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Keiko Fujimori resalta inversión privada de US$ 1.000 millones y pide al empresariado “que crean en el Perú, que apuesten por él”

El anuncio incluye una inversión de US$ 1.000 millones, la ejecución de un sistema de agua potable y alcantarillado en Pucusana bajo la modalidad de Obras por Impuestos y la entrega de ayuda ante posibles impactos del Fenómeno El Niño

La presidenta Keiko Fujimori visitó la planta de Coca-Cola en Pucusana, donde se anunció una inversión privada de US$ 1.000 millones para los próximos años. Durante la actividad, la mandataria destacó el impacto de la inversión en empleo y oportunidades para los peruanos. Fuente: Canal N
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La presidenta Keiko Fujimori destacó el papel de la inversión privada como un motor para la generación de empleo y oportunidades durante una visita de trabajo a la planta de Coca-Cola ubicada en Pucusana. La mandataria participó en el anuncio de una inversión de US$ 1.000 millones para los próximos años y pidió a más empresas confiar en el país.

“Que crean en el Perú, que apuesten en él, porque cuando se invierte en el Perú significa la creación de puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo significan calidad de vida para las personas, disminución de la pobreza y mayor creación de oportunidades”, afirmó Fujimori durante la conferencia de prensa.

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La jefa de Estado señaló que esta inversión representa una muestra de confianza en el futuro del país y resaltó que los proyectos empresariales deben generar beneficios para trabajadores, emprendedores y comunidades. Además, destacó iniciativas vinculadas al desarrollo local, como obras por impuestos y acciones de apoyo ante posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Keiko Fujimori
El gobierno de Keiko Fujimori aún no tiene definido lo que llevarán al pedido de facultades en el Congreso. - Crédito Presidencia

“El desarrollo económico no se puede medir únicamente en cifras”, afirma Fujimori

Durante su intervención, Keiko Fujimori sostuvo que la inversión anunciada representa “un mensaje muy positivo” para el Gobierno y pidió que este tipo de iniciativas sirvan como referencia para que otras empresas evalúen apostar por el país.

La mandataria explicó que parte de los recursos estarán destinados al fortalecimiento de la cadena de valor de la compañía, incluyendo infraestructura para bodegas y apoyo a pequeños negocios. En esa línea, resaltó la importancia de que las grandes empresas trabajen con emprendedores y proveedores locales.

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“Esperamos que las grandes empresas como ustedes sigan confiando en el talento local, que formen y contraten a nuestros jóvenes. Que incorporen a la micro y pequeña empresa dentro de sus cadenas de producción”, afirmó.

Keiko Fujimori, presidenta del Perú
Aún no es una medida oficial, pero el Gobierno quiere tener la potestad para legislar para reducir el número de feriados. - Crédito AP Foto/Martín Mejía

Fujimori también señaló que el impacto de la actividad económica debe reflejarse en los ciudadanos. “El desarrollo económico no se puede medir únicamente en cifras. Debe sentirse en el hogar del trabajador cuando accede a un empleo formal, en la madre que puede sostener a su familia, en el joven que encuentra una oportunidad”, manifestó.

Asimismo, indicó que su gestión busca brindar condiciones para la llegada de nuevas inversiones, mediante estabilidad, seguridad jurídica y un entorno adecuado para el desarrollo de proyectos privados. Agregó que el Estado debe mantener su rol en la protección de los trabajadores.

Empresas resaltan impacto de sus operaciones en empleos y pequeños negocios

Durante la actividad, representantes de Arca Continental Lindley y Coca-Cola destacaron el impacto de sus operaciones en la generación de empleo y en la relación con proveedores, bodegas y comunidades.

Un representante de Arca Continental Lindley señaló que la planta de Pucusana representa “nuestra confianza en el Perú y nuestra visión de largo plazo”. Además, indicó que la compañía genera empleos directos y contribuye al desarrollo de familias, proveedores y pequeños negocios que forman parte de su cadena de valor.

“Detrás de cada uno de estos empleos hay una oportunidad para crecer, desarrollar talento y construir futuro para el Perú”, afirmó durante el evento.

El representante empresarial también mencionó que la compañía desarrolla acciones relacionadas con innovación, gestión responsable del agua y economía circular. Según explicó, el objetivo es que el crecimiento empresarial tenga impacto en las comunidades cercanas.

Por su parte, David Peñalver, gerente general de Coca-Cola Perú, señaló que la confianza en el país, la innovación y una visión de largo plazo permiten generar oportunidades cuando empresas y autoridades trabajan de manera conjunta.

“Una empresa crece cuando también crecen las comunidades donde está presente”, afirmó Peñalver. Añadió que, junto con Arca Continental Lindley, forman parte de una cadena de valor que impulsa más de 131 mil empleos directos e indirectos y alcanza a más de 370 mil bodegas y pequeños comercios.

Las bodegas en el Perú mueven en promedio 2 mil millones de dólares anualmente.
Las bodegas en el Perú mueven en promedio 2 mil millones de dólares anualmente.

Anuncian proyecto de OxI para ejecutar proyecto de agua potable y alcantarillado en Pucusana

Además de la inversión privada anunciada, Keiko Fujimori informó sobre proyectos vinculados al distrito de Pucusana. La presidenta señaló que se ejecutará un sistema de agua potable y alcantarillado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión de US$ 90 millones.

Según explicó, esta iniciativa permitirá atender una de las principales necesidades de la población local y, a la vez, destacó el mecanismo como una alternativa para que más empresas participen en proyectos de infraestructura pública.

sedapal - agua potable
sedapal - agua potable

“Esto también es muy importante para resaltar y para invitar a otras empresas privadas que hagan lo mismo”, indicó Fujimori durante su intervención.

La mandataria también informó que la empresa anunció la entrega de apoyo ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño. La ayuda contempla la donación de dos millones de litros de agua y 150 mil mantas destinadas a poblaciones que podrían resultar afectadas.

Finalmente, Fujimori reiteró que el Gobierno busca promover inversiones bajo un esquema de estabilidad y compromiso social. “El Perú necesita inversión, pero necesita sobre todo confianza, responsabilidad y compromiso social”, afirmó durante la conferencia.

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