ya fue renovado e incluso se encuentra impreso. La autoridad explicó que el trámite se realizó en el Vaticano gracias a un trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, durante una campaña destinada a documentar a ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

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Mientras tanto, los preparativos para la visita del sumo pontífice avanzan en distintas regiones del país. Una delegación del Vaticano ya inició las inspecciones de la ruta que seguirá Papa León XIV, con recorridos por templos, espacios públicos y posibles escenarios donde encabezará las actividades religiosas más multitudinarias.

Jefa de Reniec revela cómo fue gestión para renovar DNI peruano del Papa

Durante la entrevista, Carmen Velarde contó que un equipo del Reniec viajó a Roma para participar en una jornada de documentación dirigida a peruanos residentes en el exterior. Como parte de esa misión, los funcionarios también acudieron al Vaticano para gestionar la renovación del DNI electrónico del Papa León XIV.

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La funcionaria explicó que la campaña se desarrolló en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y permitió que numerosos compatriotas pudieran actualizar su documentación. Según indicó, ese trabajo también facilitó que muchos ciudadanos ejercieran su derecho al voto en el extranjero.

“El Papa ya renovó el DNI. Nosotros nos acercamos al Vaticano para hacerle su trámite de DNI electrónico”, señaló Velarde.

El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

La titular del Reniec añadió que el documento ya fue emitido y está listo para ser entregado. Incluso comentó que espera que el pontífice pueda recogerlo cuando llegue al Perú.

Velarde recordó que, al conservar la nacionalidad peruana, Papa León XIV mantiene vigente su DNI. No obstante, precisó que, debido a su edad, está exonerado de la obligación de votar en los procesos electorales del país.

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La funcionaria también expresó su deseo de que la próxima visita del líder de la Iglesia Católica fortalezca los vínculos entre el Vaticano y el Perú, al considerar que representa un momento especial para millones de fieles.

Delegación del Vaticano inspecciona lo que será la ruta del Papa León XIV en Perú

Este martes, una delegación de 14 representantes del Vaticano llegó a Chiclayo para supervisar los preparativos de la visita apostólica prevista para noviembre.

El grupo inspeccionó algunos de los principales puntos que formarían parte del recorrido del pontífice en Lambayeque. Entre ellos figuran la iglesia Santa María Catedral, el museo Tumbas Reales de Sipán, el preseminario del santuario Virgen de la Paz y un terreno del Parque Industrial que es evaluado como posible escenario para la misa central.

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El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La comitiva también visitó el Grupo Aéreo N.° 6 de la Fuerza Aérea del Perú, donde se incorporó monseñor José Nahum Jairo Salas, diplomático de la Santa Sede encargado de coordinar los viajes internacionales del Papa León XIV.

Las inspecciones comenzaron días antes en Pucallpa y continuarán conforme avance la planificación del recorrido. Hasta el momento, las autoridades peruanas confirmaron que el pontífice visitará Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa durante una gira que se desarrollaría en la primera quincena de noviembre y tendría una duración aproximada de ocho a diez días.

El Gobierno también evalúa incorporar otras ciudades, como Sullana, Puno e Iquitos. Sin embargo, esas posibilidades dependerán de las evaluaciones logísticas y de seguridad que realice el Vaticano antes de cerrar el itinerario definitivo. Mientras esa agenda termina de definirse, el DNI electrónico del Papa León XIV ya lo espera en el Perú.

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